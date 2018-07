Von Walter Abendroth

Merkwürdiger, bemerkenswerter Fall! Zwar hat schon Hofmannsthal gesagt: „Die Sprache ist alles, was einem bleibt, der seine Heimat entbehren muß“; aber das sagte sich damals noch leichter als in einer Zeit, in der für viele die „Entbehrung“ der Heimat den bitteren Stachel des Ausgestoßenseins, der Erniedrigung und Beleidigung trug. Denn die Sprache, die der Vertriebene da mitnahm, war auch die Sprache derer, die ihn gedemütigt, bedroht oder verfolgt hatten. Sie war ebenso mit dem Bewußtsein erduldeter Bosheit belastet wie mit der Gewohnheit früherer, verlorener Lebensgemeinschaft, also mit schmerzlicher Erinnerung. Schwer, unter solchen Zeichen diese Sprache noch zu lieben, anstatt sie zu vergessen zu suchen. Nicht wenige haben wohl diesen Versuch unternommen und die mißachtete Liebe – oder auch das gekränkte Selbstgefühl – in tödlichen Haß, in kollektiven Rachedurst verwandelt. Begreiflich und verzeihlich. Aber nicht „groß“ – wenn etwa Anspruch auf Größe dabei noch im Spiele war.

Von eigenartiger Größe aber zeugt dieser Fall: ein solcher Entwurzelter nahm auf die Reise in die Heimatlosigkeit nicht nur die Sprache, sondern noch ein anderes Stück Heimat mit. Es hatte freilich auch mit der Sprache zu tun, sogar auf eine besondere Art. Allein es war außerdem ein Schatz von Dokumenten, geeignet, dem Besitzer immer vor Augen zu halten, daß die im Augenblick so treulose, ja, perfide und von allen guten Geistern abgefallene Heimat dennoch kein bloßer Inbegriff der Nichtswürdigkeit sei, sondern ein Territorium, bewohnt von Menschen, die – wie überall in der Welt – „schlimm und gut“ waren, sind und vermutlich bleiben. Dokumente, die den Wellenschlag, den Wechsel der Vorherrschaft des Schlimmen und des Guten belegen und dem Betrachter einen höheren Standort zugänglich machen, oberhalb der Grenzen und Zeiten; den Standort wirklicher (nicht pharisäischer) „Menschlichkeit“.

Walter Meckauer, einst für seinen Roman „Die Bücher des Kaisers Wutai“ mit dem Jugendpreis deutscher Erzähler ausgezeichnet, hat die besagten Dokumente nicht als bloßes Trostgepäck mit sich geführt. Er erwählte sie zum Stoff einer mühseligen, langwierigen Arbeit, durch welche er dem Geiste der deutschen Heimat stets verbunden blieb. Die Arbeit hieß: weitersammeln, sichten, prüfen, nachdichten und neudichten. Und jetzt legte der Zurückgekehrte das Ergebnis dieser Arbeit vor: ein deutsches Volksbuch, zu dem Gerhart Hauptmanns „Eckermann“, C. F. W. Behl, das Geleitwort schrieb, und das nunmehr bei Langen-Müller erschienen ist. Es nennt sich Der ewige Kalender, und der Geleitwortautor behauptet kaum zuviel, wenn er das Buch mit Arnims und Brentanos „Wunderhorn“ vergleicht.

Auf rund 250 Seiten sind hier poetische Zeugnisse „altdeutscher Lebensweisheit“, ungefähr aus dem Jahrtausend von 800 bis 1700, vereinigt. Wie Meckauer in seinem Nachwort hervorhebt, hat er bei der Auswahl der Gedichte, gereimten Bauernregeln, Sprüche, Heilsegen, Bacchuslieder, Jahreszeit-, Lebenslauf- und Handwerksverse die Epochen angeblicher literarischer Niederung (nach dem Minnesang und während des Dreißigjährigen Krieges wie unmittelbar darauf) bewußt bevorzugt, um den Reichtum an echter Volksdichtung aufzuweisen, der gerade diese verkannten Zeitabschnitte kennzeichnet. Die reife Kunst, das überaus hochentwickelte Sprachgefühl, mit dem die Vers- und Spruchdichtungen in heute verständliches Deutsch übertragen sind, spricht für die Meisterschaft des gründlichen Kenners, des geübten Spezialisten, vor allem aber: des berufenen Dichters. Es mag nicht leicht gewesen sein, dabei den ursprünglichen Tonfall, die vorsichtige Verwendung, Beibehaltung oder Ergänzung charakteristischer Archaismen, die bisweilen kräftigen, bisweilen aber subtilen Nuancen der jeweiligen Grundstimmung (Ernst, Freude, Lust, Grauen, Humor, Spott, Ironie) wirksam zu machen, ohne in schale Manier zu verfallen oder gar die echte Naivität in penetrant forcierte Simplizität zu verkehren. Meckauer hat sich aber auch die Freiheit genommen, eigenes in die authentische Anthologie einzuschmuggeln, indem er gelegentlich Gedanken oder Einfälle, die er vielleicht in einem einzigen Satz oder einem einzelnen Vers vorfand, zu ausgeformten Gedichten erweiterte oder auch verschiedene Lesarten eines Gedichtes verschmolz und in eine ganz neue Gestalt brachte. Da jeder Beitrag mit einem sachlichen Quellenvermerk versehen ist und den Grad der Nach-, Um- oder Neudichtung ziemlich genau bekanntgibt, lassen sich diese Stücke leicht identifizieren. Andernfalls würde sie schwerlich ein Durchschnittsleser erkennen können, denn ihre Stiltreue ist erstaunlich. Auch das hat die Sammlung übrigens mit „Des Knaben Wunderhorn“ gemein, dessen Herausgeber ja in ähnlicher Weise verfahren sind. Der gesamte Stoff ist nach „Monatskreisen“ geordnet. Wenn man deren Überschriften liest (Wintermond, Fastenmond, Lenzmond, Ostermond, Weidemond, Blühmond, Heumond, Erntemond, Holzmond, Mond der Weinlese, Herbstmond, Heiligmond), so fühlt man – beim ersten Aufschlagen des Buches – zuerst einen leisen Schauder. Es erinnert an eine Sorte von Teutschtümelei, die uns aus guten Gründen höchst suspekt geworden ist. Aber dieser peinliche Eindruck, der ja nicht aus der Vorliegenden Sache kommt, sondern aus fatalen historischen Assoziationen, verwischt sich bald. Es war wohl nicht anders zu machen, wenn das Gesicht des Ganzen gewahrt bleiben sollte.

Damit ist schon eine Frage berührt, die sich aufdrängen könnte: Was soll’s mit einer solchen literarischen Ausgrabung? Ist es nicht ein literarhistorisches Museum, interessant höchstens für Fachgelehrte? Eine Ausstellung bizarrer Mumien, die den Betrachter von heute aus gemalten Augen leblos anstarren und keinerlei Impulse mehr ausstrahlen? Das genaue Gegenteil! Noch einmal muß hier das „Wunderhorn“ beschworen werden. Seine Gedichte in ihrer kindlichen Unmittelbarkeit sind auf die hochzivilisierte Kunstdichtung, auf die Lyrik der Jahrzehnte nach seinem Erscheinen keineswegs ohne bedeutenden Einfluß gewesen. Viele haben die schöpferischen Musiker zur Komposition angeregt und gingen als volkstümliche Lieder in die Musiklyrik der Früh-, Spät- und selbst noch Neuromantik ein. Eine analoge Auswirkung ist auch bei diesem Buch durchaus denkbar Jedenfalls läßt die Lebendigkeit des Inhalts ebenso wie die Frische der Formulierungen nirgends ein Gefühl des Musealen aufkommen. Da es immer und überall um bleibende menschliche Anlässe, Emotionen und Reaktionen geht, ist eine unverlierbare Aktualität fast allen Stücken gewährleistet. Mehr als ein Beitrag hat heute so unbedingte Gültigkeit wie ehedem. Und der starke Zuschuß bald leisen, bald lauteren Humors, der insbesondere vielen Kernsprüchen den Reiz spielerischer Souveränität verleiht, trägt überdies dazu bei, den zeitlich-vergänglichen Erdenrest mancher der köstlichen Gereimtheiten gänzlich aus dem Bewußtsein zu schieben. Wann und wo aber wäre nicht „aktuell“, was jeden Menschen in seinem Ausgesetztsein auf diesem Planeten angeht und ein so allgemeines Empfinden gerade auch unserer ziellos gewordenen Gegenwart ausspricht wie – aber das ist nur ein Beispiel von Hunderten – das „Heumond“-Gedicht des Martin Opitz von Boberfeld: