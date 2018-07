Baudelaire habe sein Schicksal verdient – das ist in Sartres Essay Baudelaire (Rowohlt-Verlag, 157 Seiten) die Antwort des Verfassers auf seine Frage: hat Baudelaire sein trauriges Los verdient oder ist er ein Opfer der Ungerechtigkeit des Schicksals? „Sein Dasein zeugt dafür“ – so sagt Sartre –, „daß die freie Wahl, die der Mensch in sich selbst trifft, genau zusammenfällt mit dem, was wir Schicksal nennen.“ Diese freie Wahl, die „Urwahl“, der Baudelaire bis zu seinem Ende in bestürzender Folgerichtigkeit verhaftet bleibt, bestimmt ihn, der Ausgestoßene, der Einsame, der poète maudit zu werden, als den er sich dem Wesen nach in früher Jugend erkannte. Sein besonderes und einmaliges Ich wird zum faszinierenden Objekt, das er in allen Stimmungen und Situationen mit seinem berühmten scharfen und kalten Blick betrachtet. Er verliert darüber die Natürlichkeit, die Unbefangenheit des harmlos den Erscheinungen der Welt hingegebenen Menschen. Er gewinnt die nervöse Sensibilität des Verächters der stupiden und ordinären Kraft und der chaotischen Fülle der Natur, die Baudelaire, der Mann der Stadt, des Künstlichen, verabscheut. Sein Anliegen ist es, Subjekt und Objekt, Betrachter und Gegenstand der Betrachtung in einem zu sein. Es erzeugt jene innere Spannung, die Sartre als „Henker–Opfer–Spannung“ definiert. Aus ihr entwickelt Sartre Baudelaires angebliche „perverse“ Neigungen masochistischer und auch sadistischer Art, seine Sucht nach dem „Bösen“, seine Vorliebe für frigide Frauen, seine Wollust der Reue. Sartre sagt „angebliche“ Neigungen, denn nach seiner Meinung „mogelt“ Baudelaire. Er denkt nicht daran, etwa die bestehende Hierarchie der Werte, die ihn auf ihre unterste Stufe verstößt, um einer besseren Rangordnung willen anzugreifen, wie Nietzsche oder Gide, sondern er erkennt sie bedingungslos an. Seine Unterwerfung unter die Autorität einer herkömmlichen Moral kann – nach Sartre – nur krampfhaft und schlechten Gewissens geschehen. Sie ist, wie Sartre beweist, ein tiefes Bedürfnis seines Wesens, aber sie vollzieht sich in einer „Atmosphäre der Unredlichkeit“. Diese Unredlichkeit aufzudecken, wird Sartres besonderes Anliegen. „Immer läßt er (Baudelaire) sich eine Tür offen.“ Er benutzt nicht nur intellektuelle Ausflüchte, um „seinem Leben eine welke Farbe zu geben“. Mit 25 Jahren ist es zum Stillstand gekommen, ist sein Blick rückwärts gerichtet, sein Wesen steril, impotent, jeder Fortentwicklung verschlossen. So wenig er den Fortschrittsglauben seiner Zeitgenossen teilt, so wenig schätzt er die Litterature engagèe. Die Zukunft? Er ahnt den Untergang der abendländischen Rassen und Kultur. Nur die Vergangenheit besitzt „dieses schemenhafte Sein, dem er sich angleichen kann“.

Bis in die geheimsten Schlupfwinkel seiner Seele von Sartres unbarmherzigem Seziermesser verfolgt, bleibt am Ende von der Gestalt Baudelaires nichts mehr übrig als ein Geschmack fader Kompliziertheit. Die schillernde Schönheit, der makabre Zauber seiner Verse? Gern hätte man einen Mann vom Range Sartres in ihrem Banne gesehen. Aber innerhalb seines Baudelaire-Bildes sind sie nichts als „ein noch einmal überdachtes, überarbeitetes, objektiviertes Abbild halb empfundener Gefühle“. Form, nichts als leere Form. Einem Vergleich mit Rimbaud kann dieser Baudelaire nicht standhalten. Rimbaud zögerte nicht, „als er versuchte, sein eigener Schöpfer zu werden, eine radikale Umwandlung seines Denkens zu vollziehen. Er schafft Form und Inhalt“. Die Analyse Sartres kann man bis zu dem Punkte mit Vergnügen verfolgen, an dem sie an ihrer eigenen inneren Logik zerbricht. In strikter Konsequenz seines Ideenkomplexes „entlarvt“ Sartre den Schmerz Baudelaires, der sich wie ein dunkler Grundakkord durch sein Werk zieht, als „müde Schwermut“, als die „Unbefriedigtheit“ eines Menschen, den „die Dinge enttäuschen, einfach, weil sie da sind“. Sartre kann – logischerweise – seinem Baudelaire keinen echten Schmerz und kein echtes Leiden zugestehen. „Raserei und Nervosität sollen Baudelaires innere Leere aufwiegen. „Der Schmerz Baudelaires ist ein Leerlauf seiner Transzendenz angesichts des Gegebenen.“ Abgesehen davon, ob ein solcher Schmerz nicht sehr wohl ein echter Schmerz sein kann, glaubt Sartre Baudelaires Klage nicht. Deshalb hält er auch die Deutungen gewisser katholischer Interpreten für verfehlt.

So faszinierend diese Logik Sartres auch sein mag – so recht er im einzelnen haben mag –, nirgendwo kommt der ganze Mensch Baudelaire in den Blick, dieser kranke, gequälte Mensch, den die Syphilis langsam und sicher zugrunde richtete – bemitleidenswert, ganz gleich, ob er dieses Verhängnis im Sartreschen Schicksalssinne „gewollt“ hat oder ob ihm einfach nichts anderes übrigblieb, als es anzunehmen. In Sartres kühne Interpretation läßt sich dieses echte und tödliche Leiden Baudelaires, das ihm Wahnsinn und frühen Tod einbrachte, so schlecht einfügen wie seine lautersten, von keinem Zweck und keiner eitlen Absicht getrübten Aussagen: seine schönsten Verse. An ihnen wird die Fragwürdigkeit jedes noch so geistvollen Deutungsversuchs dieses subtilen, gefährdeten und gefährlichen Schöpfertums von Psychologie und Idee her offenbar. Seit sie geschrieben wurden, verstrich ein Jahrhundert der Katastrophen – aber sie haben nichts verloren. Wie ist das möglich? Wie kommt derselbe Baudelaire, auf dessen Wesensgrunde wir „schale Gleichgültigkeit finden...“ wie kommt dieser Baudelaire Sartres, der keinen echten Schmerz kennt, zur höchstmöglichen künstlerischen Sublimierung des Schmerzes: der schwerelosen, klingenden Melancholie des reinen Gedichts? – Auf diese Frage bleibt Sartre die Antwort schuldig. Johanna Moosdorf