250 Seiten ist das Bilanzwerk stark, das die Klöckner-Gruppe ihrer HV am 23. Oktober vorlegt. Nachdem die Neuordnung durchgeführt worden war, legt die Verwaltung die rückständigen 40 Bilanzen der Nachfolge- und Tochterunternehmen geschlossen vor. Sie gehen bis zum Bilanzstichtag per 30. Juni 1953 bzw. 30. September 1952. Damit hat eine weitere der großen Montangruppen Westdeutschlands den Anschluß an eine ordnungsgemäße Bilanzpublikation erreicht.

Es kann bei einem solchen Materialanfall nur ein Extrakt mit den wichtigsten Daten und Ziffern gegeben werden. Unter Einschluß der Mitteilungen des getrennt erschienenen Sozialberichtes darf, gesagt werden, daß die Verwaltung der Klöckner-Unternehmen ein echtes Optimum an der Aufteilung der Wiederaufbauerfolge, der Produktivitätssteigerung und der Gewinne für alle Beteiligten erreicht hat. So erhalten die Klöckner- Aktionäre neben der guten Umstellung ihrer alten RM-Aktien im Verhältnis 1 : 3,08 auf neue DM-Aktien Barausschüttungen als Liquidationsraten, die in vollem Umfang steuerfrei sind. Die erste Abschlagsrate erfolgt auf je 100 DM Aktie der Nordwestdeutschen Hütten- und Bergwerksverein AG, Duisburg, in Höhe von 5 DM und auf jede 100 DM-Aktie der voll ausgegliederten Bergwerke Königsborn-Werne AG, Unna-Königsborn, in Höhe von 4,25 DM. Diese Ausschüttung erfordert 12,5 Mill. DM, mithin knapp die Hälfte des nach der Entflechtung beim Altkonzern verbliebenen Restvermögens von rund 26 Mill. DM. Weitere Ausschüttungen erfolgen im Zuge der Liquidation, gemäß Liquidationsgesetz jedoch, nicht vor Jahresfrist.

Hierzu ist noch einiges zu sagen. Die Bilanzen der Nachfolgeunternehmen schließen ausnahmslos ohne Gewinn und Verlust ab. Eine Dividende kommt auch für den Hüttenbergwerksverein für 1952/53 nicht zur Verteilung. Der Ausgleich, der auf dem Umweg über die steuerfreie Liquidationsrate gefunden wurde, ist in dieser Form bisher einmalig in der Montanindustrie und ermöglicht die fast 100prozentige Nutznießung des Liquidationsvermögens für den Aktionär. Die 26 Mill. DM Liquidationsmasse entsprechen einer Dividende von je 5 v. H. für die fünf Geschäftsjahre 1948/49 bis 1952/53 auf das alte Kapital von 105 Mill. DM bezogen. Hätte man aber diese Summe als Dividende ausgeschüttet, dann wäre zur Leistung von Ertragssteuern und nicht abzugsfähigen Vermögensabgaben ein Bruttobetrag von etwa 150 Mill. DM notwendig gewesen, um den gleichen Effekt für den Aktionär zu erreichen.

Aber nicht nur der Aktionär dürfte bei dieser Regelung von Klöckner gut gefahren sein. Auch die Belegschaft hat einen hohen Anteil erhalten, der – in Summen ausgedrückt – in den vergangenen fünf Jahren einen Betrag von 255 Mill. DM für soziale Leistungen aller Art bei 685 Mill. DM Lohn- und Gehaltssumme ausmacht und praktisch die Pensionssicherung, den Wohnungsbau und eine ansehnliche Einkommenserhöhung enthält. Darüber hinaus konnte das Unternehmen beträchtliche Reserven bilden und neue Substanz schaffen.

An Investitionen wurden fast 190 Mill. DM ausgegeben und bereits voll abgeschrieben. Der Fabrikationsumsatz der Klöckner-Gruppe nach Ausgliederung von Klöckner-Humboldt-Deutz und der Bergwerke Königsborn-Werne stellt sich 1952/53 auf 984 Mill. DM. Bei Klöckner-Humboldt-Deutz erreicht er 440 Mill. DM. In der konsolidierten Bilanz des Hüttenbergwerksvereins zum 30. September 1952 werden bei 210 Mill. DM AK Rücklagen und Rückstellungen mit 251 Mill., Anleihen mit 26,3 und Verbindlichkeiten mit 88,9 Mill., andererseits bei 48 Mill. Zugängen und 56,8 Mill. Abschreibungen Anlagen mit 358,3, Beteiligungen mit 20,1, Bestände mit 101,8 und Umlaufsvermögen mit 98,5 Mill. DM ausgewiesen.

In dieser Bilanz sind die Ergebnisse der Steinkohlenbergwerke Victor-Ickern (Kapital 55 Mill. DM), von Georgsmarienwerke (70), Hüttenwerk Haspe (45), Mannstaedt-Werke (20), Düsseldorfer Draht (8), Eisenwerk Quindt (1) und sonstiger Beteiligungen (11) enthalten.

Das größte Nachfolgeunternehmen im Klöckner-Bereich, die Nordwestdeutsche Hütten- und Bergwerksverein AG, hat, was nicht uninteressant ist, durch ihren Verwaltungstreuhänder (sprich Treuhandaktionär) bei den Alliierten den Antrag gestellt, den Firmennamen in Klöckner Berg- und und Hütten-Werke AG, umzunennen, damit das Unternehmen in Zukunft seinen alten Namen in etwa wieder führen könne. Das Verbot, den Familiennamen Klöckner zu führen, betrachtet das Unternehmen mit Recht als eine Diskriminierung und Schädigung des Goodwills und nicht vereinbar mitten Grundsätzen einer deutsch-alliierten Verständigungspolitik. Rlt.