J. H., Paris, Anfang Oktober

Die französische Exportwirtschaft hat in den letzten Monaten eine leichte Besserung zu verzeichnen, die auf das Konto der Exporthilfen gesetzt wird. Die Exportsubvention besteht in Frankreich darin, daß den Exporteuren ein Teil der Steuern und Soziallasten zurückerstattet werden. Diese Rückzahlung erfolgte bisher nach allgemeinen Bestimmungen, die sich auf Devisenzonen bezogen. Jene, die nach der Dollarzone exportierten, erhielten zuerst eine Exporthilfe, die dann vor allem auf die Exporte nach der Sterlingzone ausgedehnt wurde. Nun erwägt man eine Änderung des Prinzips der Exportsubventionierung. Man plant, die Subventionen nun nicht mehr global allen Exporteuren, die nach einer bestimmten Zone exportieren, zu gewähren, sondern man will eine Auswahl jeweils entsprechend der Warenarten treffen, die exportiert werden. Es hat sich nämlich in der Praxis ergeben, daß verschiedene subventionierte Exportartikel auch ohne die Exporthilfe im Ausland abgesetzt werden können, während andere Waren stärkerer Stützen bedürfen, um mit den ausländischen Preisen konkurrieren zu können. Man denkt auch daran, die Rückzahlung der Sozialleistungen möglichst einzuschränken, weil von dieser Rückzahlung nur jene Betriebe profitieren, die bei ihrer Produktion eine größere Zahl von Arbeitskräften beschäftigen.

Als eine andere Art der Exporthilfe soll in der nächsten Zeit das System der Preisgarantien ausgebaut werden. Der „Service des affaires économiques“ gewährt nämlich verschiedenen Großunternehmungen für bestimmte Exportartikel Preisgarantien, die es den betreffenden Betrieben ermöglichen, ihre Kalkulationen auf lange Sicht zu machen. Bisher wurde diese Preisgarantie nur für industrielle Ausrüstungsgegenstände gewährt. Es wird nun geplant, die Garantie auf alle anderen Produkte und auch auf Mittelbetriebe auszudehnen.

Hingegen wird in zuständigen Kreisen daran gedacht, die sogen. EFAC-Kontis einzuschränken oder überhaupt aufzuheben. Bisher konnten die Exporteure über einen bestimmten Prozentsatz der verdienten Devisen – er erreichte bis zu 15 v.H. des Devisenertrags – frei verfügen. Das führte zu mannigfachen Handelskombinationen. So wurden zahlreiche Importgeschäfte auf Grund der EFAC-Kontis abgeschlossen, und es kamen Waren ins Land, für die sonst infolge der Importsperre keine Einfuhrlizenz erhalten werden konnte. Auch wurden manche dieser Devisen auf dem Schwarzmarkt mit Überpreisen verkauft.

Darüber hinaus wird eine besondere Exporthilfe für jene Waren erwogen, die im Ausland abgesetzt werden könnten, wenn ihr Preis nicht zu hoch wäre. So wird daran gedacht, die Ausfuhr von industriellen Ausrüstungsgegenständen und Halbfertigprodukten nach der Sterlingzone zu begünstigen. Bei anderen Produkten hingegen, wie etwa bei Fahrrädern, wird jede Exporthilfe eingestellt werden, weil die Ausfuhr dieses Artikels durch die deutsche, japanische und britische Konkurrenz unmöglich erscheint.

Alle Exporthilfen aber werden unzureichend bleiben, wenn es der französischen Regierung nicht gelingt, in der französischen Wirtschaft den Sinn für eine konstante Exportpolitik zu wecken, d. h. zu erreichen, daß der Exporteur heute auf einen Verdienst verzichtet, um sich für morgen einen Markt zu schaffen oder für einen späteren Zeitpunkt den Absatz zu sichern. Erst dann, wenn in Frankreich eine Exportpolitik auf lange Sicht praktiziert werden wird, wird es möglich sein, das seit 1918 fast konstante Außenhandelsdefizit zu beseitigen.