Ein Apfel am Boden unter der Laube: er liegt schon einige Zeit dort und ist ganz braun geworden, von einer Farbe, in der nur an einigen Stellen noch ein Schimmer von Grün ist. Ein zart-weißer Schimmelansatz hat sich ringförmig auf ihm niedergelassen, wie ein doppelter Kreis feiner Granulierarbeit. Mehrere Tage hält das so, eigentlich überraschend lange; dann zergeht es. Nicht fragen, was mit solchen Darstellungen beabsichtigt ist, sondern diese Gipfel zweckloser Schönheit, die uns entgegenkammen, begrüßen und sich vor ihnen verneigen,

*

Ein wenig bemerkter Vorgang: die heute eindeutig gewordene Unmöglichkeit, bestimmte geistige oder seelische Haltungen und Eigenschaften mit gewissen Berufen oder Ständen zu verbinden, wie dies Goethe oder Schiller noch ganz unbedenklich taten; also etwa zu sagen: er benimmt sich wie ein Handelsreisender, wie ein Portier, er spricht wie eine Wäscherin, wie ein Offizier und so weiter. Hier hat sich eine Befreiung vollzogen, ein Reifeprozeß, der vielleicht als das wirklich Wichtige und Entscheidende den politischen und sozialen Veränderungen der letzten hundert Jahre zugrunde liegt – soweit sie nicht negativ zu einer neuen, viel bedenklicheren Gleichsetzung des Menschen mit einer bloßen Sozial- und Wirtschaftsfunktion und damit zu einer anderen, rein materialistischen Kastenbildung führen...