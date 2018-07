Inhalt Seite 1 — Verzweiflung in Ostpreußen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Not der Deutschen, die in dem von Polen verwalteten Teil Ostpreußens geblieben sind, hat den Grad hilfloser Verzweiflung erreicht. Sie ist von Außenstehenden schwer zu schildern. Aber die Briefe, die von dort kommen, mögen die Situation wenigstens andeutungsweise erkennen lassen. So schreibt Frau M.:

„Ich konnte Dir auch nicht früher schreiben, denn ich war einige Wochen im Erholungsheim (Gefängnis), und man hat mir die letzte Kuh genommen, weil ich die Steuern nicht zahlen konnte. Dennoch soll ich dieses Jahr 3000 Liter Milch abliefern. Meinen Nachbarn, die auch Witwen und verarmt sind, geht es genau so. Auf unseren Äckern sollen wir arbeiten, wie sie es vorschreiben. Wir haben noch nichts für die Arbeit bezahlt bekommen. Die Lumpen fallen einem vom Leib, und man ist hungrig wie ein Hund. Aber sagen darf man nichts.“

„Von uns wirst Du wohl keine Post mehr erhalten, denn wir müssen die Briefe offen abgeben. Uns wird jetzt scharf auf die Finger gesehen. Infolge der Sowjetzonenereignisse ist hier der Teufel los. Die kriegen uns doch noch klein, mit Hunger und Schikanen. Hier ist zur Zeit große Hungersnot. Fast drei Monate lang hat es nicht geregnet. Frühkartoffeln gibt es keine. Hoffentlich gibt es noch Spätkartoffeln. Wenn die ausbleiben, sind wir geliefert. Es ist viel schlimmer als in der Sowjetzone, denn wer wird sich für unser Schicksal einsetzen? Die Deutschen sind machtlos und bei den anderen Völkern hier sind wir nicht so viel wert wie die Hunde ...“

A. S.: „Unser Deutsch ist ein richtiges Kauderwelsch geworden. Das Schreiben geht auch nicht mehr so flüssig, und wie Du aus allem ersiehst, ist es höchste Zeit, uns die Hand zu reichen. Seit ein paar Wochen habe ich mit der Polizei zu tun, weil ich mich geweigert habe, jede Woche einen Nachmittag zum Dienst zu gehen, wo uns das Laufen und Schießen beigebracht wird.“

H. M.: „Ich wohne momentan noch in unserem eigenen Haus. Dazu gehört eine Landwirtschaft mit unbestellten Feldern und leeren Stallungen. Pferde und Vieh besitze ich seit 1945 nicht mehr. Die Möbel hat man rausgenommen, so daß wir kaum wohnen können. Ich habe mit meinen Kindern auf dem Fußboden geschlafen, bis ich mir einige alte Bettgestelle leihen konnte. Seit acht Jahren leben wir ohne Uhr. Elektrisches Licht gibt es nicht. Von meiner unbestellten Wirtschaft muß ich noch Steuern zahlen. Wir haben nicht genug Brot, da wir zu acht bei Tisch sind. Im Sommer sammeln die Kinder Beeren und Pilze, verkaufen sie und holen dann Roggen für Brot. Die leeren Höfe sind von Polen besetzt. Wo niemand wohnt, fällt ein Gebäude nach dem anderen ein. Unsere Wälder werden alle ausgeholzt.“

M. T.: „Ich bin Witwe, mein Mann ist 1945 gefallen. Ich habe sieben Kinder gehabt, davon sind fünf am Leben und zwei während der Flucht gestorben, als wir unseren Hof verlassen mußten. Ich muß noch meine beiden Eltern, 87 und 85 Jahre alt, ernähren. Früher besaß ich ein Grundstück von 60 Morgen, jetzt ist ein Pole darauf. Ich bekomme nichts dafür. Drei Kinder gehen in die polnische Schule. Ich verdiene am Tag ein Kilo Zucker. Ich bitte Euch von ganzem Herzen, wenn Ihr uns nicht vergeßt, so schickt uns doch Sachen.“

E. T.: „Seit Mai 1945 zwingt man uns immer wieder zu unterschreiben, daß dieser Boden hier polnisch war und ist, und daß unsere Vorfahren, Großeltern und Eltern und so auch wir selbst, geborene Polen sind. Es ist eine Schande, daß wir unsere Toten noch als Polen bezeichnen sollen. Wir haben im Sommer deswegen schwer leiden müssen, und jetzt steht es uns wieder bevor. Man zittert schon bei dem Gedanken daran. Sie behandeln einen dann in der brutalsten Weise und man ist ihnen gegenüber so machtlos. Man darf nichts sagen, nur Gott allein unsere Not klagen und seinen Beistand erbitten. Das ist unser Trost in dieser Zeit... Wie Sie vielleicht schon gehört haben, ist im Januar plötzlich eine große Teuerung ins Land gekommen. Die Preise sind um das Doppelte, Dreifache, bei manchen Sachen sogar um das Vierfache gestiegen, hauptsächlich bei Lebensmitteln, und da besonders bei Fett und Fleisch.“