Drei Namen von Männern prägen sich ein, die in der ersten Jahrhunderthälfte an der Spitze des berliner Staatstheaters standen: Hälsen, Jessner, Gründgens. Es gab noch andere Intendanten, es gab nach 1918 und um 1933 mehrfad ein Interregnum — aber jene drei werden im Gedächtnis bleiben. Eckart von Naso hat sie ans nächster Nähe an der Arbeit gesehen. Jessner stieg auf, kämpfte und Am nächsten Tage — ich war in eine neue Fleißwelle eingetaucht — erschien ich stolz mit dreizehn gelesenen Manuskripten im Arm, um sie Jessxi vorzulegen. Er kam mir eilig entgegen, behauptete jedoch, jetzt keine Zeit zu haben, und drückte mir statt dessen einen Stapel Post in die Hand. Om Inhalt der Antwortschreiben gab er in stockend getragenen, nicht ganz klaren Stichwprten bekannt. Er schien mir innerlich erregt, und ich wußte imals noch nicht, daß der seltsam gejagte ErreTjagszustand die eine Hälfte seines Wesens ausachte. Er erweckte oftmals den Eindruck, als iiinde ihm eine Katastrophe bevor. Die andere Slfte seines Wesens, die aber mit den Jahren =jtmer seltener zum Vorschein kam, war Herzlichleit, Klugheit und Bonhomie.

Die erste Katastrophe ließ nicht auf sich warten. Jessner trug x keine Schuld an ihr. Es mußte vertragsmäßig ein Stück gespielt werden, das Brück noch angenommen hatte. Dieses schwache Stück fiel ik Recht durch, und sogleich rauschte es im 4ätterwald. Die deutsche Republik, eben erst ein ihf alt, litt hoch an den Nachwirkungen ihrer Geburt Die Parteien lagen in erbittertem Streit. Dje Rechte bis zur Mitte zog blank. Jessner war zialdemokrat und Jude dazu. Als erster jüdi ier Staatstheaterintendant blieb er den Rechtsd Mittelstandsparteien ein Dom im Auge bis zu iiffiem Sturz. Jetzt, so meinten sie, wäre der Beweis erbracht, daß die Kläglichkeit der abgelaufen Ära um nichts gebessert sei. Jessner müsse hen. Eine wütende Hetze war im Gange, sie ihm auch die Dramaturgen nicht aus, die ja von her die Prügelknaben des Theaters gewesen sind, Ibst dann, wenn sie mit einem Stück nicht das ingste zu tun gehabt haben, weil nur der Chef Belesen und ohne Nachfrage bei der Dramaturgie orben hat.

in diesem gefährlichen Augenblick hatte Jessner men ersten großen Moment. Er wurde in sich bst ruhig, setzte alles auf eine Karte und geann. Was er damals wagte, war eines der kühnen Experimente der Theatergeschichte überhaupt. unternahm es, das volkstümlichste deutsche Stück, s von seiner hundertachtunddreißigjährigen Tratten nicht zu trennen zu sein schien: Schillers ilhelm Teil, ohne jede Dekoration, nur auf einer reppe zu spielen. Selbst besorgte Freunde des tendanten, alte Experten vieler Bühnenschicksale, ieten dringend ab. Das Experiment müßte mißngea, noch dazu in der gewitterschwangeren tmosphäre, die ihn bedrohte, Jessner schnippte mit den Fingern, wie er es sine tat, wenn seine Energie durchbrach oder irchbrechen sollte, hörte auf die Ratgeber nicht, szenierte das Stück nach seiner Vision — es war e erste Regieprobe, die er der Hauptstadt vores —, und der geradezu sensationelle Erfolg gab n recht. Der Sieg aber wurde erst nach einer der nkwürdigsten Theaterschlaehten errungen, die <rlin je erlebt hat.

jsner argumentierte aus seinem künstlerischen , pium heraus klug und klar. Shakespeare hätte |:;n Welterfolg ohne Dekorationen auf der fuchbandbühne Altenglands errungen. Auch Jiller sei sich selber genug. Der großartigste Dia ;tiker deutscher Zunge — dem übrigens seine sondere Liebe galt — zaubere Hochgebirge und atten im Wort. Wenn das Wort der Vision nicht wachsen sei, könnten Leinwand, Sperrholz und irappe sie sowieso nicht ersetzen. Also verließe er sich auf das Wort, den Schwung und die Dynamik der Verse. Für die Dynamik der Szene werde er Sorge tragen — und für die Darsteller im einzelnen Ich habe aufregende Premieren in vielen Jahren riebt. Die Spannung, die dem Jessnerschen Teil orausging, war ohne Vergleich. Den "Apfelchützen" spielte Albert Bassermann, den Geßler ein eben aufgegangenes Gestirn, das Berlin in der kommunistisch intellektuellen Wandlung von Ernst Toller entdeckt hatte: Fritz Kortner.

Der Vorhang teilte sich. Eine merkwürdige Treppenkonstruktion wurde sichtbar. Es war gleichsam das Ur Ei der später so populär gewordenen "Jessner Treppe". Der junge Emil Firchan, jetzt seit Jahrzehnten schon Professor und Bühnenbildner in Wien, hatte sie entworfen. Kein Zweifel, sie war noch ungeschickt — doch war sie kürin. Zur Rechten und Linken der Bühne hob sich eine Art Treppensteg, der auf einer nicht zu hohen Oberbühne in ein Plateau zusammenlief. Der Mitteltrakt zeigte ebenfalls eine Treppe, die auf das Plateau mündete. In Wahrheit also war die Bühne in drei Treppen gegliedert — alle drei von einem jeweils wechselnden, einfachen Vorhang abgeschlossen, der für die eben spielende Szene symbolisch war: grün, wenn es sich um das Rudi handelte, rot, wenn es sich um die Freiheit und Geßlers Tod handelte.

Dann trat Teil selber auf: Albert Bassermann mit den herrlichen blauen Augen und dem knieweichen Gang, der ihm eigen war, ganz in Hodlersches Weiß gekleidet, wie die Schweizer Sdokoladenmarke ihn zeigte. Das Stück lief unter atemloser Stille des Publikums ab. Denn der Apfekhuß war nahe.

Kein Dramatiker der Welt hat dem Schwaben Friedrich Schiller diese Szene vor- oder nachgemacht. Der Apfelschuß ist das Theater selbst, die beispiellose Dramatisierung des höchst erreichbaren Effektes, die Krönung der Bühne. Ein Geßler erschien, wie man ihn noch nie gesehen hatte: in Rot und Schwarz, die diktatorische Reitgerte schwingend, das großartig häßliche Gesicht vom Machtrausch verzerrt. Er stand auf dem Podium oben, die Massen des Landvolkes, Teil gleichsam zum Podium emportragend, ballten sich auf der Mitteltreppe zu einem unvergeßlich farbigen und dynamischen Bild. Die Treppe wogte von Haß. Der gleiche Haß schlug ihr von oben entgegen. Keiner, der diese Szene erlebt hat, wird sie aus seiner Erinnerung verlieren.