Die vierte Tagung der deutschen Germanisten seit Kriegsende erwies, wie förderlich alljährliche Zusammenkünfte sind. Man traf sich, wie im Vorjahr, in Münster in den Räumen des zur Universität ausgebauten Schlosses. In den ausführlichen Diskussionen gab es wohl Gegensätze, doch kaum Polemik, abweichende Auffassungen, aber keinen Streit der Methoden.

Die Teilnehmer wurden auch im Bereich des sprachgeschichtlichen und mittelalterlichen Zweiges der Germanistik mit einigen kräftigen Impulsen heutiger Forschungsarbeit bekannt gemacht. Zum Beispiel stellte O. Höfler (München) die Frage, ob erst der Dichter des mittelalterlichen „Heldenliedes“ die sagenhafte Umformung historischer Wirklichkeiten vorgenommen habe oder ob er nicht abhängig sei von schon mythisierten Überlieferungen. Als Ergebnis weitverzweigter Untersuchungen konnte Höfler zeigen, daß etwa die göttliche Herkunft der Könige, die Entrückung Theoderichs oder Kaiser Friedrichs II. Eingehen in den Berg Ätna schon zu Lebzeiten oder gleich nach dem Tode der Herrscher erzählt und geglaubt wurden. Solche Untersuchungen treffen auf Kernbereiche unserer geschichtlichen Frühzeit und berühren auch das innere Gefüge der alten deutschen Epik, die ja nicht nur Dichtung ist, sondern zugleich unmittelbarer Ausdruck des Geschichtsbewußtseins.

Auch für die Germanisten hat sich die Aufgabe der Wissenschaft gewandelt. Ein Herauslösen bloßer „Ideen“ aus den Dichtwerken gilt heute allgemein als verfehlt und unfruchtbar, „dichtungsnahe“ Auslegung als selbstverständlich. Aber sie verbindet sich mit geschichtlicher Fragestellung, stellt die werkgerecht interpretierte Einzeldichtung in die Zusammenhänge, in denen sie lebt. So verfuhr etwa C. Heselhaus (Münster), wenn er die Thematik Hofmannsthals, die Formensprache des Symbolismus zur Erhellung der Elis-Gedichte Trakls heranzog, die er gleichwohl in der Unverwechselbarkeit ihrer hermetisch verschlüsselten Gestaltungsweise aufzuschließen vermochte. Bemerkenswert übrigens, daß auch ein zweiter von insgesamt vier Vorträgen dieser Gruppe der Dichtung unseres Jahrhunderts galt: Hermann Kunisch (Berlin) gab den Komödien Hofmannsthals den rechten Akzent im Gesamtwerk des Dichters und brachte, von dessen eigenen Aussagen geleitet, feinfühlig ihre Polyphonie, ihre Reife und weise Kunst zur Anschauung. Benno v. Wiese (Münster) hatte durchaus die wandlungsreiche Form der Novelle im Blick bei seiner eindringlichen Deutung eines Einzelbeispiels, der „Judenbuche“ von der Droste. Er wies einige aussparende Dialoge als entscheidende Gipfelpunkte auf, deren Reihe eine „elektrische Kette“ bildet. In diesem Gefüge gewinnt das Symbol der Buche mythische Gewalt, indem beim Versagen der menschlichen Instanzen der Baum, die kosmische Macht der Natur selbst, die Vergeltung des Mordes bewirkt. Der in dieser Auslegung wirksame Sinn für die schwebende, rational nicht auflösbare Vielschichtigkeit einer erzählenden Dichtung bewährte sich aufs schönste auch in Richard Alewyns (Köln) Deutung von Wackenroders früh-romantischem „Berglinger“-Roman. Die mehrfache Motivierung des widerspruchsvollen Leidens, das „der empfindsame Künstler am Hofe“ in sich fühlt, machte in Alewyns so vorsichtiger wie genauer Bloßlegung die Tiefenschicht des kleinen Werkes sichtbar und auch seine Zugehörigkeit zur empfindsamen Seelenlage des achtzehnten Jahrhunderts, in der sich die Problematik der schöpferischen Existenz, die Spannung zwischen Kunst und Gesellschaft bereits ausprägt und ihre künftige Verschärfung sich vorbereitet.

In Alewyns Vortrag war am sichersten der Ausgleich von interpretierendem Verhalten und geschichtlichem Blick vollzogen, der die Grundrichtung der heutigen Literaturforschung kennzeichnet. Wie wichtig man dennoch ihre materialen Grundlagen nimmt, zeigte die interessierte Aufnahme des sehr lebendigen Berichts von Erich Trunz (Münster) über die reichen Bestände des noch unausgewerteten Klopstock-Nachlasses, den die Hamburger Universitätsbibliothek endlich erwerben konnte. Trunz wußte diese Schätze an Entwürfen, Varianten und Briefen wirksam zum Sprechen zu bringen und stellte anschließend auch die wichtigen Dokumente des Gallitzin-Nachlasses in Münster aus umsichtigster Kenntnis des achtzehnten Jahrhunderts ins rechte Licht. W. Rasch