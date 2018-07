In normalen Zeiten gilt die Dividende für eine Aktie der Elektrizitätsgesellschaften als so sicher wie die Zinsen einer Anleihe, denn die Stromabnahme steigt bei fast allen Gesellschaften im Zuge der wachsenden Elektrifizierung des täglichen Lebens und in der Industrie jährlich um etwa 10 v. H. Deshalb brauchen diese Gesellschaften um den Absatz nicht besorgt zu sein; sie sind daneben von Konjunkturschwankungen wenig betroffen und gelten deshalb als eine sichere Kapitalanlage. Wenn trotz des ansteigenden Absatzes die Rentabilitätslage nicht immer ganz einfach ist, dann liegt es an dem Einfluß des Staates, den dieser auf die Strompreise nimmt. Er kann das sowohl durch entsprechende Gesetze, aber auch nötigenfalls von „innen“ heraus tun, da er sich bei einem großen Teil der Unternehmen vom Kapital her einen maßgeblichen Einfluß gesichert hat. Unter diesen Umständen kann niemand Spitzendividenden von den elektrischen Versorgungsunternehmen erwarten.

Ein wichtiger Punkt, der bei der Kapitalanlage in diesen Werten eine Rolle spielt, ist der eigentlich Immer vorhandene Kapitalbedarf für die Erweiterung der Anlagen, der sich auf die Dauer nicht allein durch Anleihen decken läßt, wenn das Aktienkapital in einem vernünftigen Verhältnis zum Anlagevermögen stehen soll. Erwähnt werden muß hier, daß alle Gesellschaften – soweit sie nicht durch Ostenteignungen betroffen wurden – ihr Aktienkapital nach der Währungsreform im Verhältnis 1:1 umgestellt haben. Weniger glückliche Gesellschaften wie die Elektrische Licht- und Kraftanlagen AG (Umstellungsverhältnis 5:2) oder die Berliner Kraft und Licht AG (2:1) haben angekündigt, daß sie nach der Wiedervereinigung mit der sowjetischen Besatzungszone ihre Umstellung einer Korrektur unterziehen werden.

Was haben nun die einzelnen Papiere zu bieten? Als Standardwert auf diesem Marktgebiet gilt die RWE-Aktie. Die Rheinisch – Westfälische Elektrizitätswerke AG hat das 235,6 Mill. betragende AK ihren Aktionären voll erhalten können. Obgleich die Gesellschaft für 1950/51 nur 4 v. H. und für 1951/52 erst 5 v. H. Dividende gezahlt hat, werden die Aktien gegenwärtig bei etwa 119 v. H. notiert Daran erkennt man, welchen inneren Wert man dem Papier beimißt. Natürlich ist es für einen Neubewerber schwer, zu diesem Preis auf seine Kosten zu kommen. Das gleiche gilt für die Mehrzahl der süddeutschen, hauptsächlich auf Wasserkraft basierenden. Versorgungsgesellschaften, die weit über Pari gehandelt werden.

Interessanter sind schon die Aktien der Hamburgischen Electricitätswerke AG, die in letzter Zeit von 70 auf über 84 v. H. gestiegen sind. Wenn diese Papiere bislang über Gebühr vernachlässigt waren, dann hatte dies vornehmlich politische Gründe. In die Entwicklung und in die Finanzpolitik des Unternehmens hatte der sozialdemokratische Senat stark eingegriffen und der Gesellschaft verwehrt, sich die für die dringend notwendigen Erweiterungsbauten erforderlichen Mittel auf dem freien Kapitalmarkt zu suchen. Unter diesen Umständen entfiel auch für die HEW die Notwendigkeit einer sorgfältigen Kurspflege, die den Schlüssel zum erfolgreichen Placieren von Emissionen darstellt. Sollte sich in Hamburg das Bundestagswahlergebnis bei den Bürgerschaftswahlen am 2. November wiederholen, dann ist mit einem bürgerlichen Senat zu rechnen, der vermutlich der HEW größere Bewegungsfreiheit in der Verwirklichung der Erweiterungswünsche gewähren, dürfte. Ob allerdings dann schon die Zeit für eine Kapitalerhöhung reif ist, mag vorerst dahingestellt bleiben. Sicher dürfte jedoch sein, daß man bei der bisher gezahlten Dividende von 4 v. H. nicht stehen bleiben kann.

Die Frage der vollständigen Übernahme durch die Hansestadt Hamburg (jetzt besitzt sie von dem 150 Mill. DM betragenden AK etwa 72 v. H.) sollte nicht überbewertet werden. Sie wird erst 1960 akut und kann erfolgen, wenn die Hansestadt Hamburg zwei Jahre vorher die Erwerbsabsicht bekanntgegeben hat. Als Erwerbspreis ist der 20fache Betrag der Dividende zu zahlen, die die HEW im Durchschnitt der letzten zehn Geschäftsjahre unter Abrechnung des besten und schlechtesten Geschäftsjahres vor der Übernahme auf ihre Aktien verteilt hat. Erfahrungsgemäß findet eine Unterpariabfindung keinesfalls die Zustimmung der Gerichte. Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte kann gesagt werden, daß der HEW-Kurs zur Zeit noch eine gewisse Reserve in sich birgt, die sich wahrscheinlich nach der eventuellen Bildung eines bürgerlichen Senats verringern wird.

Zu beachten sind daneben die Papiere, deren Gesellschaften noch größere Vermögenswerte im sowjetischen Besatzungsgebiet liegen haben. Dazu gehört die schon genannte Elektrische – Licht- und Kraftwerke AG, bei der in absehbarer Zeit mit einer Dividende gerechnet werden kann. Deshalb mag der Kurs von gegenwärtig 75 v. H. für Neuerwerber einigermaßen reizvoll erscheinen. K. W.