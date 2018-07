Die vernünftige Ordnung des Wettbewerbs ist eine Frage, bei der das Interesse gerade der mittleren und kleineren Betriebe im Vordergrund steht. Nach allen Irrungen und Wirrungen der Diskussion über die Schaffung eines Kartellgesetzes haben wir es freudig begrüßt, daß sich in den letzten Monaten der Legislaturperiode der Gedankenaustausch zunehmends fruchtbar gestaltete und die Entwurfsarbeiten erfreulicherweise Fortschritte machten. Leider reichte die Zeit nicht mehr, um das Gesetz endgültig fertigzustellen. Die Industrie hat dies sehr bedauert.

Jeder, der Einblick in das praktische Wirtschaftsleben nimmt, weiß, daß wettbewerbsordnende Maßnahmen in den verschiedensten Bereichen der Wirtschaft immer dringlicher geworden sind. Eine freiheitliche Marktwirtschaft ist ohne Ordnung undenkbar. Da ist allerdings die entscheidende Frage, welches Maß an Ordnung notwendig und gerechtfertigt ist, und von welchem Punkt ab sie die Freiheit beeinträchtigt oder gar aufhebt – und, vor allem, wer diese Ordnung durchführt. Nun wissen wir aus der Erfahrung, daß alle Ordnungsbestrebungen, die vom Staate kommen, unseren besonderen Argwohn verdienen. Wir haben bisher keine Veranlassung, anzunehmen, daß die staatliche „Ordnung der Wettbewerbsfreiheit“ hier eine segensreiche Ausnahme bilden sollte.

Es erscheint mir demgegenüber das wesentliche Anliegen einer freiheitlichen Marktwirtschaft zu sein, daß die Marktbeteiligten sich in Freiwilligkeit und Selbstverantwortung zunächst selber die Spielregeln setzen, die einen Kampf aller gegen alle – der zwangsläufig in ein Chaos ausartet – verhindern oder zumindest eindämmen, und daß es dem Staat vorbehalten bleibt, den Mißbrauch der Selbstverantwortung zu bekämpfen.

Konditionen

Wenn ich von der immer zwingender werdenden Notwendigkeit von Ordnungsmaßnahmen in der heutigen Wirtschaft sprach, so denke ich dabei zunächst an das Konditionsgebiet. Der Begriff Konditionenwirrwarr ist geradezu zu einem Schlagwort geworden. Wir haben Branchen, in denen der Geschäftsmann sich heute mit 10, 20 oder noch mehr Einzelkonditionen herumschlagen muß, was zu Unklarheiten, Meinungsverschiedenheiten, Prozessen und zu einer sinnlosen Zeitvergeudung führt. Dieser Konditionswirrwarr ist aber vor allem dem gesunden Leistungswettbewerb abträglich, denn durch die Unsumme der verschiedensten und unterschiedlichsten Klauseln wird schließlich nichts anderes bewirkt als eine Verschleierung des klaren Preis- und Qualitätswettbewerbs.

Typenwirrwarr

Ebenso wie der Konditionswirrwarr zu einer täglichen Qual der Geschäftswelt geworden ist, ist es mit dem Typenwirrwarr. Die übertriebene Typenvielfalt in unserer Wirtschaft ist ein Luxus, den wir uns einfach nicht leisten können. Gewiß ist der deutsche Hang zur Individualität eine maßgebliche Ursache für unsere Typenvielfalt. Eine weitere sehr wesentliche Ursache liegt aber in dem überspitzten Wettbewerb, der die Unternehmer zum Herausbringen immer neuer Typen veranlaßt. Gesünder, vor allem unseren Bedürfnissen gemäßer, wäre aber eine gewisse Vereinheitlichung, besonders bei den Gütern des breiten Massenkonsums, und die Verlagerung des Wettbewerbs auf die Rationalisierung der Erzeugung und damit auf Kostensenkung. Auch hier ist es bedauerlich, daß uns das Eingehen von freiwilligen Absprachen zur „Typenentrümpelung“ immer noch verwehrt ist...