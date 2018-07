Titos potentielle Nachfolger

In der führenden Belgrader Kommunistenschicht heißt es, daß Titos Gesundheitszustand sich in letzter Zeit verschlechtert habe. Er leidet unter hochgradiger Nervosität des Herzens. Sein Leben ist zwar nicht unmittelbar bedroht, aber die Ärzte bestehen darauf, daß er sich möglichst vieler Aufgaben entledigte. Seine Funktionen im Politbüro haben Eduard Kardelj und Milowan Djilas übernommen. Sie scheinen zu beabsichtigen, in nächster Zeit die Macht sowohl in der Partei wie im Staat untereinander zu teilen. An der Seite des Propagandachefs Djilas steht der Parteitheoretiker Moscha Pijade, Djilas’ Gegner ist der Innenminister Alexander Rankowitsch, Chef der politischen Polizei, obwohl zwischen diesen beiden früher ein Freundschaftsverhältnis bestand. Feindschaft besteht auch zwischen dem Außenminister Kotscha Popowitsch und dem Generalstabschef Peka Daptschewitsch. Unter dem Eindruck der Krankheit Titos scheinen sich die Gegensätze innerhalb der zweiten Garnitur bereits schärfer zu profilieren.

Posthume Beförderung

Amerikanische Experten haben festgestellt, daß der Oberbefehlshaber im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, der spätere erste Präsident der Vereinigten Staaten, George Washington, in der Rangliste der lebenden und toten Generale erst an 46. Stelle steht. Am 19. Juni 1775 war er vom Kongreß zum „General und Obersten Befehlshaber der Vereinigten Kolonien“ ernannt worden. Damals gab es noch keine Abstufung für den Dienstgrad der Generale. Im Mai 1798 wurde Washington im Hinblick auf die Möglichkeit eines Krieges mit Frankreich reaktiviert und zum Obersten Befehlshaber mit dem Dienstgrad eines Generalleutnants ernannt. Da dieser Dienstgrad aber inzwischen von drei höheren Rangstufen übertroffen worden ist, besteht jetzt offenbar ein dringendes Bedürfnis, George Washington 154 Jahre nach seinem Tode zu befördern, um den Schönheitsfehler in der Rangliste zu beseitigen.

Brüder zur Macht

Wenn die beabsichtigte Ernennung von Dr. Samuel M. Brownell zum Bundeskommissar erfolgt ist, werden drei Brüderpaare hohe und höchste Stellen in der Regierung von Washington bekleiden. Die einflußreichsten Brüder sind Dwight D. Eisenhower und Milton Eisenhower. Letzterer wird von seinem Präsidentenbruder immer mehr zu offiziellen Missionen und als persönlicher Berater herangezogen. Die Brüder John Foster Dulles und Allen W. Dulles beherrschen das Außenministerium und das Abwehramt (Central Intelligence Agency). Herbert Brownell-jr. steht an der Spitze des Justizwesens, und sein Bruder Dr. Samuel M. Brownell wird für das Erziehungswesen verantwortlich sein.

Laßt ihn doch reden!