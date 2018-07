Begreiflich, daß auch Abgeordnete manchmal unter sich sein wollen. Es ist gewiß nicht angenehm, jeden Bissen im Angesicht und unter den Fragen der öffentlichen Meinung, die im Bundesrestaurant durch Presse- und Rundfunkvertreter in Erscheinung tritt, zu verzehren. Daher kam man auf den Einfall, das Restaurant durch einen Vorhang zu teilen. In zwei Teile: einen, der nur den Abgeordneten (ohne Frauen, Freundinnen und Gäste) reserviert bleiben soll, und einen zweiten, kleineren Teil für Pressevertreter, Lobbyisten und sonstige Interessenten. Es ist kein eiserner Vorhang. Grenzübertritte werden nicht mit totalitären Polizeimethoden geahndet. Wollen Abgeordnete noch ungestörter unter sich sein, dann haben sie die beiden neuen Wandelgänge neben dem Plenarsaal, wo man über Gesetze, außenpolitische Verträge oder – was zur Zeit viel interessanter ist – über Ministerposten, unbelauscht von der Presse, parlieren kann. Die nach Zeitungsmeldungen diskutierte Absicht, auch den Wandelgang vor den Eingangstüren in den Plenarsaal für die Presse zu sperren, hat man, sofern sie überhaupt ernstlich bestand, fallengelassen. Schließlich sollten die Gesetzgeber auch nicht vergessen, daß ihre beachtenswertesten Einfälle ohne Wert sind, wenn sie der Öffentlichkeit nicht zur Kenntnis gebracht werden. Der Witz liegt nicht im Gesetz, sondern im Kommuniqué, darauf möchten wir in aller Bescheidenheit aufmerksam machen. S.