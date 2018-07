Jetzt, da es mit dem Einzug des Herbstes wieder still über den Gewässern geworden ist, die Schwimmer in die Hallenbäder gezogen sind und die Segler und Ruderer ihre Boote ins Winterquartier gebracht haben, dürfte es Zeit sein, sich mit einem – und leider nicht nur für unsere Sportler – höchst wichtigen Problem zu beschäftigen: Unsere Seen und Flüsse sind verschmutzt. Und wenn nicht in diesem Winter Rat geschaffen wird, kann man nur mit Besorgnis dem nächsten Sportjahr entgegensehen.

Es gibt nicht mehr viele Seen und Flüsse, die sommers zum Baden einladen. Das Wasser zieht als eine braune Brühe vorüber; an seiner Oberfläche treibt Unrat daher, große Ölflecken schillern und die Polizeibehörden haben sich schon auf Anraten der Gesundheitsämter da und dort dazu entschließen müssen, Warntafeln aufzustellen: „Wasser verseucht! Baden lebensgefährlich!“

Und kaum ein Tag vergeht, an dem nicht in irgendeiner Zeitung die alarmierende Nachricht veröffentlicht wird: „Baden in der Elbe lebensgefährlich ...“ – „Werra-Fischer fordern 100 000 DM Schadenersatz wegen Vernichtung ihrer Existenz...“ – „14 000 t konzentrierte Industriesalze schwimmen täglich rheinabwärts!“ Die Verschmutzung der Gewässer hat bereits Formen angenommen, die eine starke Gesundheitsgefährdung der gesamten Bevölkerung darstellen, auch dadurch, daß vor allem auch unser Trinkwasser, das zum großen Teil aus den Flüssen geholt wird, verdorben ist. In Frankfurt am Main ist es schon soweit, daß die Hausfrauen ihren Bohnenkaffee in der Regel mit abgestandenem Selterwasser kochen, weil das Leitungswasser zu chlorhaltig ist, ja, chlorhaltig sein muß, um überhaupt noch verwandt werden zu können.

Im Jahre 1952 konnte man in einer österreichischen Fischerzeitung folgendes lesen: „Die Verunreinigung der Gewässer ist ein Symptom unserer asozialen Epoche, denn ohne Rücksicht auf andere Lebensräume werden Schmutz und Abfallstoffe dem Wasser aufgebürdet. Daß durch verseuchte Gewässer in erster Linie sich der Mensch selbst schädigt, ist eine Wahrheit, die niemand hören will.“ Es ist freilich erschreckend, zu sehen, mit welcher Sorglosigkeit und Gleichgültigkeit die Öffentlichkeit diesen Dingen zuschaut und gegenübersteht.

Und doch muß nun endlich etwas geschehen. Die Industrie wächst beständig. Aber die Flüsse und Seen wachsen nicht. Nur die Flut der sich in sie ergießenden schädlichen Industrieabwässer wächst. Flüsse, die einst vielfältiges Leben bargen, werden zu Totenkammern und Gefahrenherden. Es heißt, daß die Bundesministerien an einem Gesetzentwurf arbeiten, der eine Verbesserung der Wasserverhältnisse der Bundesrepublik mit sich bringen soll. Man wird sich hoffentlich mit diesem Gesetz nicht allzulange Zeit lassen, so daß dann die „Vereinigung Deutscher Gewässerschutz“, die sich zum Vorkämpfer in dieser Sache gemacht hat, auch endlich einen sichtbaren Erfolg verbuchen kann.

Es geht, wie gesagt, nicht nur um das Vergnügen der Badenden und der Wassersportler, sondern es geht um die Gesundheit. Deshalb erschließt sich also auch ein Tätigkeitsfeld für den Deutschen Sport-Bund, der seine Mitglieder aufrufen sollte, zur Bekämpfung der gefährlichen Gewässerverunreinigung beizutragen. Walther F. Kleffel