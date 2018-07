Um 14 Uhr 30 mitteleuropäischer Zeit geschah es. Viele Amerikaner aus allen Staaten waren gekommen, um dem Ereignis beizuwohnen. Vorsorglich hatte man eine Zeltstadt aufgebaut, in der es 5 Freilichtkinos und 17 Tanzflächen gab. Die Parkplatzgebühren betrugen 10 bis 50 Dollar. Man wollte für einen Teil dieses Geldes Care-Pakete an minderbemittelte Mondbewohner schicken.

Eine führende Textilfabrik hatte bereits neue Modelle von Spitzenhöschen herausgebracht unter, den Bezeichnungen „Moon-Light, Moon-Beam“ und „Moon-Pleasure“. Ferner gab es Zigaretten mit der Aufschrift „Soon to the moon“. Und wenn der Jugend etwas gefiel, sagte sie: „It’s moonlike“ oder „a moony girl“.

Kurzum, sämtliche Atomvariationen galten unter aufgeklärten Menschen für veraltet, und als neuesten Schlager sang alle Welt die Jazzbearbeitung von „Der Mond ist aufgegangen“.

Gegen Ende des Festbanketts für die Raketenbesatzung wurden in einer feierlichen Handlung ihre Testamente eingesammelt. Dann spielte man den „Yankee-doodle“ und „God save the Moon“. Ein Rundfunksprecher erklärte dazu: „Es ist ein atemberaubender Anblick, zehn Männer verschiedener Nationalität, echte Weltraumpioniere, über den Laufsteg schreiten zu sehen. Ihre Anzüge stammen von der Firma G. B. Whizzleton und kosten einschließlich Klimaanlage nur 480 Dollar. Man empfindet ganz die Größe des historischen Moments. Die Inneneinrichtung stammt übrigens von Brown, Bullery & Co. und beläuft sich auf schätzungsweise drei Millionen Dollar.“

In diesem Augenblick wurde der Reporter glücklicherweise vom Knallen der Antriebsraketen unterbrochen, und zwei Stunden später spielte der Wind auf tausenden leerer Konservendosen ein leises Abschiedslied. Die Menge hatte sich nach Salt-Lake-City verzogen, wo gerade ein Rugby-Länderspiel ausgetragen wurde.

Steil schoß die Rakete ins All. Etwa eine halbe Stunde lang herrschte ein Schweigen der Befangenheit. Dann, räusperte sich Obermondkommissar Jack Armfield, der auf Grund seiner Raketenpublicity für die nächste Präsidentschaft zu kandidieren hoffte, und sagte zu seinem Nachbarn, dem französischen Weltraumattaché Erneste Lelong: „Sie haben eine bezaubernde Weste, mein Lieber. Ist sie von Dior oder von Fath?“

Monsieur Lelong antwortete bescheiden: „Es handelt sich um keine Weste, mon eher, sondern um das einzige, was bei uns beständig ist, nämlich um die Trikolore, Ich werfe sie auf den höchsten Berg des Mondes pflanzen.“