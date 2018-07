Im Verlauf des Jahres 1953 hat sich die Beschäftigtenzahl in Westberlin ungewöhnlich stark erhöht. Sie liegt zur Zeit mit rd. 900 000 Personen um rd. 60 000 über dem Stand des Vorjahres. Davon sind rd. 760 000 Personen als unselbständig Beschäftigte tätig. Trotzdem ist die Arbeitslosigkeit mit z. Z. knapp 210 000 Personen noch immer sehr hoch. Im Herbst 1953 stehen in Westberlin je 36 unselbständig Beschäftigten noch immer 10 Arbeitslose gegenüber, jedoch war dieses Verhältnis vor Jahresfrist mit 27 : 10 noch wesentlich ungünstiger, ganz zu schweigen von der Zeit im Winter 1950, in dem mit 308 000 Personen der Höchststand der Arbeitslosigkeit überhaupt erreicht worden war. Damals waren nur je 19 Beschäftigte gegenüber 10 Arbeitslosen festzustellen.

Die im großen und ganzen erfreuliche Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt ging mit einer Erhöhung des Sozialprodukts Hand in Hand. Dieses stieg – mit schwankender Intensität – von brutto 3,45 Mrd. DM im Marshallplanjahr 1949/50 auf 5,2 Mrd. DM im Jahr 1952/53. Nimmt man das Jahr 1949/50 (von Jahresmitte bis Jahresmitte) als Basis, und vergleicht die Zuwachsraten des Sozialprodukts und der Beschäftigung, so ergibt sich, daß nicht nur die Beschäftigung, sondern auch die Produktivität, d. h. die Menge der erzeugten Güter und Dienste je Beschäftigten, im betrachteten Zeitraum erfreulich stark gestiegen sind (s. Schaubild).

Die längerfristige Beobachtung der Berliner Wirtschaftslage läßt mit Deutlichkeit erkennen, daß die Berliner Wirtschaftspolitik sich ihrem Hauptziel – der Verminderung der Massenarbeitslosigkeit – stets nur dann in nennenswertem Umfang nähern konnte, wenn ein erhöhter Absatz von Berliner Erzeugnissen nach außen erreicht wurde. Nachdem die Umsatzsteuerrückvergütung, die zuerst nur für Abnehmer von Berliner Waren in der Bundesrepublik galt, in der Form der Umsatzsteuerfreiheit auch auf die Berliner Lieferanten dieser Waren ausgedehnt worden ist, läßt sich heute nach einem Jahr feststellen, daß diese bewußte weitere Förderung Berlins seitens des Bundes ein voller Erfolg war. Die dadurch und durch andere Maßnahmen erreichte Belebung der Berliner Wirtschaft war so kräftig, daß die an den Bund überwiesenen Steuern (Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern usw.) in den ersten sechs Monaten des laufenden Haushaltsjahres trotz der Kürzung der Umsatzsteuer um fast ein Viertel höherwaren als zur gleichen Vorjahrszeit. Auch die dem Land Berlin verbleibenden Steuern sind gestiegen.

Die 1952/53 erneut erreichte kräftige Zunahme des Sozialprodukts (+ 11 v. H. gegenüber dem Vorjahr), die Reduzierung der Arbeitslosigkeit um 50 000 Personen binnen Jahresfrist, die erhebliche Verringerung des Einfuhrüberschusses durch stark zunehmende Lieferungen Westberlins sind das Ergebnis dieser Maßnahme, die von der Berliner Wirtschaft schon lange gefordert worden war.

Trotz dieser Erfolge ist noch lange nicht genug getan. Vor dem Krieg wai das Sozialprodukt Berlins je Einwohner um rd. 55 v. H. höher als im Reichsdurchschnitt, heute liegt es noch immer um 13 v. H. unter dem Bundesdurchschnitt. Da auch in der Bundesrepublik das Sozialprodukt außerordentlich stark zunahm, konnte der bestehende Abstand erst im letzten Jahr etwas verringert werden.

Um die dringend notwendige weitere Erhöhung der Produktion in Berlin zu beschleunigen, erscheinen neben anderen Maßnahmen (Änderung der Kreditlionditionen) weitere Steuererleichterungen das geeignetste Stimulans zu sein um die organische Erweiterung der Investitionsiätigkeit durch verstärkte Eigenkapitalbildung zu gestatten. Um eine weitere steuerliche Benachteiligung derjenigen Wirtschaftszweige Berlins zu vermeiden, welche in erster Linie für den inneren Markt arbeiten und daher nicht in den Genuß der Umsatzsteuerfreiheit gelangen, und um das z. 7. beträchtliche Einkommensgefälle zur Bundesrepublik zu verringern, erscheint die Durchführung des von der Berliner Industrie- und Handelskammer e. V. bereits im Januar 1953 vorgeschlagenen Steuerprogramms, das den generellen Abbau der direkten Steuern um ein Drittel vorsieht, wünschenswert.

Es ist – unter Hinweis auf die guten Erfahrungen mit der Umsatzsteuerfreiheit – zu erwarten; daß der anfängliche Steuerausfall in kurzer Zeit durch de weitere rasche Belebung der Westberliner Wirtschaft und damit durch wiederum steigende Steuereinnahmen wettgemacht wird. Außerdem bleibt zu beachten, daß bei genügend hohem Steuergefälle Unternehmungen des Bundesgebiets sich veranlaßt sehen dürften, Zweigbetriebe in Westberlin zu errichten, um in den Genuß der dort getotenen Steuervorteile zu gelangen. Um in solchen Fällen einen Mißbrauch der zu gewährenden Steuervorteile zu verhindern, erscheint, eine Aufteilung des steuerpflichtigen Gewinns nach der auf westdeutsche Zweigbetriebe in Westberlin entfallenden Lohnsumme ratsam, wodurch eine im Interesse Berlins liegende Tendenz, lohnintensive Fertigungen westdeutscher Betriebe nach der Stadt zu verlegen, erreicht werden könnte.