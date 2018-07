Inhalt Seite 1 — Wie ich Märchenerzähler wurde Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Pat Müller

Während ich mit Robert J. Flaherty 1932 und 1933 an dem Film „Die Männer von Aran“ arbeitete, versuchte ich auf seine Anregung hin, zum erstenmal irische Volkserzählungen ins Englische zu übertragen, so wie sie aus dem Munde des Märchenerzählers kamen, wenn er – an den langen Abenden ins Haus geladen – in der Kaminecke am prasselnden Torffeuer saß und die Geschichten aus alter Zeit erzählte. An solchen Abenden saßen auch die Familie Flaherty und einige Freunde dabei, um zuzuhören, wie ich die Märchen übersetzte. Besonders Herrn Flaherty fesselten sie sehr, so sehr, daß er öfters meinte, man solle sie so aufschreiben, wie ich sie übertrug. Eines Tages sagte er: „Warum schreiben Sie sie nicht selbst auf, Pat? Wir alle sehen, wie Sie bei der Erzählung mitgerissen werden – Sie stecken ganz voll von all diesen alten Überlieferungen, und es gibt niemanden, der dazu geeigneter wäre als Sie.“

Ich hatte die Geschichten von Kind auf gehört, aber außer daß mich die heldenhaften Züge irgendeines bestimmten Märchens begeisterten, hatten sie keinen besonderen Reiz für mich, bis die Frage des Niederschreibens auftauchte.

Wenn ich nun überhaupt eine gute Eigenschaft besitze, dann die, daß ich an jede einmal unternommene Arbeit meine besten Kräfte wende. Da ich schon Herrn Flaherty bei den „Männern von Aran“ half, sagte ich mir: ‚Eine Arbeit zur Zeit ist genug – und außerdem verstehe ich wenig oder durchgemacht hatte, war niemals kräftig gewesen, weshalb seine Eltern nie viel Arbeit von ihm verlangten. So hatte er in seinen jungen Jahren viel Zeit damit verbracht, an den Feuerstellen der Hütten, wo die Märchenerzähler und die jungen Leute des Ortes zusammenzukommen pflegten, den Geschichten alter Männer zu lauschen.

„Pat“, sagte ich, „du kennst doch viele alte Geschichten.“ V.

„Ja, eine Menge“, antwortete er.

„Komm herein und erzähle meinem Vater eine“, forderte ich ihn auf. „Vielleicht gefallen sie ihm, da er sich nun einmal für einen König hält.“