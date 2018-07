Inhalt Seite 1 — Heiligenverehrung und Heiligenbild Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mit einer Gottesverehrung, die endgültig und für immer von jeglicher Materie gelöst sein sollte, mit der logike latreia („dem vernünftigen Gottesdienst“, Rom. 12,1), mit der Anbetung Gottes en pneumati kai aletheia („im Geist und in der Wahrheit“, Joh. 4, 23), mit dem strikten Bilderverbot des Dekalogs war das Christentum einst in alle Welt gezogen, einen neuen Glauben zu verkünden. Ohne Tempel und ohne Bilder, mit dem alleinigen Anspruch auf Erkenntnis und Besitz des Wirklichen und Wesenhaften einer Religion war dieses Christentum in den Augen der heidnischen Antike Gottlosigkeit und Asebie, Frevel an den staatlich sanktionierten Göttern. In der immer stärkeren Berührung des jungen anwachsenden Christentums mit Aufgaben „aus dieser Welt“ mildert sich die enthusiastische Lehrsatzstrenge des Urchristentums, und wie durch ein Hintertürchen schleichen sich heidnische Verehrungsformen in das einst so streng bewachte Gebäude ein.

Schon bald hat das aus der Materie verbannte „Heilige“ wieder Besitz von der Materie ergriffen, wohnt ihr jetzt wieder inne und ist nicht mehr zu vertreiben. In schweren inneren und äußeren Kämpfen müssen die Hüter des apostolischen Lehrgutes heidnische Verehrungsformen mit christlichem Ideengut durchdringen, müssen häretische „Wahrheiten“ mit dem „richtigen“, der christlichen Offenbarungswahrheit entsprechenden Akzent versehen und dem übermächtigen Symbolbedürfnis Massen Sanktion um Sanktion gewähren, bis endlich das Dogmengebäude der das Weltall umfassenden christlichen Kirche wieder auf festem Boden steht. Am Ende dieser Entwicklung hat die Kirche die paganistischen und polytheistischen Bedürfnisse der Masse in Dogma und Lehrgut aufgefangen und den heidnischen Olymp durch ihren Heiligenhimmel ersetzt. Götzenanbetung und Idolverehrung sind zu Reliquienkult und Bilderverehrung sublimiert, und aus dem Tempel heidnischer Antike ist über den profanen Versammlungsort der Gemeinde das Wohnhaus Gottes geworden. Ganz zuletzt und nur zögernd öffnet die Kirche ihre Tore auch der einst zum Handwerk erniedrigten Kunst, die bald schon von Wänden und Altären Besitz ergreift und zum unabdinglichen Teil des christlichen Glaubens wird.

Die ersten christlichen Personendarstellungen haben Märtyrer zum Gegenstand. Es sind noch keine Kultbilder, sondern bei dem nahen Abstand zu Leben und Sterben des Dargestellten durchaus individuelle Porträts. Man gedenkt des Märtyrers an seinem Grabe, in dessen Nähe sich nach antiker Auffassung seine Seele befindet, und sein Abbild ist Gegenstand pietätvollen Erinnerns. Bald aber nimmt die Gemeinde dies Gedenken in ihre Obhut. Der „Geburtstag“ des Märtyrers, das heißt sein Todestag, an dem er durch seinen Bekennertod zum ewigen Leben geboren wurde, wird Anlaß zu feierlichem Gedenken im Kirchenraum. Nach Aufhören der blutigen Christenverfolgungen verblassen mit zeitlich vergrößertem Abstand zu dem Toten seine individuellen Züge. Sein Name wird zu einem Begriff, seine Existenz zu einer Vorstellung, die sich immer mehr mit jener Kraft erfüllt, die den Sinngehalt des „Heiligen“ ausmacht. Die Spuren seines irdischen Lebens verwehen, und nicht selten vergehen Jahrhunderte, bis die Nachwelt als mündlicher Überlieferung und wunschgefärbter Vorstellung ein ideales Lebensbild, die Vita des Heiligen formt. Jetzt ist er zum Heiligen geworden, der, ohne erst das Jüngste Gericht abwarten zu müssen, sich durch seinen Märtyrertod den Eintritt in Gottes Reich erworben hat. Seine Verehrung gewinnt den Sinn einer Fürbitte an höchster himmlischer Stelle.

Für die Masse der Gläubigen aber entbehrt diese Verehrung in Wort und Gedanke, dies rein geistige. „In-Beziehung-treten“ zu dem Heiligen, der realen Stütze, und so tritt schon bald an die Stelle einer platonischen Idee wieder ein reales Symbol. Es sind zutiefst psychologische und soziologische Phänomene, die im Westen überwiegend die Reliquie, im Osten aber überwiegend das Bild zum realen Symbol der Heiligenverehrung haben werden lassen. In beiden Formen der Heiligenverehrung aber wurzelt ein animistischer Kult, der die Seele des also Verehrten zu einer Wirksamkeit veranlassen will, und ein orendistischer Kult, der eine in den Symbolen selbst wohnende Kraft beschwört. Beiden, Formen gegenüber muß kirchliche Observanz oft resignieren.

Im Osten heben die den Bilderstreit abschließenden Formulierungen des Siebenten ökumenischen Konzils von Nicäa (787) die längst zur anima naturaliter christiana gewordene Bilderverehrung auf eine höhere Stufe christlich-theologischen Denkens. In überzeitlich gültiger Formulierung ist zwischen den Menschen auf Erden und den himmlischen Personen das Bild, die Ikone gesetzt. Sie ist Träger des Numinosen und notwendiges Bindeglied für jegliche Beziehung zur himmlischen Hierarchie. Aber sie sollte nicht mehr sein als als ein platonisches eidos. Der Dargestellte sollte auf seinem Abbild transzendent bleiben, nur „durchscheinen“. Wieder hat die Masse der Gläubigen dies esoterische Gedankengebilde nicht aufnehmen können. Für sie ist der Heilige in seinem Bilde „anwesend“, ja, das Bild wird selbst zum Heiligen, handelt und tut Wunder, nimmt Gebete an und erfüllt Wünsche. Der Prototypus des Bildes, die menschliche Gestalt des Heiligen, der der Westen durch seine Reliquienverehrung eng verbunden bleibt, ist in weite Fernen gerückt. In Gestalt seines Bildes ist er auf die Erde zurückgekommen und wirkt hier. Die Ostkirche läßt ihren Gläubigen jene Hausgötter, jene Helfer und Beschützer, eben weil es Bilder, Ikonen sind, deren Sinndeutung sie als eine von den Kirchenvätern ausgelegte Offenbarungswahrheit hütet. So übt sie auch keine Observanz über das Ikonenbrauchtum und duldet echte Volksfrömmigkeit in einem oft seltsam polytheistischen Gewande. Diese Volksheiligen sind zu menschlich, zu menschennahe, als daß sie je zu Göttern heidnischer Prägung würden. Anders bei den Engeln, jenen halbgöttlichen Wesen, die im Auftrage Gottes den Verkehr zwischen Himmel und Erde vermitteln. Hier hat die Kirche die Gefahr eines Polytheismus heidnischer Prägung befürchtet und sie dadurch abzuwehren gesucht, daß in der vierten Sitzung des Siebenten ökumenischen Konzils die Engelverehrung ausdrücklich an die Gegenwart bildlicher Darstellungen, an Engelikonen gebunden hat. Mögen Michael und Gabriel, diese ranghohen Vertreter der himmlischen Hierarchie, noch so sehr das mysterium tremendum der Gläubigen erregen, mag der Schutzengel auch als eine vom Lebewesen ausgehende, selbständige Potenz, als external soul aufgefaßt werden, die Kirche weiß die Halbgötter in ihre Bilder gebannt und niemand kann ohne diese Bilder mit ihnen Zwiesprache halten.

Die Ostkirche hat niemals ein der römischen Kanonisierung entsprechendes forensisches Verfahren entwickelt. Auch die genaueste Prüfung vermöge nach so langer Zeit zu täuschen. Sie benötigt keinen Rechtsakt, hat sie doch zwei überirdische Bestätigungen der Heiligkeit: die Unverweslichkeit – der Gebeine und den bis in die heutige Zeit durchaus wörtlich genommenen „Geruch der Heiligkeit“. Bei der Überführung der beiden ersten russischen Heiligen Boris und Gleb (vgl. Abb. 1) in die Kirche von Wischgorod bei Kiew (1072/73) überzeugte sich der griechische Metropolit von Kiew, dem die Anerkennung der beiden russischen Fürstensöhne nicht sehr genehm war, erst durch den sich in der ganzen Kirche verbreitenden Wohlgeruch von der Heiligkeit der beiden Brüder und bat die Gebeine kniefällig um Verzeihung.

Im ganzen Osten ist es das Volk, das sich seine Heiligen selbst erwählt. Das mit dem Pontifikalamt beauftragte Gremium, der „Heilige Synod“, sanktioniert diese Volksheiligen „durch Benediktion der Hierarchie“. Dabei verfährt die Kirche großzügig. Mönche und Asketen, Bischöfe und Fürsten, deren Leben – ohne stets das Maß menschlicher Tugenden überschritten oder auch erreicht zu haben – dem Volke durch irgend etwas bemerkenswert erschien, werden auf solch unkanonische Weise zu Heiligen der Ostkirche.