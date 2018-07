Die zahnärztliche Chirurgie hat in den letzten Jahrzehnten beachtliche Fortschritte erzielen können. War in früheren Jahrzehnten das einfache „Zahnziehen“ eine gefürchtete und schmerzhafte Operation, die ohne jede Betäubung ertragen werden mußte, so hat heute dieser Eingriff dank der vorzüglichen Injektionsanästhesie seinen Schrecken verloren. Diese „Betäubung durch Spritzen“ gestaltet auch ohne weiteres umfangreich erscheinende operative Eingriffe am Kiefernknochen und an den Gesichtsweichteilen schmerzfrei und gefahrlos für den Patienten. Die Nervenaustrittsstellen am Kiefernknochen und am Gesichtsschädel sind die Stellen, wohin der Zahnarzt sein Betäubungsmittel bringen muß, und diese Stellen sind auf Grund anatomischer Kenntnis und auf Grund einer vorzüglich ausgearbeiteten Injektionstechnik so gut zu erreichen, daß mit ganz geringen Mengen harmloser Injektionsmedikamente stets ausreichende Betäubungswirkung erzielt wird. Kein Wunder, daß nun auch durch die Erfolge im Kampf gegen den Schmerz und ferner durch die Möglichkeit schmerzfreien Operierens auch in ausgedehnten Bezirken des Kieferknochens, der Mundweichteile und des Gesichtes die zahnärztliche Chirurgie zu einer dominierenden Stellung in der Zahnheilkunde aufrückte.

So können heute zum Beispiel Zähne, die früher wegen Wurzel- und Kiefernknochenerkrankung der Zange verfallen waren, durch einen eleganten chirurgischen Eingriff, die Wurzelspitzenresektion, gerettet werden, ja, solche Zähne können sogar manches Mal noch als Pfeiler für Kronenersatz oder Brücken dienen. So hat sich die Wurzelspitzenresektion in den letzten Jahrzehnten als eine sehr segensreiche Operation erwiesen, welche viele Zähne der Kaufunktion erhalten hat. Voraussetzung für den Erfolg dieser Operation sind, neben der Erhaltungsmöglichkeit und der Erhaltungswürdigkeit des betreffenden Zahnes überhaupt, exaktes Vorgehen nach chirurgischen Grundsätzen und manuelle Geschicklichkeit.

Doch auch bei den erkrankten mehrwurzeligen Zähnen kann mancher Zahn, der früher gezogen werden mußte, mit Hilfe eines kleinen chirurgischen Eingriffes, der Zahnreplantation, gerettet werden. Wie der Name schon sagt, wird der Zahn, nachdem er gezogen worden ist und ähnlich wie bei den Vorbereitungsmaßnahmen zur Wurzelspitzenresektion seine Wurzelkanäle gesäubert, die Wurzelspitze abgetragen und die Wurzelkanäle bakteriendicht abgeschlossen worden sind, an seiner alten Stelle im Kiefernknochen sofort wieder eingepflanzt. Dieser replantierte Zahn wächst wieder ein und kann noch mehrere Jahre kaufunktionstüchtig und ohne Beschwerden bleiben, bis er etwa nach sieben bis zehn Jahren locker wird und ausfällt. Diese Replantation hat nur Bedeutung im jugendlichen Gebiß, wenn der Zahnfortsatz noch hoch genug ist und noch nicht altersbedingt einem Schwundprozeß unterliegt.

Daß bei dem heutigen Wissensstand der Zahnärztlichen Chirurgie, bei den Möglichkeiten der Blutstillung und bei der vorzüglichen Anästhesierungstechnik die Entfernung von Geschwülsten und Gewächsen am Zahnfleisch, an der Wange, in der Zunge oder am Kieferknochen keine Schwierigkeiten operationstechnischer Art mit sich bringt, ist allgemein bekannt. Weniger bekannt ist, daß anscheinend die Zahl der in der Mundhöhle und am Kieferknochen zu beobachtenden bösartigen Gewächse gegen früher im Zunehmen begriffen ist. Hier, auf diesem Gebiet obliegt dem Zahnarzt als Wächter der Gesundheit eine verantwortungsvolle, aber auch segensreiche Tätigkeit, kann er doch bei der Untersuchung der Mundhöhle aller seiner Patienten die Frühstadien anomalen Wachstums feststellen, durch eine kleine Probeexzision die Diagnose sichern helfen und den Patienten frühzeitig auch in stationäre Behandlung überweisen, so daß Gesundheit und Leben des Patienten durch einen oft sehr kleinen und schmerzfreien Eingriff geschützt sind. So untersucht heute jeder Zahnarzt nicht nur den erkrankten Zahn, die einzelne Zahngruppe oder das ganze Zahnsystem, nein, er übersieht mit geübtem Blick die gesamte Mundhöhle und wird eine verdächtige Stelle sofort einer genaueren Untersuchung unterziehen, wobei die Spezialröntgenaufnahme des Kieferknochens oder des Zahnes eine nicht unwesentliche Rolle spielt.

Aus diesen Gründen begrüßt die wissenschaftliche Zahnheilkunde die vom Gesetzgeber jetzt endlich durchgeführte Beseitigung der Kurierfreiheit auf dem Gebiete der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. Mit diesem Gesetz ist auch der Berufsdualismus Zahnarzt-Dentist und die Zweigleisigkeit in der Ausbildung dieser Berufsgruppen beseitigt. Es ist jetzt gesetzlich festgelegt, daß zur Behandlung der Zähne und der Mundhöhle nur approbierte Zahnärzte (oder Ärzte) berufen sind, die sich durch ein ordnungsgemäßes Studium der Zahnheilkunde das notwendige medizinische und spezialärztliche Wissen angeeignet und dieses Wissen durch das vorgeschriebene Staatsexamen nachgewiesen haben. M. Herrmann