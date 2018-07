In der Einleitung zum neuesten Vierteljahresbericht der Industrie- und Handelskammer Essen finden wir die folgenden bemerkenswert nuancierten Vorschläge in Sachen „Parität für die Aktie“.

In der Berichterstattung der Firmen zu diesem Vierteljahresbericht ist vielfach von einem Nachlassen der Weltkonjunktur die Rede. Dieser Rückgang wird in der Berichterstattung aber kaum als Anlaß zur Besorgnis aufgefaßt. Tatsächlich weisen der deutsche Markt und auch die ausländischen Märkte noch erhebliche Reserven auf. Eine gewisse Warnung gegen alles das, was auch nur mittelbar in eine Währungsmanipulation mit dem Ziel künstlicher nationalwirtschaftlicher Konjunkturen ausmünden könnte, erscheint aber zweckmäßig.

So viel über die Belebung der Konjunktur oder deren Aufrechterhaltung durch Konsum, In der Antithese, also im Bereich des Sparens steht seit geraumer Zeit der Aktienmarkt – d. h. die Vermehrung des haftenden Eigenkapitals durch Aktienemissionen – im Vordergrund. Es erscheint natürlich, daß die in Form der juristischen Person des Privatrechts (und – vornehmlich in Form der Aktiengesellschaft) betriebene Wirtschaft vom neuen Bundestag eine gesetzgeberische Pflege der Aktie erwartet. Diese Hoffnungen beziehen sich auch auf das Kapitalverkehrsgesetz, das bisher der Bundesregierung ein planendes Instrument in die Hand gab. Noch schwerwiegender aber sind die Hoffnungen auf eine Herabsetzung der Körperschaftsteuer auf ein tragbares, Maß. Einen vollständigen Fortfall der Körperschaftsteuer – wie er vielfach mit der These der Doppelbesteuerung verlangt wird – dürfte der Bundeshaushalt nicht vertragen. Es gilt zu bedenken, daß der Fehlbetrag des Bundeshaushalts 1951 noch immer nicht abgedeckt ist Außerdem würde dieser Fortfall die Problematik von Einkommen und gewerblichem Gewinn bei Einzelkaufleuten, Offenen Handelsgesellschaften usw. noch stärker aufwerfen, die durch die lineare Einkommensteuersenkung der sogenannten Kleinen Steuerreform nur gemildert, aber keineswegs beseitigt worden ist. Daß das Körperschaftsteuerproblem aber aufgegriffen werden muß, ergibt sich zwangsläufig aus der Entwicklung, die nicht zuletzt durch das erste Kapitalmarktförderungsgesetz hervor gerufen wurde und zu einer einseitigen Förderung der festverzinslichen Papiere und insbesondere zu einer Privilegierung der Emissionen der öffentlichen Hand geführt hat. Erwägenswert erscheinen. deshalb Pläne, die eine Körperschaftssteuerbefreiung für solche Gewinnausschüttungen vorsehen, die nicht über die normale Verzinsung festverzinslicher Werte hinausgehen.

Jedenfalls kann die Anleihefinanzierung nicht den Investitionsbedarf der Industrie decken, wer sie auch zum Teil erfolgreich begonnen wurde Finanzierungswege, wie sie mit dem Investitions hilfegesetz beschritten worden sind, können nun einmalig sein. Die Konvertierbarkeit der Währung die den Begriff des Transfers erledigt, vermag da Interesse für deutsche Aktienemissionen im Ausland zu wecken. Aber auch für diese zu werbenden aus! ländischen Aktionäre ist die Minderung der Steuer belastung maßgeblich. Die gewerbliche Wirtschaft, die auf eine gesetz-, geberische Pflege der Aktie mit Recht drängt, muß sich nun darüber im klaren sein, daß die den Bundestag tragenden Parteien berufsständisch ausgesprochen gemischt sind, d. h. sehr stark Vertreter der gewerblichen Arbeiterschaft, des Mittelstande und der Landwirtschaft aufweisen. In der Ver gangenheit hat sich gezeigt, daß Teile der Land Wirtschaft sehr schwer für solche Förderungspläne zu gewinnen waren. Inwieweit die Politik de Aktienstreuung mit Hilfe von Investmenttrusts ein. Abhilfe schaffen kann, bleibt abzuwarten. Ein-Werbung für die Aktie mit dem Slogan, daß sie „Sachwerte“ repräsentiere, sollte aber schon allein im Hinblick auf die Autorität der Währung unterbleiben – ganz abgesehen davon, daß sich die Träger des Geldsparens dagegen auflehnen würden.