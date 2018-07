Die künstlerischen Leistungen der Berliner Staatstheater unter Gründgens sind vielen noch in der , rinnerung. Von den internen, zum großen Teil iitischen Hintergründen wußten nur die Einif weihten, Eckart von Nasos Buch "Ich liebe das ben", dessen Abdruck wir heute beenden, teilt s lies mit, was das Bild jener Jahre deutlicher tcht. Gründgens als Generalintendant ist hier , ne offiziöse Brille, dafür aber desto eindrucke : Jler portätiert.

ines Tages, im Januar oder Februar, besuchte Gründgens midh in meinem Büro. Wir kannten , äs kaum — nur soweit man sich bei Proben und orstellungen kennenlernt. Und später erst ist mir Jargeworden, daß wahrscheinlich dieses der >5rund des Besuches war: er wollte — wie Kerr es iiannte — den Mann "beklopfen", der hier amtierte. Er saß in dem Stuhl aus Hoffmanns Erzählungen, n störte er nicht. Die Brillengläser funkelten, riter ihnen die dunklen Augen blickten meist an im Partner vorbei, um plötzlich, mit einer un, nörten Eindringlichkeit, zuzufassen. Man spürte f iesen Blick fast körperlich. Ein paar Sekunden iahm er den anderen ganz in sich auf, das Sicht>are und das Unsichtbare zugleich, dann glitt der ßlick wieder ab, als wüßte er Bescheid. Wir unterhielten uns gut. Ich merkte dabei, daß i es nicht nur das Auge, sondern auch das Ohr war, das von dem Partner Besitz ergriff — nicht eigentlich das äußere, sondern ein inneres Ohr. Es hörte nicht nur, es lauschte, es horchte den ändern ab, wobei die Lippen sich leicht öffneten, wie wenn auch sie an diesem aufnehmenden Lauschen beteiligt wären. Ich wußte noch nicht, daß ich elf Jahre lang beobachten würde, was mir hier als etwas Neues auffiel. Auch wenn er einer Probe oder einer Aufführung zuhörte, zeigte er diesen lauschenden Ausdruck, den leicht geöffneten Mund. Es mochte daran liegen, daß er sich mit einem Teil von Menschen und Dingen nicht zufrieden gab. Er nahm sie bis zum Grund Übrigens spürte ich damals wieder diese merkwürdige Vibration, die mich schon bei Kroll berührt hatte: als würfe der Motor seiner Energien Funken aus. Auf einmal begann er von Hamlet zu sprechen. Wie ich über Stück und Rolle dächte? Nun war der Hamlet von jeher mein ; Steckenpferd. Ich sagte es ihm. Der Shakespearsche Text, so glaubte ich, widerspräche dem landläufigen Darstellungsstil "Ja", sagte er "ich sehe die Figur des Hamlet ganz anders, als noch Moissi sie ge sehen hat. Denn er hätte War er hinaufgelangt, unfehlbar sich höchst Königlich bewährt. Das ist ,kein neurasthenischer Schwächling Eine Weile sprachen wir noch über das Hamletproben. Dann ring er. Als ich ihn das nächste Mal sah, war er >ereits Intendant. Am 26. Februar, noch nicht vierunddreißig Jahre alt, trat er sein Amt an. , Den Theatersturm, der mit der "Ära Gründgens" einsetzte, könnte man als "Symphonie mit dem Paukenschlag" bezeichnen. Die Elektrizität des eiters teilte sich der Bühne mit. Aus ihrem Dornöschenschlaf geweckt, vibrierte sie an allen Ecken and Enden, Niemand hätte dem bisher vielseitig Schweifenden zugetraut, daß er sich in den ersten Tagen seines Amtsantrittes mit dem — für einen künst!erischen Menschen — fast unlesbaren Buch der Sie >en Siegel vertraut machen und es beherrschen s mrde: dem sonst nur von Verwaltungsbeamten zu l"" ntschlüsselnden Etat der preußischen Staatstheater. ~)ann erst, als er über die Möglichkeit von Einahmen und Ausgaben Bescheid wußte, begann er 5 u regieren.

Aber er regierte ganz anders, als man es von nem Schauspieler erwartet hätte, der zugleich ein Star" war. Er regierte regelrecht firiderizianisch: dinell, straff, pünktlich, ohne Federlesen und mit inem geradezu bürokratischen Fleiß. Und wie der lerr von Sanssouci, schien auch er das Leitwort :wählt zu haben: "Mein Gott ist meine Pflicht iesen Pflichtmenschen gerade hatte niemand in m gesucht.

i Es gab noch andere Wesenszüge der Ähnlichkeit. Jner war das "Messieurs, maintenant je suis roi". Vls Schauspieler hatte er sich bei seinen Gastspielen üt den Kollegen des Staatstheaters gedutzt. Das ~ i" behielt er, wie zu erwarten, bei. Aber das "Du" hr Kollegen klang jetzt anders. Es klang wie "Sie", anchrnal wie die dritte Person der Anrede. Denn e Gabe der Führenden — "mit" der sie führen — die unbeabsichtigte Fähigkeit: Distanz zu be hren. Er besaß sie in so hohem Grade, daß die 1 iiicht zwischen ihm und den anderen manchmal äsern, vielfach unpersönlich erschien. Er Hebte das npersönliche, er liebte die Einsamkeit seines genen, meist sehr unpersönlichen Lebens, in dem Lur die Flamme der künstlerischen Energie als ewig ! bendige Lampe brannte.

Der Schauspielleiter Gründgens wollte dionysihes, nicht literarisches — schon gar nicht das philot ohierende Theater der Tiefschürfenden, die er c einem sehr komischen Namen belegte, in dem die Silbe "Tief" sich wiederholte. Er wußte h, daß die Tragödie einstmals aus dem Rausch "d der Verzauberung des Weingottes herauff stiegen war, um Spieltrieb und Dichtung zu paart. Deshalb war sein Entschluß, Scribes Glas ] asser zu spielen, viel entscheidender, als damals ibst seine Freunde annehmen konnten, die ihm ingend von einer so alten, verbrauchten "Theaternotte" abrieten.

rfündgens ließ sich nicht beirren. Theater chte zunächst einmal Publikum, und das Publi, des "Blut und Bodens" müde, hatte sich bereits , r unseres Theaters entwöhnt. Es mußte zurück nnen werden. Das aber konnte nur geschehen, man den Spielplan elektrisch lud. Waren die ungen fühlbar, würden die Funken weiteren. Ich erwähnte schon früher, daß dieses erhin gewagte Experiment gelang. Kleists ( iimannsschlacht, sonst kein Publikumsstück, doch rrei Tage nach dem Glas Wasser angesetzt, wurde in den Erfolg der witzigen Scribischen Dialektik hineingerissen. Mit diesem Doppelschlag, der in der . Tat die kühne Verbindung von Spieltrieb und Dich ;ng hergestellt hatte, war das Schauspielhaus wie r interessant. Man sprach von ihm, man spürte die i bration. Die an der Kasse wartende Schlange, edem einer Blindschleiche ähnlich, wuchs sich aus, i schließlich der sagenhaften Midgardschlange zu f, ;ichen, die sich um den Gendarmenmarkt ringelt, f, e ihre Vorgängerin um die Welt.

g Dss Theater "lief", und das Büro "lief". Anfangs f; te Gründgens die Zügel so straff gezogen, wie — organisatorisch — noch nicht erlebt hatten. Es durfte kein Schriftstück, keine Pressenotiz, nicht einmal die tägliche Spielplanankündigung aus dem Hause gehen, ohne daß er Kenntnis genommen hatte. Dann setzte er sein krakeliges G darunter, und die Sache war in Ordnung.