In den nächsten Tagen, gleich nach der Regierungserklärung, wird sich die CDU um ihren Fraktionsvorstand kümmern müssen, dem durch die Ministerernennungen ein kräftiger Aderlaß bevorsteht. Es müssen nämlich nach den Wonnen des Wahlsiegs auch die Verantwortungen erkannt werden. In diesem Bundestag, in dem die CDU allein die Mehrheit hat, kann nichts funktionieren, wenn die CDU nicht funktioniert. Darin liegt nicht nur ein organisatorisches, sondern ein politisches Problem erster Ordnung. Die Herde wird zusammengehalten in erster Linie durch die Angst vor dem Wolf, und in dessen Abwesenheit durch die Angst vor dem Hund, der der Stellvertreter des Wolfes ist. Und da der SPD-Wolf zur Zeit so gut wie nicht vorhanden ist, wird ernstlich etwas geschehen müssen. Hier ist eine Aufgabe gestellt nicht für einen Geschäftsführertypus, sondern für einen erstklassigen Politiker, der eine Politik zu formulieren vermag.

In dem neuen Bundestag kann kein Gesetz gemacht werden, dem sich die CDU-Fraktion widersetzt, und es muß jedes gemacht werden, das sie wünscht – von Verfassungsänderungen abgesehen. So haben wir jetzt – und das ist das umstürzende, im modernen deutschen Parlamentarismus einmalige Wahlergebnis – zwei Parlamente, nämlich den Bundestag und die CDU-Fraktion. Dabei kann die CDU-Fraktion das Verhalten des Bundestages, nicht aber der Bundestag das Verhalten der CDU-Fraktion bestimmen. Die Willensbildung in der CDU-Fraktion enthält – im Einklang mit dem Auftrag der Bevölkerung vom 6. September – in sich schon die Willensbildung des Bundestages.

Der äußere Anschein sagt, daß das Regieren in der zweiten Gesetzgebungsperiode sehr viel leichter sein wird als bisher, und zahllose Adenauer-Wähler erwarten deshalb auch schon Wunder aller Art von der neuen Regierung. Die Notwendigkeit, gelegentlich mühsam nach einer Mehrheit zu suchen, fällt weg. Einige besonders kritische Gesetzgebungswerke, wie zum Beispiel der Lastenausgleich und das Mitbestimmungsrecht, sind bereits vom ersten Bundestag erledigt worden. Die Ansprechbarkeit der CDU-Fraktion für das allgemeine Interesse war früher schon groß und scheint nach der Wahl nicht geringer geworden zu sein. Dennoch zeigen sich bei näherem Zusehen sehr bedeutsame Schwierigkeiten.

Erstens ist eine Fraktion von 250 Leuten, auch bei allseitigem gutem Willen, viel schwerer zu steuern und zu einheitlichen Reaktionen zu belegen, als eine von 150, besonders wenn die Hälfte der 250 aus parlamentarischen Neulingen besteht.

Zweitens hat der Druck der Opposition zahlenmäßig und moralisch ganz beträchtlich nachgelassen. Nichts aber trägt mehr zur inneren Einigkeit und Festigkeit einer Organisation bei als Druck und Gefährdung von außen. Die CDU wird eine starke und angriffslustige Opposition erfinden müssen, wenn keine vorhanden ist.

Drittens ist in einer Fraktion mit knapper Mehrheit, wie sie die CDU heute hat, jede Gruppe von zehn oder zwanzig Mitgliedern der Versuchung ausgesetzt, sich allein für entscheidend zu halten und somit auf Sondervorteile auszugehen. Vermutlich aus diesem Grunde hat der Bundeskanzler von Anfang an eine möglichst breite Koalition angestrebt, die es ermöglicht, ausfallende CDU-Stimmen durch Koalitionsstimmen zu ersetzen und den erwähnten Gruppen den Einfluß, auf die Entscheidung von Fall zu Fall zu entziehen. Schon das Vorhandensein einer solchen Manövriermasse, die Adenauer sich im Zeichen der „Mäßigung“ beschaffte, wird genügen, um der CDU manche Krise in der Fraktion zu ersparen; es gibt allerdings auch den Koalitionspartnern eine erhöhte Chance, in die Gruppen hineinzuwirken und sogar „Querverbindungen“ zu schaffen. Denn mit der Bildung solcher Gruppen, allein schon aus der beruflichen Herkunft der Fraktionsmitglieder, muß in einer so riesigen Fraktion, die sich von außen in keiner Weise beunruhigt sieht, auf jeden Fall gerechnet werden. Sie waren ja auch in der alten Fraktion schon vorhanden. Man braucht nur an die Bauernvertreter zu denken, die Gewerkschaftler, die Beamten, an den sich erst jetzt stärker formierenden gewerblichen Mittelstand und andere. Solche Gruppen werden bei bestimmten gesetzgeberischen Anlässen mobil, gelegentlich mag sogar bei der Entscheidung in Personalfragen die Teilung in Katholiken und Protestanten eine Rolle spielen. Viel stärker als bisher wird die Kompromißbildung bereits innerhalb der Fraktion vor sich gehen müssen, während ihr Ort früher die interfraktionelle Verhandlung oder der Bundestag selbst war.

Viertens ist es sehr schwierig, der durch das Wahlergebnis sehr erhöhten Verantwortlichkeit der CDU bei der Vorbereitung der Gesetzgebung gerecht zu werden. Es können nicht 250 Leute jedes Gesetz von Grund auf diskutieren und über die gemeinsame Haltung im Bundestag entscheiden. Hier sollen Arbeitskreise vorarbeiten, die verschiedenen Gruppen koordinieren und gemeinsame Empfehlungen an die Fraktion ausarbeiten. Eine Erleichterung soll ferner durch eine bessere, das heißt weniger einseitige Besetzung der Bundestagsausschüsse erzielt werden, so daß etwa der Beamtenausschuß nicht mehr mit lauter Beamten und der Agrarausschuß nicht mehr mit lauter Bauern besetzt wird.

Solche Fraktionsfragen mögen früher für die Öffentlichkeit weniger interessant gewesen sein. Heute muß sie sich Rechenschaft darüber geben, daß eine erfolgreiche Arbeit der CDU-Fraktion die Bedingung für eine erfolgreiche Bundestagsarbeit ist. Dadurch wird auch die Frage der Führung dieser Fraktion so bedeutsam, die wohl dem Bundeskanzler in allen entscheidenden oder gar kritischen Phasen zufallen wird, die er aber nicht ständig in der Hand halten kann. Die Zusammensetzung des Fraktionsvorstandes der CDU wird daher ein sehr wesentlicher Faktor sein. Ja, man ist versucht zu sagen, daß unter den jetzigen Umständen der Vorsitzende dieser Fraktion eine wichtigere politische Funktion versieht, als selbst der Präsident des Bundestages. Und daß er einer viel schärferen Beobachtung und Kritik ausgesetzt sein wird als je zuvor. W. F.