Weitere Geschäftsausweitung bei Deutsche Shell-Möse unbefriedigend. Die Deutsche Shell AG, Hamburg, weist für 1952 nach 15,34 (15,47) – alles in Mill. DM – Abschreibungen und Wertberichtigungen und nach Zuweisung von 0,11 (0,52) in die ges. Rocklage einen Gewinn von 2,04 (6,11) aus, der sich um den Vortrag auf 18,20 erhöht; er wird auf neue Rechnung vorgetragen. Eine vor kurzem beendete steuerliche Betriebsprüfung gab Veranlassung, zuvor aus dem Gewinnvertrag des Vorjahres 7,5 für eine besondere Steuerrückstellung abzuzweigen. Die Rohölverarbeitung ist im Berichtsjahr auf 1,09 Mill. t gestiegen. Die daraus hergestellten Erzeugnisse sind durch Zukauf von Halbfertig- und Fertigprodukten ergänzt werden. Ab November 1952 ist der bisher auf Kommissionsbasis geführte Vertrieb von Flugkraft- und Schmierstoffen wieder in eigene Regie genommen worden. Der Warenumsatz hat sich sowohl mengen- als auch wertmäßig auf 1,41 Mill. t erhöht mit einem Gesamterlös von rund 774 Mill. DM, gegenüber 1,23 Mill. t bzw. 594 Mill. DM im Jahr zuvor. In den Zahlen sind die Exportverkäufe mit enthalten, die sich gegenüber dem Vorjahr auf rund 76 000 t nahezu verdreifacht haben. Angesichts der ungünstigen Relation zwischen den inländischen Gestehungskosten und den auf den Auslandsmärkten erzielbaren Preisen sowie wegen unzureichender Rückerstattung der Einfuhrabgaben, sind die Exporte unter dem Gesichtspunkt der Rentabilität ganz unbefriedigend; sie dienen in der Hauptsache lediglich der Entlastung des Inlandmarktes. Auch im Inlandsgeschäft waren die Preise bei einzelnen. Produkten rückläufig, so daß bei gleichzeitig erhöhten Kosten das Ergebnis hinter dem Vorjahre zurückblieb. Der Rohertrag ist auf 101,73 (106,46) zurückgegangen; a. o. Erträge erbrachten 1,11 (0,04) und Beteiligungserträge 0,23 (0,16).

Die zur Unilever-Gruppe gehörende Sunlicht-Gesellschaft AG, Hamburg, einer der größten Hersteller für Seifen und Waschmittel in Westdeutschland, weist für 1952 einen Gewinn von 1,33 (1951: 3,29) aus – alle Werte in Mill. DM –, der sich um den Vortrag auf 2,07 erhöht. Die HV beschloß, 0,48 auf ein Sonderkonto für eventuelle Dividendenzahlungen zurückzustellen und den Rest vorzutragen. Im Vorjahr wurde aus dem Gewinn der Verlustvortrag aus 1950 in Höhe von 2,55 getilgt. Die HV setzte den Punkt „Umwandlung der Gesellschaft in eine GmbH“ von der Tagesordnung ab. Sunlicht bleibt also Aktiengesellschaft. Der Umsatz konnte zwar im Berichtsjahr weiter erhöht werden, doch kommt diese Entwicklung wegen der strukturellen Situation und der Preisentwicklung am Seifenmarkt im finanziellen Ergebnis nicht ganz zum Ausdruck. Bei leicht rückläufigem Konsum von Kernseife und zurückhaltenden Dispositionen des Handels kam es zu Preiseinbrüchen am Seifenmarkt, die im zweiten Halbjahr 1952 zu regelrechten Preiskämpfen führten. Im Hinblick auf die bei der Größe des Unternehmens notwendige Vorratshaltung in Rohstoffen und in Fertigwaren seien daher Verluste nicht zu vermeiden gewesen. Hinzu komme, daß die in Westdeutschland bestehende Überkapazität bei der industriellen Produktion von Seifenerzeugnissen ständig auf das Preisniveau drücke, so daß der Verkauf zu kalkulatorisch verantwortbaren Preisen schon aus diesem Grunde kaum möglich gewesen sei.

Die Ruhrgas AG, Essen, hat im Jahre 1952 etwas mehr als 4 Mrd. cbm Gas geliefert, der größte Absatz seit Bestehen der Gesellschaft und rund 8,7 v. H. (320 Mill. cbm) mehr als im Jahr zuvor. Die stürmische Zunahme der Gasabgabe in den ersten Jahren nach dem Kriege hat nun einer stetigeren Entwicklung Platz gemacht; die Zunahme liegt nunmehr in der Größenordnung einer Jahreszunahme vor dem Kriege. Das Geschäftsjahr 1952 schließt bei einem Überschuß aus dem Gasgeschäft (nach Abzug der Gaseinkaufskosten) von 45,75 (32,27) Mill. DM nach 22,56 (12,47) Mill. Abschreibungen ausgeglichen. Im ersten Halbjahr 1953 war, bei unterschiedlicher Entwicklung, bei den einzelnen Abnehmergruppen der gesamte Gasabsatz etwa ebenso hoch wie im ersten Halbjahr 1952. Einer Erhöhung des Gasabsatzes bei den Kommunen und bei einem Teil der Industrie steht ein Absatzrückgang bei anderen industriellen Unternehmen gegenüber, der zum Teil auf vorübergehenden Einschränkungen der Erzeugung beruhen mag, zum anderen darauf, daß einige Großabnehmer ihren direkten Gasbezug von mit ihnen verbundenen Kokereien erhöht und dafür die ihnen bisher von der Ruhrgas AG gelieferten Mengen gekürzt haben. Der Export ist auf Grund einer Vereinbarung mit einem ausländischen Großabnehmer zurückgegangen.

100 Mill. DM für die Montan-Kasse – HV der Diergardt-Mevissen-Bergbau-AG. Die Belastungen des deutschen Kohlenbergbaues durch die Montanumlage von etwa 50 Mill. DM und die Subventionszahlungen für den belgischen Bergbau von ebenfalls etwa 50 Mill. DM belaufen sich insgesamt also auf etwa 100 Mill. DM jährlich für die Montankasse. Dies erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende der Diergardt-Mevissen Bergbau-AG. (Rheinhausen), Heinz P. Kemper, auf der oHV der Gesellschaft in Duisburg. Er wollte damit den Aktionären demonstrieren, welche zusätzlichen Belastungen der deutsche Bergbau neben den sonstigen hohen Aufwendungen bei gleichzeitigem Mildiardeninvestitionsbedarf zu tragen habe. Die Diergardt-Mevissen Bergbau-AG trage davon allein einen Anteil von jährlich etwa 0,5 Mill. DM. Durch die jetzt nicht mehr gewährte 4prozentige Umsatzsteuerrückvergütung für Kohlenexporte würden noch weitere 0,36 Mill. DM für die Gesellschaft in Wegfall kommen, so daß sie also insgesamt 0,80 Mill. DM an Mehrbelastungen bzw. Mindererlösen aufzuweisen habe. Der Vorschlag, der Gesellschaft, nach acht dividendenlosen Jahren erstmalig wieder eine Dividende zur Ausschüttung zu bringen, und zwar 4 v. H. auf 21,7 Mill. DM im Verkehr befindliche Aktien auszuschütten, wurde von den versammelten Aktionären einstimmig gebilligt. Die Gesellschaft hofft, für das laufende Geschäftsjahr mindestens wieder 4 v. H., wenn nicht sogar 5 v. H. Dividende erwirtschaften zu können. Die Ertragslage der Gesellschaft sei aber nicht befriedigend.

Organgemeinschaft Stinnes-Atlas-Werke. Der HV der Atlas-Werke AG., Bremen, wird am 19. Oktober vom Vorstand und Aufsichtsrat der Abschluß eines Organvertrages zwischen der Hugo Stinnes Industrie & Handel GmbH., Mülheim, und den Atlas-Werken vorgeschlagen. Die Industrie & Handel GmbH, besitzt die Majorität der Aktien des Bremer Unternehmens. Den außerhalb der Organschaft befindlichen Aktionären wird eine Dividende in Höhe von 6 v. H. garantiert. In dem Vertrag ist festgelegt, daß die Gewinne der Atlas-Werke erst nach Vornahme ausreichender Abschreibungen, Rückstellungen usw. sowie nach Erfüllung der Dividendengarantie an die Industrie & Handel GmbH, übertragen werden, die andererseits etwaige Verluste der Atlas-Werke deckt. Die Atlas-Werke werden den Betrieb unverändert fortsetzen. Personelle Veränderungen sind nicht vorgesehen. Der Vorstand des Bremer Unternehmens wird in die Verwaltung der Hugo Stinnes Industrie & Handel GmbH, eintreten.

Die neue Augsburger Kattunfabrik schlug ihrer Generalversammlung am 21. September wieder eine Dividende von 6 v. H. und zwar aus 547 493 DM Gewinn für 1952 vor. Zwar gingen die Preise ihrer Erzeugnisse im letzten Geschäftsjahr um etwa 18 v. H. zurück, aber durch eine starke Exportsteigerung, die dem Wert nach 70, der Menge nach 80 v. H. betrug, konnte sie die Umsatzverluste im Inland mehr als wettmachen. Die Nachfrage im In- und Ausland war im laufenden Jahre bei weiter rückläufigen Ein- und Verkaufspreisen befriedigend, so daß man für 1953 wiederum einen angemessenen Überschuß erwartet.

Die Concordia-Lebensversicherungs AG, Köln, beging am 30. September die Feier ihres 100jährigen Bestehens. Der Versicherungsbestand der Concordia beträgt zur Zeit mehr als 600 Mill. DM gegenüber 521 Millionen Mark vor dem Kriege und 285 Mill. DM am Währungsstichtag. Von den seit der Währungsreform angelegten Geldern von rund 50 Mill. DM gingen gut die Hälfte in den Wohnungsbau. Seit der Währungsreform sind an die Versicherten bisher fast 30 Mill. DM ausgezahlt worden. Das von der Concordia verwaltete Vermögen, das nahezu ganz den Versicherten gehört, erreichte im Jubiläumsjahr 1953 rund 100 Mill. DM. Im Jahre 1953 wurden u. a. die Einkommensgarantieversicherung und die Lastentilgungsversicherung neueingeführt.