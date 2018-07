Bald ist es wieder soweit: dann können die Wintersportler erneut von Ort zu Ort reisen und ihre waghalsigen Kämpfe austragen, die um die vergangene Jahreswende so viele Opfer forderten. Der größte Teil der internationalen wie nationalen Verbände hat bereits das Veranstaltungsprogramm bekanntgegeben, und man kann daraus feststellen, daß Maß auch diesmal nicht gehalten wurde. Zur Ruhe wird niemand kommen, und es wird ein Gehetze und Gejage von einem Wettkampf zum anderen geben, und wahrscheinlich werden wir auch wieder eine recht respektable Verlustliste am Ende der Saison präsentiert bekommen.

Nicht ohne Grund sprach Bundespräsident Heuss anläßlich der Trauerfeier für einen tödlich verunglückten Schweizer Bobfahrer den schönen Satz von „der Notwendigkeit des Maßhaltens und des Mutes im Sport“. Genutzt hat beides nicht viel, auch wenn die Gewaltigen des Deutschen Ski-Verbandes nicht ganz ungerührt von der traurigen Bilanz des letzten Wintersporthalbjahres blieben. Man kam nämlich zu dem Beschluß, daß künftig Skiläufer der Kernmannschaft nur nach Abschluß einer erhöhten Unfallversicherung starten dürfen. Die Spuren hatten doch geschreckt, und die vielen unliebsamen Diskussionen, die sich um das Schicksal einiger unserer Sportler und das Desinteressement der Fachverbände an ihm spönnen, waren den Herren Funktionären auf die Nerven gegangen.

Soll das nun aber der Weisheit letzter Schluß sein? Und soll der Beschluß einer erhöhten Unfallversicherung; die einzige Konsequenz sein, die man aus den vielen schweren Unfällen des vergangenen Winters zieht? Damit wäre der Sache des Sportes in keiner Weise gedient. Denn das Übel liegt ganz woanders. Anfang des Jahres wiesen wir schon einmal daraufhin und mahnten zur Besonnenheit und zum Maßhalten, prangerten wir den sinnlosen Kampf um die hundertstel Sekunde an und die unverantwortliche Übersteigerung des Leistungsprinzips im Sport überhaupt.

Der einzige, der bislang von allen Offiziellen den Mut fand, das Kind beim rechten Namen zu nennen, ist der Italiener Otto Menardi. Er ist der Vorsitzende des Slalom- und Abfahrtskomitees des Internationalen Skiverbandes, also bestimmt ein Mann, der etwas von der Sache versteht. Menardi nennt den internationalen Wintersport einen „Rummel“, der mit Sport nichts mehr zu tun hat, und er richtet seine Vorwürfe hauptsächlich gegen die Wintersportorte. Von ihnen behauptet er, daß sie einen regelrechten Fremdenverkehrs-Zirkus, „Alpiner Skilauf“ genannt, aufgezogen hätten, um der Konkurrenz durch immer gefährlichere Darbietungen das Wasser abzugraben und die schwer zahlenden „Kurgäste“ einander abzujagen. Menardi bekennt sich offen als Gegner der ausgesprochenen Schnelligkeitspisten, die den Wagemut und die Kühnheit der Läufer in unverantwortlicher Weise über die Grenzen der Vernunft herausfordern, und er hat es sich zum Ziel gesetzt, den alpinen Skilauf wieder in die Schranken des Sports zu weisen.

Der Italiener meint, da sich die Wintersportorte nicht beraten lassen, müsse eben die FIS die für internationale Wettbewerbe in Frage kommenden Strecken selbst überprüfen, und auf diese Weise könnte auch eine Überladung der Veranstaltungen vermieden werden. Das aber würde weiter dazu beitragen, daß die Spitzenläufer nicht mehr von Rennen zu Rennen hetzen müßten und daß wir den kommenden Winter vielleicht einmal ohne Verletzte und Tote überleben. Denn die werden doch selbst von den „sensationslüsternsten“ Kurgästen nicht gewünscht. W. F. Kleffel