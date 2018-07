Mit leidenschaftlicher Ansprache der Probleme und beträchtlichem organisatorischem Aufwand haben die im Gesamtverband gemeinnütziger Wohnungsunternehmen zusammengeschlossenen 2500 Wohnungsbau-Unternehmen am vergangenen Wochenende in Hamburg ihren Allgemeinen Deutschen Bauvereinstag“ durchgeführt. Gleichzeitig legte der Verband sein erstes Jahrbuch nach dem Kriege vor, das, mit umfassend ausgearbeitetem Material, Auskunft über Status und Ziele der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft gibt. Die zahlenmäßigen Erfolge sind imposant. Von den 440 000 im Jahre 1952 fertiggestellten Wohnungen sind 186 360 oder 42 v. H. von gemeinnützigen Bauträgern erstellt worden. Innerhalb des sozialen Wohnungsbaus sind es sogar 58 v. H. Man kann das schon glauben: ohne die bereitwillig? und „auf Beruf und Leidenschaft abgestellte Arbeit“ der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft wire es wohl unmöglich gewesen, die großen Ergebnisse im Wohnungsbau zu erzielen. Aber trotz der wohlüberlegten Argumente, die in Hamburg die Diskussion auf eine Ebene hoben, auf der man sich eine studio et ira begegnen kann, bleiben die Bedenken gegen das von der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft praktizierte System der „Wohnversorgung notleidender Menschen“ bestehen.

Der Bauvereinstag der „Gemeinnützigen“ stand unter dem Leitwort: „Unternehmen“ Wohnungswirtschaft für Heim und Familie“. Dieses nach zwei Seiten schillernde Motto ist so zu deuten, daß das erste Wort zu betonen ist. Was man in Hamburg wollte und worauf sich alle Rednerattacken richteten, das war der (versuchte) Nachweis für die Gültigkeit jener wohl nicht neuen, aber mit solchem Nachdruck erst jetzt und hier vorgetragenen These: es sei „noch niemals so wichtig gewesen wie heute, daß die schwierigen Aufgaben im Wohnungsbau von darauf spezialisierten, dauerhaft tätigen Unternehmen (also nicht Einzelbauherrn!) wahrgenommen werden.“ Gemeint sind dabei natürlich in erster Linie die gemeinnützigen Unternehmen, die ja ohnehin die große Masse der unternehmerisch tätigen Bauträger ausmachen.

Aber nicht so sehr um diese Alternative – gemeinwirtschaftliche oder privatwirtschaftliche Betätigung – ging es in Hamburg, sondern ganz allgemein um die Feststellung, daß „einem Zug der Zeit entsprechend“ auch im Wohnungsbau die großbetrieblichen Formen mit ihren Rationalisierungsmöglichkeiten und Kostenersparnissen im Vormarsch sind: „Wir würden daher unsere soziale Pflicht versäumen, wenn es uns romantisch auf Unternehmensidylle ankäme, und man sollte uns auch nicht – unter unangebrachter Berufung auf Schlagworte wie Kollektivismus, Vermassung und dergleichen – solche Unternehmensidylle als Ideal aufzudrängen versuchen. Es wäre doch grotesk, wenn überall in der Volkswirtschaft die Wachstumstendenzen gefördert werden, dagegen uns das Groß- und Stärkerwerden als Entartung ausgelegt werden würde.“ So Prof. Weisser. Und in anderem Zusammenhang, aber in gleicher Richtung weiter vorstoßend, Dr. Brecht: „Die Wohnungsunternehmen waren schon viele Jahrzehnte unternehmerisch tätig, ehe es überhaupt eine öffentliche Wohnungsbauförderung gab. Die Wohnungsunternehmen wollen die Verwaltungswirtschaft im Wohnungswesen nicht verewigen. Ihr Ziel ist, wieder in allem zur freien Unternehmensentscheidung zu kommen.“

Die immer wieder des Linksdralls verdächtigte Phalanx der „Gemeinnützigen“ holt sich also über das Bekenntnis zur „freien Unternehmensentscheidung“ (nicht Unternehmerentscheidung!) auf dem rechten Flügel jene andere im Wohnungsbau tätige Gruppe der „freien Wohnungsunternehmen“ zur Hilfe heran, die den Wohnungsbau auch im Großverfahren betreibt, aber privatwirtschaftlich orientiert ist Schon auf der ebenfalls hier in Hamburg (im Frühsommer) abgehaltenen Tagung. dieses Verbandes wurden auffällig viele verbindliche Adressen von hüben nach drüben gewechselt. Hier zeigt sich also wieder einmal, daß greifbare materielle Interessen oft stärker zueinanderziehen, als gegensätzliche Konzeptionen trennen können. Auf jeden Fall erfährt aber die von so vielschichtigen Ressentiments durchsetzte Diskussion über die gemeinnützigen Wohnungsunternehmen so eine klare ökonomische Abgrenzung, in der der These die Antithese entgegengesetzt werden kann.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die moderne Wirtschaft im Zuge der Rationalisierungsbemühungen und unter der Einwirkung eines nach zerstörerischen Kriegen immer wieder stoßweise auftretenden Massenbedarfs einen Trend zum Großbetrieb unterliegt. Auch in der Wohnungswirtschaft treten neben die Einzelbauherren, die Einzelgrundeigentümer und „Selbstversorger“, immer mehr die zahlen- und leistungsmäßig anwachsenden Wohnungsbaunternehmen, die nicht für den Eigenbedarf, sondern für den Markt „Wohnungen produzieren“, um sie zu vermieten oder (neuerdings) als Eigentum „auszugeben“. In unserer arbeitsteiligen, auf möglichst weitgehende Freizügigkeit angewiesenen Volkswirtschaft wird nur ein Teil der Menschen und Familien das Eigentum an einem Haus oder einer Wohnung mit seinen damit gegebenen Bindungen wollen oder überhaupt erlangen können. Fest steht aber auch, daß diese ökonomische Entwicklung in sozialer Beziehung und unter soziologischem Aspekt mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden ist, die besonders dann bedenklich sind, wenn dieser Strukturwandel in erheblichem Ausmaß zu einer Verlagerung individuellen Eigentums zu öffentlichen Unternehmen führt. Von den 1 122 732 Wohnungen, die (Ende 1952) in der Hand der „Gemeinnützigen“ lagen, entfielen 441 019 auf Genossenschaften; weitere 150 000 „sollen“ in Privatbesitz überführt werden. 531 000 Wohnungen also etwa bleiben gesellschaftliches Eigentum anonymer Unternehmen, deren Anteilseigner weitgehend Bund, Länder und Gemeinden (neben anderen juristischen Personen, nicht zuletzt den Gewerkschaften) sind.

Es ist nun keineswegs so, daß das nicht anders sein kann –, daß also die „öffentliche Hand“ aller Kategorien über die ihr gehörenden Wohnungsunternehmen in eine durch das Versagen privatwirtschaftlicher Initiative entstandene Bresche einspringen muß. Wenn heute beim Wiederaufbau der Ruinen und zerstörten Stadtkerne von den privaten Grundeigentümern angeblich zu wenig Aktivität entfaltet wird, und wenn, worauf in Hamburg hingewiesen wurde, für „auf Vorrat“ errichtete Kaufeigenheime oft keine Interessenten zu finden sind, so liegt das wohl weniger daran, daß es ausgerechnet auf dem Gebiet des Wohnungswesens die sonst sich überall entfaltende Privatinitiative (der wir das westdeutsche „Wirtschaftswunder“ in erster Linie danken) nicht gibt, sondern daß diese Initiative im Wust der Formulare und unter dem Druck mangelnder Rentabilität immer wieder erstickt wird. So bleibt dieses Feld allerdings weitgehend den Routiniers der großen Unternehmen überlassen, denen sich denn auch die Türen zu den amtlichen Subventionen schneller öffnen.

Der von den „Gemeinnützigen“ in Hamburg so gefeierte Vormarsch der Unternehmen gegenüber dem Einzelbauherrn (und innerhalb des unternehmerisch getätigten Wohnungsbaus: der großen gegenüber den kleinen) ist also alles andere als unabwendbares Schicksal, sondern ist das Ergebnis einer von Menschen gemachten Wohnungsbaupolitik, deren wichtigstes Instrument das Heruntermanipulieren der Mieten mit den notwendig darauf folgenden Bewirtschaftungsexzessen ist. Und was in Hamburg zu diesem Thema gesagt wurde, ist kaum geeignet, zu beweisen, daß die Beteuerungen, man wolle auch den Privatbesitz „im Rahmen des Möglichen fördern“, übertrieben ernst gemeint seien.

Man sprach sich zwar in Hamburg auch für möglichst baldige Beseitigung der Wohnungszwangswirtschaft aus und für eine „Entzerrung des Mietenwirrwarrs“, aber nur „wenn gleichzeitig mit der Mietenangleichung eine Korrektur unserer Einkommenspolitik und die Anhebung der Renten und sonstigen ähnlichen niedrigen Einkommen verbunden ist.“ Das ist natürlich keine Lösung. Niemand leugnet, daß in vielen Einzelfällen soziale Not besteht, weswegen denn auch höhere Mieten durch Gewährung individueller Mietbeihilfen – etwa in Form von Kinderbeihilfen – kompensiert werden sollen. Ein generelles Anheben ganzer Einkommensgruppen aber geht nicht nur, wie die Erfahrung gezeigt hat, an den wirklichen sozialen Notbestanden vorbei, sondern würde dem eigentlichen Sinn einer Mietangleichung zuwiderlaufen, der ja doch darin besteht, dem „lebenswichtigen Gut“ Wohnung in der Rangordnung der volkswirtschaftlichen Bedarfsdeckung wieder den Platz einzuräumen, der ihm zukommt. Wenn die Wohnung wieder Vorrang vor dem Kinobesuch, dem Toto und der Zigarette hat –, für welche drei Passionen wir heute im Gesamtdurchschnitt in Westdeutschland genausoviel Geld ausgeben wie für die Wohnungsmieten –, dann wird auch im Wohnungsbau dieEinzelinitiative wieder wach werden, und der Mythos von dem unaufholbaren Vorsprung der Unternehmen in der Wohnungswirtschaft wieder auf ein realistisches Maß zurückgestaut werden. Auch dann werden die Wohnungsunternehmen wachsen: aber langsamer, organisch und für die Gesamtheit gedeihlicher. Wolfgang Krüger