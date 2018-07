Die Kreditanstalt für Wiederaufbau verwaltet für den Marshallplan-Minister die Gegenwertmittel des Bundes. Sie bringen p. a. an Zinsen und Rückflüssen zur Zeit etwa 340 Mill. DM. Das sind die einzigen langfristigen Mittel, die auf Jahre hinaus mit Sicherheit zur Verfügung stehen, also „verplant“ werden können... So ist es nicht verwunderlich, daß auf sie sich alle begehrlichen Augen richten, darunter auch die des Bundesfinanzministers, der sich sagte, daß man aus diesen Sondereinnahmen des Bundes sehr gut einen größeren Betrag abzweigen könne, um die Lücke im Haushalt schließen zu helfen. Er hat, wie erinnerlich, die Kreditanstalt angehalten, für 250 Mill. DM Sondertitel der Bundesanleihe zu übernehmen und sie mit Gegenwertmitteln zu bezahlen.

Nun ist es leider in der Welt so eingerichtet, daß, wenn man an der einen Ecke einer zu kleinen Decke zupft, um warm zu liegen, man an der anderen Stelle friert. So auch hier. Die Gegenwertmittel, die der Bundesfinanzminister an sich gezogen hat, waren zu einem guten Teil – wenn auch noch nicht offiziell – für Investitionen der eisenschaffenden Industrie „eingeplant“. Diese steht ja auch heute noch in dem „nicht vollkonkurrenzfähigen“ Bereich unserer Wirtschaft, der billige Investitionsmittel gebraucht, um eine Wettbewerbsfähigkeit zu erlangen. Die Mittel fehlen jetzt, was naturgemäß die Investitionspläne der Hütten- und Walzwerke durcheinandergebracht hat. Zu einem Teil hat man sich mit kurzfristigen Mitteln geholfen, um angefangene Investitionen weiterzuführen. Andere Vorhaben mußten zurückgestellt werden. Alles in allem sind Verzögerungen eingetreten, die sich auf die Situation der eisenschaffenden Industrie ungünstig auswirken. Trotz der letzten guten Jahre an der Ruhr sind dort noch längst nicht alle Schäden aus dem Verschleiß der Rüstungs- und Kriegsjahre, dem Luftkrieg, den Demontagen und Entflechtungen behoben, zumal die Eisenindustrie erst sehr spät in den Genuß ausreichender Preise gelangt ist.

Die Kreditanstalt sieht es als eine ihr zufallende Aufgabe an, hier so lange zu helfen, wie die Hutten- und Walzwerke noch nicht wieder an den Kapitalmarkt herantreten können, weil sie entweder hierfür noch nicht finanzkräftig genug sind, oder weil sie bei einer als Folge unrationeller Arbeitsweisen eingeschränkten Ertragslage nicht in der Lage sind, ausreichend attraktive Bedingungen für Industrieobligationen zu bieten. Bei dem Kapitalverkehrsausschuß wurde von der Kreditanstalt deshalb die Genehmigung einer Investitionsanleihe von 150 Mill. DM beantragt. Sie ist mit ihren Vorschlägen dort auf Verständnis gestoßen, zumal die Unterbringung der Anleihe bei Banken als gesichert angesehen werden kann. Ihre Erlöse sollen zu einem gewissen Teil dazu dienen, die als Überbrückungsmaßnahme aufgenommenen kurzfristigen Schulden abzulösen, im wesentlichen aber, um anstehende Investitionen zu finanzieren. Bis jetzt zeigt der Bundesfinanzminister noch wenig Neigung, die gleichzeitig beantragte Steuerfreiheit zuzugestehen. Offenbar hat er ein Haar darin gefunden, daß seit dem Inkrafttreten des erstes Kapitalmarktförderungsgesetzes rund 2 Mrd. an steuerfreien Anleihen aufgelegt wurden, was naturgemäß seine Steuereingänge recht erheblich beschneidet. Er drängt – wenn auch aus anderen Motiven – daher genau so wie der Bundeswirtschaftsminister auf eine Änderung des Gesetzes. Verständlicherweise zögert er jetzt, vor Toresschluß noch große steuerfreie Anleihen zu genehmigen – es sei denn, daß sie dem Bund oder dem Lastenausgleichsfonds zugute kämen. Eine Gesetzesänderung aber erfordert bis zu ihrer Durchführung Monate; solange kann die Montanindustrie nicht auf die von ihr dringend gebrauchten Investitionsmittel warten. Vielleicht spielt in ihren Kreisen auch der Gedanke mit, daß man auf absehbare Zeit hinaus langfristige Kredite nicht mehr zu so günstigen Bedingungen wird aufnehmen können, wie dies jetzt über eine steuerfreie Anleihe noch möglich wäre.

Die Frage der Steuerfreiheit ist recht verwickelt. In der Kreditanstalt scheint man auf dem Standpunkt zu stehen, daß die Mittel aus einer solchen Anleihe nur für Unternehmen in Frage kommen, die noch nicht wieder ausreichend wettbewerbsfähig geworden sind, und die daher auch nicht in der Lage wären, v. H. Zinsen zuzüglich der weiter in Frage kommenden Kreditkosten zu zahlen. Leistungsfähige Unternehmen aber sollen zu den üblichen Bedingungen ihren Bedarf an Investitionsmitteln auf dem Kapitalmarkt decken und hier, da ihre Anleihen der Kapitalertragssteuer unterliegen, 7 bis 8 v. H. zahlen. Wo aber soll man, so muß man sich fragen, die Grenze zwischen förderungsbedürftigen und sonstigen Wirtschaftsunternehmen ziehen? Rein überlegungsmäßig läßt sie sich nicht bestimmen. Sicherlich, im Leben ist es manchmal notwendig, die Systematik zu durchbrechen, um nicht ihr Sklave zu werden. Man „kann sich das aber nur leisten, wenn man sich hierbei sehr enge Grenzen setzt, um so die weitere Entwicklung nicht zu stören. Hier liegt das zweite Problem. Die Gefahr ist nicht von der Hand zu weisen, daß durch eine große steuerfreie Investitionsanleihe die Entwicklung bei den Bemühungen zur Aktivierung des Kapitalmarktes in bestimmte, vielleicht unerfreuliche Bahnen gelenkt wird.

Neben der Investitionsanleihe von 150 Mill. DM hat die Kreditanstalt eine (ebenfalls steuerfreie)’ Exportanleihe in Höhe von 100 Mill. DM beantragt. Sie soll der Finanzierung langfristiger Exportgeschäfte dienen. Auch hier sind die Dinge noch völlig in der Schwebe, zumal man sich über das Grundsätzliche noch nicht im klaren zu sein scheint. Es gibt sachverständige Finanziers, die der Meinung sind, daß Mittel für die Förderung langfristiger Exportfinanzierungen nicht durch eine Anleihe aufgebracht werden sollten. Es führe dies nur dazu, daß die mit der Anleihe abgeschöpften – für langfristige Anlagen geeigneten – Mittel auf dem Geldmarkte zu schlechten Zinsbedingungen solange arbeiten, bis vielleicht nach einem oder eineinhalb – Jahren die ersten Abrufe erfolgen. Es sei auch unzweckmäßig, Kredite für Geschäfte aufzunehmen, die vielleicht einmal kommen, die aber vorerst noch nicht in ihren Umrissen erkennbar sind, was wiederum ausschließe, festzustellen, ob die Konditionen der Anleihe mit den preislichen Möglichkeiten der Eventualgeschäfte im Einklang stehen. Man fragt sich deshalb, ob es nicht zweckmäßiger sei, die Erlöse einer solchen Anleihe für die Rationalisierung in der Exportwirtschaft zu verwenden und für die Finanzierung langfristiger Exportgeschäfte nach anderen Möglichkeiten zu suchen Rb.