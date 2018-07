Ich bin keineswegs engherzig", sagte Nadja Segorowna "Aber idi kann es einfach nicht ertragen, wenn Michail "Michailowitsch jedes Jahr am Geburtstag seiner ersten Frau, der armen Mara Maranowa, auf den Kirchhof geht. Nicht, daß ich eifersüchtig wäre, jedes Jahr aber kommt er stockbetrunken nach Hause und hat seinen ganzen Wochenlohn vertan. Ich glaube, das ist die Rache, die die arme Mara Maranowa mir an ihrem letzten Geburtstag, der zugleich ihr Sterbetag war, geschworen hat. Übrigens war auch die arme Mara keineswegs gegen einen guten Tropfen. Es war jedermann bekannt, daß Volltrunkenheit die Ursache des von Michail Michailowitsch verursachten Schädelbruchs war, an dem sie an jenem Tag, noch bevor sie nüchtern wurde, tief betrauert entschlafen ist " Kein Wunder also, daß Michail Michailowitsch jedes Jahr am Geburtstag seiner ersten Frau, der zugleich ihr Sterbetag war, in tiefer Reue auf den Kirchhof wanderte. Und kein Wunder, daß er nach seinen "Wehklagen und Selbstbeschuldigüngen das : Gläschen Wodka, das ihm der Küster zum Trost kredenzte, gern entgegennahm. Niemand wird es ihm verdenken, daß er dann seinerseits dem Küster ein Gläschen anbot, wonach es wiederum kein Wunder war, daß er am späten Abend, ohne eine Kopeke, laut singend nach Hause kam. Und wehe, wenn Nadja Segorowna es wagte ihm einen. Vorwurf zu machen. Er begann zu schreien und von seiner tief betrauerten Mara Maranowa zu erzählen, die niemals ein Wort gesagt hatte, wenn er des Abends spät nach Hause gekommen War, weil er mit Nadja SegoroWna beim Küster getrunken hatte. Und wenn sie nicht zu quengeln aufhöre, würde er ihr den Schädel einschlagen, gerade so, wie er ihn der armen Mara. MarahoWa an ihrem unglückseligen letzten Geburtstag eingesehlagen hatte. " Ist es ein Wunder, daß Nadja Segorowna ihre Vorgängerin, die arme Mara Maranowa, zu hassen begann? Wenn der Küster an jenem unglückseligen letzten Geburtstag der Mara Maranowa über Michail Michailowitsch und Nadja Segorowna den Mund gehalten hätte, hätte Mara niemals den unglückseligen Krach geschlagen, und sie lebte noch heute, anstatt nun still unter dem Rasen zu liegen und Michail jedes Jahr auf den Kifchhof zu locken, wo er im Staub hiederkniete, sich mit dem Küster betrank und ohne eine einzige Kopeke lallend nach Hause kam. Das war Maras Rache. Im nächsten : Jahre aber würde sie, Nadja Segorowna, ihm nicht einen Rubel von seinem Wochenlohn in der Tasche lassen.

Als Michail Michailowitsch im nächsten Jahr ohne eine einzige Kopeke auf dem Kirchhof erschien, um am Grabe seiner tief betrauerten ersten Frau Mara Maranowa reuevoll Tränen zu vergießen, ließ der Küster sich dadurch natürlich nicht davon abhalten, ihm doch ein Gläschen zu reichen. "Ich wäre nicht wert, ein Mensch zu sein, wenn ich in einer solchen Stunde einem Mitmenschen nicht die kleine Erquickung reichen würde, deren ein an vielen Tränen verdurstetes Herz bedarf " Natürlich bot Michail Michailowitsch danach dem Küster auch ein Gläschen an "Ich habe keine Kopeke bei mir, weil meine liebe zweite Frau Nadja Segorowna es für besser hält, daß ich meine erste Frau, die tief betrauerte Mara Maranowa, ohne die Gefahr der Trunkenheit beweine " Doch der Küster erwiderte, er wisse sehr wohl, daß Michail Michaüowijtsch für diesen Betrag kreditwürdig sei. Er erinnerte sich des Festes vom Jahre zuvor. Sie erinnerten sich der vielen Gläschen am Tage des Begräbnisses, und sie gedachten mit Schmerzen der unzähligen Gläser des unglückseligen letzten Geburtstages der tief betrauertei Mara Maranowa.

"Ach, wie entzückend war sie, als sie nach ein junges Mädchen war!" sagte der Küster sentimental und goß noch ein Gläschen ein "Wenn du nicht der Glückliche gewesen wärst, hätte ich sie geheiratet. Jetzt liegt sie schon drei Jahre hier bei mir auf dem Friedhof. Und wenn du auch keine Kopeke bei dir hast, ich weiß, daß du sie und mich bald wieder besuchen wirst, um deine Schuld zu begleichen " Als Michail Michailowitsch an diesem Abend nach Hause kam, war er noch betrunkener als im Jahre vorher, und er war dem Küster den Lohn zweier Wochen schuldig. Da schwor sich Nadja Segorowna, daß sie ihn im folgenden Jahr nicht mehr allein das Grab seiner ersten Frau, der tief betrauerten Mara Maranowa, besuchen lassen würde "Ich werde sie lehren, Rache zu nehmen!" erklärte sie böse.

Und im Jahre darauf stand Nadja Segorowna achtsam dabei, als Michail Michailowitsch vcr dem Grabe seiner ersten Frau, der tief betrauerten Mara Maranowa, in den Sand schluchzte.

Als die Sonne zu heiß zu werden begann, ging sie zum Küster, der ihr ein Gratisgläschen einschenkte und ihr erzählte, wieviel auch er von Mara Maranowa, der ersten Frau, des Michail Michailowitsch, gehalten habe, und wieviel er jetzt von Nadja Segorowna, der zweiten Frau seines guten alten Freundes, halte. Und Nadja Segorowna erzählte ihm, wieviel sie unter des Michail Michailowitsch alljährlichen Ausschweifungen zu leidenhabe. Und der Küster tröstete sie, bis Michail Michailowitsch zurückkehrte und sie auf dem Schoß des Küsters fand.

Um seine Wut zu besänftigen, schenkte der Küster auch Michail Michailowitsch ein paar Gratisgläschen ein, so daß sie zusammen lachten und weinten, weil sie an den letzten Geburtstag der Mara Maranowa denken mußten, der zugleich ihr Sterbetag gewesen war, weil sie von dem Küster erfahren hatte, daß ihr Mann Michail Midtailowitsch es mit ihrer Freundin Nadja Segorowna hielt und sie geschworen hatte, daß sie an ihrer Rivalin Rache nehmen würde "Sie ist immer ein blutgieriger Haifisch gewesen", sagte Nadja Segorowna, "Sie hat mich immer ungehindert mit dir trinken lassen, Nadja Segorowna", sagte Michail Micr ailowitsch "Du aber, du willst es mir noch nicht einmal gönnen, daß ich nur einmal im Jahre mit der armen Mara Maranowa trinke!" Und in dem darauffolgenden Krach schlug Michail Michailowitsch seiner zweiten Frau Nadja Segorowna mit der Wodkaflasche über den Schädel.

Der Küster konnte Michail Michailowitsch nur dadurch zur Ruhe bringen, daß er auch ihm mit einer Flasche über den Schädel schlug, so daß dieser danach nie mehr ganz der alte war und auf dem Begräbnis immer nur über seine tief betrauerte srste Frau Mara Maranowa jammerte, obwohl es in Wirklichkeit doch seine zweite Frau Nadja Segorowna war, die sie im Grabe nebenan unter die 2rde brachten.