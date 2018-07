Von Josef Pieper

Wenn wir die Frage hören oder lesen: welche unter den menschlichen Tugenden die größte sei, so ist zu vermuten, daß dies uns nicht gerade aufregen wird. Es liegt uns ziemlich fern, so etwas zu überlegen – ganz abgesehen davon, daß wir nicht gern von „Tugend“ sprechen und auch nicht gern davon reden hören. Und dann dieser Rangwettstreit – ist das nicht Spielerei, eine allegorische Angelegenheit, nicht uninteressant (vielleicht), aber jedenfalls nicht sehr dringlich. Ich mache folgenden Vorschlag: lassen wir das Wort „Tugend“ einmal beiseite. Gemeint ist ja das Richtigsein des Mensehen; gemeint ist, daß der Mensch seine eigentlichen Möglichkeiten realisiere. Und wenn nun gefragt wird: was eigentlich ist das Entscheidende in diesem doch ziemlich vielfältigen Bilde vom Menschen und seinen Möglichkeiten? Wenn ich frage: worauf kommt es nun an, was ist es, daß den Menschen im Grunde vor allem richtig macht? – Wenn ich das frage, ja, dann habe ich genau die Frage gestellt, mit der ich begonnen habe: welches die größte sei unter den Tugenden des Menschen,

Übrigens wird diese Frage immer beantwortet, sowieso, in jedem Fall. Jede Epoche antwortet anders, mit einer anderen Nuance in der Akzentuierung. Es kann etwa gesagt werden: das Entscheidende ist Tapferkeit, heroische Haltung; oder: worauf es ankommt, ist Wohlanständigkeit; oder: der Mensch muß vor allem anderen unverwirrbar sein, innerlich standfest und „überlegen“. Sind das nicht doch einigermaßen wichtige Dinge? – Wie aber lautet nun die richtige Antwort? Ich möchte lieber sagen, wie die Auskunft der großen abendländischen Lebenslehre lautet, die also anzutreffen wäre bei Platon, Aristoteles, Augustinus, Thomas von Aquin. Diese Auskunft besagt: in allen vier Grundtugenden – Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maß –, in allen vieren zusammen zeigt sich das Richtigsein des Menschen. Und von diesen vier Tugenden ist die Klugheit etwas Besonderes, sie steht nicht in einer Reihe mit den anderen; die Klugheit ist, ganz allgemein, die Kunst, richtige Entscheidungen zu treffen. Unter den eigentlich sittlichen Haltungen aber, unter den dreien also (Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maß) sei, das ist die Auskunft der abendländischen Tradition, die Gerechtigkeit die entscheidende. Das bedeutet: daß der Mensch sein wahres Wesen am reinsten darstelle, indem er gerecht sei; der gute Mensch sei vornehmlich der gerechte Mensch. „Auf Grund von Gerechtigkeit vor allem werden Männer ‚gut‘ genannt“ – diese letzte Formulierung ist ein Zitat aus einem Buche des Marcus Tullius Cicero, eine Aussage, die von den großen Lehrern der abendländischen Kirche – Ambrosius, Augustinus, Thomas – immer als etwas Zugehöriges betrachtet worden ist; sie paßt, wie der Vorhof zum Tempel „paßt“, dazu, daß in dem heiligen Buch der Christenheit mehr als achthundertmal von der Gerechtigkeit und vom Gerechten gesprochen wird – worunter dabei nichts anderes verstanden ist als der „Gute“ und der „Heilige“ überhaupt.

Ich glaube, es besteht eine gewisse Chance, daß diese Einsicht vom Rang der Gerechtigkeit nach und nach wieder Wurzel schlage im Gemeinbewußtsein dieser unserer Zeit – nachdem vorher eine etwas bourgeoise Vorstellung von „Sittlichkeit“ das Bild des guten Menschen bestimmt hat und später ein isoliertes Ideal des „Heroischen“. Wir haben aber erfahren, daß Ungerechtigkeit die Früchte der Tapferkeit verderben kann, und daß Tapferkeit ohne Gerechtigkeit „ein Hebel des Bösen“ ist (wie Ambrosius es ausgedrückt hat). Und auf Grund solcher Erfahrungen könnte es, meine ich, neu sichtbar werden, daß von allen menschlichnatürlichen Tugenden die Gerechtigkeit die grundlegende ist, buchstäblich das Fundament.

Dieser .Vorrang ist in der alten Lebenslehre mit verschiedenen Argumenten – nicht unmittelbar erfahrungsmäßiger Art, sondern theoretisch-prinzipiellen Charakters – begründet worden. Das erste lautet so: Die Gerechtigkeit ist die größte unter den sittlichen Tugenden, weil sie am meisten über den einzelnen hinausgreift – sie ordne ja nicht nur den Menschen in sich selber (wie etwa Zucht und Maß), sondern das Leben der Menschen untereinander: es zeige sich hierin auf eine besondere Weise die sozusagen physische Kraft des Guten überhaupt. Dies sei ja die Natur des Guten: nicht eingeschränkt zu sein auf seinen Ursprungsort, sondern sich zu ergießen, nach außen zu wirken, sich mitzuteilen, auszustrahlen: „Auf je höhere Weise ‚gut‘ etwas ist, desto mehr und desto weiter strahlt es seine Gutheit aus“ (das steht etwa in der Summe wider die Heiden des Thomas von Aquin). – Ein zweites, gewichtigeres Argument ist dieses: bestimmte Tugenden des Menschen gibt es nur, weil und sofern der Mensch ein leibhaftiges Wesen ist. Bezwingung von Furcht zum Beispiel, die Mäßigung von Zornesregungen, die Inzuchtnahme des triebhaften Begehrens – in alledem ist der Mensch als ein sinnliches, leibhaftiges Wesen in Anspruch genommen. Die Gerechtigkeit aber beansprucht den Menschen in seiner geistigen Entscheidungsmitte.

Dieser Gedanke vom Vorrang der Gerechtigkeit ist ein beständiges Element der Weisheitstradition des Abendlandes. Ein Aristoteles-Kommentar des Thomas von Aquin sagt: justitia est humanum bonum, „die Gerechtigkeit ist das menschliche Gut“ – und vom äußersten platonischen Flügel dieser gleichen Überlieferung tönt die Stimme Plotins herüber, der sagt: Gerechtigkeit bedeute einfachhin „das Tun des eigenen Werkes“, „die Erfüllung der eigenen Aufgabe“.

Ich verdenke es niemandem, wenn er zögert, dies für aktuell zu halten. Vielleicht wird er aber ein wenig unsicher, wenn er zum Schluß noch das Folgende bedenkt. Der rechte Gebrauch der Vernunft, so sagen die mittelalterlichen Lehrer, trete am meisten in der Gerechtigkeit hervor – ebendeswegen aber auch der unrechte Gebrauch der Vernunft am meisten in der Ungerechtigkeit – was besagt: daß die eigentliche Perversion des „menschlichen Gutes“ den Namen „Ungerechtigkeit“ hat.

Es ist, wie ich glaube, von einiger Wichtigkeit, daß der Mensch sich darauf gefaßt mache, geschichtliche Realisierungen des Bösen anzutreffen, in denen sich ein hohes Maß von sogenannter „Sittlichkeit“ mit einem beträchtlichen Grade von „Heroismus“ verbindet und die dennoch von Grund aus und auf eine sozusagen unüberbietbare Weise unmenschlich und böse sind – weil sie zugleich ein Äußerstes an Ungerechtigkeit verkörpern. Es ist gut, sich immer wieder einmal daran zu erinnern, daß die letzte Verkehrung des Menschlichen noch nicht in der Zuchtlosigkeit besteht (die dem Menschen durchweg vom Gesicht und aus dem Gehaben abgelesen werden kann), sondern in der Ungerechtigkeit (die man dem Menschen, weil sie sich wesentlich im Geistigen zuträgt, nicht so leicht ansieht). Es ist gut, darauf vorbereitet zu sein, daß die mächtigste Verkörperung des Bösen in der Menschengeschichte, der Antichrist, zugleich in der Gestalt eines großen Asketen auftreten könnte. Dies ist in der Tat die fast einheilige Auskunft des abendländischen Geschichtsdenkens. Wer nicht begreift, daß und warum der schlimmste Verderb des natürlichen Menschen die Ungerechtigkeit ist, muß durch die Erfahrungen, die sich in solchen Visionen ankündigen, in eine kaum zu bewältigende Verwirrung gestürzt werden. Er wird vor allem unvermögend sein, die geschichtlichen Voraus-Figuren jenes Endzustandes zu erkennen: während er in falscher Blickrichtung nach den Mächten des Verderbens Ausschau hält, richten sie vor seinen Augen ihre Herrschaft auf!