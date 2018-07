Von Heinz Reil

Voltaire hat Geschichte eine unaufhörliche Folge von Verbrechen und Mißgeschicken genannt. Diese Auffassung erscheint nicht ganz abwegig, insonderheit, wenn man die Länder Ibero-Amerikas ins Auge faßt, wo der Ablauf der Geschichte seit der Selbständigkeit, also seit Beginn des 19. Jahrhunderts, in der Tat der chaotischen Situationen nicht ermangelt. Schrieb doch selbst der große Befreier Simon Bolivar kurz vor seinem Ableben in der Verbannung dem Freund und ekuadorianischen Staatspräsidenten Juan José Flores: „Das einzige, was man in Amerika tun kann, ist auszuwandern. Dieses Land wird unweigerlich zunächst in die Hände zügelloser Massen fallen, dann in diejenigen kleiner Tyrannen aller Farben und Rassen.“ Eine düstere, von Pessimismus diktierte Prophezeiung, welche wiederholt zutraf.

Bisher gab es kaum ein Werk in deutscher Sprache, das das Geschehen im ibero-amerikanischen Lebensraum in allen seinen Aspekten übersichtlich faßte. Nun aber hat der F. Bruckmann Verlag (München) die Geschichte Mittel- und Südamerikas von Wilhelm Freiherr von Schoen herausgegeben. Das Buch wird fortan zu den Geschichtswerken zählen, an denen niemand vorübergehen kann, der sich ein umfassendes Bild machen will von Vergangenheit und Gegenwart auf unserer Erde. Der Verfasser war 36 Jahre lang im diplomatischen Dienst tätig, zwölf davon in Ländern spanischer Sprache. Daß er sie neben seiner amtlichen Tätigkeit auch als Historiker zu nutzen verstand, lehrt nun seine vorliegende Arbeit, in der besonders die politischen und wirtschaftlichen Ereignisse seit dem 12. Oktober 1492, da Amerika in die Geschichte eintrat, eine verständnisvolle und vorurteilslose Würdigung finden. Sie in Bezug zu bringen zu den elementaren Fragen der mittelalterlichen Kolonialreiche Spanien und Portugal wie später zu denen des Napoleonischen Zeitalters und endlich zu denen der Neuzeit, bedurfte es der Konzeptionsfähigkeit des Diplomaten und des Wissenschaftlers.

Wilhelm von Schoen schält aus der ungeheuren Fülle des bereits vorliegenden Materials nur das heraus, was von Bedeutung ist für eine historische Entwicklung, die, so sagt er im Vorwort, „zur gegenwärtigen Stellung der mittel- und südamerikanischen Länder im Weltbild des 20. Jahrhunderts geführt hat“. Er geht aus von der Prähistorie, von den vier Hochkulturen der Mayas, der Mexikaner, der Inkas und der Chibchas, deren Staatsformen, Religionen, Wirtschaft und soziologische wie politische Bedeutung uns meist nur aus posthumer Forschung und vager Überlieferung von Mund zu Mund bekannt wurden und die deshalb viele spekulative Momente enthalten. Die exakte Geschichtsforschung auf Grund schriftlicher Aufzeichnungen setzt erst ein mit der Entdeckung Amerikas durch Christoph Columbus und der Ära der Weltumsegler und Conquistadoren. Hier schon mußte zwangsläufig ein Wägen und Sichten des riesigen Tatsachenmaterials erfolgen, zumal, weil ja gleichzeitig auch engste politische Verquickungen bestanden mit den großen Problemen Europas, mit dem Weltreich Karls V. vor allem, aber auch mit anderen europäischen Ländern, die in der Folge sich immer intensiver auswirkten auf die Belange Mittel- und Südamerikas. Als Beispiel nur Rußland, das als Mitgliedstaat der Heiligen Allianz zu Beginn des 19. Jahrhunderts gewisse Expansionsgelüste auf die spanischen Kolonien zeigte und so eigentlich der Grund wurde zur Abfassung der 1823 verkündeten „Monroe-Doktrin“. Die spätere Nichtbeachtung dieser Doktrin – Amerika den Amerikanern, Europa den Europäern – bietet dem Autor manche Gelegenheit zu eingehenden staatswissenschaftlichen Studien von hohem, allgemeinem Interesse, zu Untersuchungen, die faktisch erst in unseren Tagen mit der UNO, welche sie gewissermaßen aufhebt, ihren Abschluß finden.

So intensiv sich der Verfasser aber auch mit den Ursprüngen, Beweggründen und Imponderabilien des öffentlichen Lebens beschäftigt, im Mittelpunkt steht für ihn immer der spanische Mensch als Typ und Former einer Welt, der er sein Wesen aufgeprägt hat. In ihm mischen sich die Blutströme des weiten Mittelmeerraumes, der Iberer, Ligurer, Kelten, Phönizier, Karthager, Griechen, Römer, Juden, Germanen, Alanen, Mauren, in ihm kristallisieren sich alle ihre Eigenschaften, Individualismus und Freiheitsdrang, Tapferkeit, Treue und Ehrbegriff, Kultur und ein feines Gefühl für die sensible Logik des römischen Rechts zu einer Einheit, der das Christentum, die universelle Heilslehre Bindemittel und Ansporn für eine Weltmission ist. Aus diesem Material sind die Menschen geformt, welche vom ausgehenden Mittelalter ab für die Gestaltung des amerikanischen Erdteils, vom Colorado bis zum Kap Hoorn Jahrhunderte hindurch verantwortlich waren. „Sie waren groß, im Schlechten wie im Guten. Vor allem wären sie Kinder ihrer Zeit.“

In unserer Zeit zeigen sich nun Tendenzen einer kontinental-politischen Einheit; allerdings gab es die auch schon zur Kolonialzeit. An Experimenten zu ihrer Realisierung hat es niemals gefehlt. Der Venezolaner Francisco de Miranda träumte einst den Traum eines hispano-amerikanischen Kaiserreichs, José Gregorio Argomedo plante in Chile ein Treffen aller spanischen Provinzen Amerikas im Falle der Eroberung des Mutterlandes durch Napoleon, die Freiheitskämpfer Chiles und Argentiniens, O’Higgins und San Martin, hegten solche Ambitionen, und der erste panamerikanische Kongreß in der Geschichte des Doppelkontinents, von Simon Bolivar im Jahre 1826 nach Panama einberufen, sollte einen allamerikanischen Bund ins Leben rufen. Er scheiterte am Desinteresse Nordamerikas, das drei Jahre vorher die Monroe-Doktrin verkündet hatte und dessen Delegation, vielleicht absichtlich, zu spät auf dem Schauplatz erschien. Andere Versuche schlugen gleichfalls fehl, auch in neuerer Zeit, wo die Furcht vor dem politischen Übergewicht der USA ständig als Hemmschuh einer wirklich umfassenden Konzeption Nord-Mittel-Südamerika wirkte. Hingegen gehen heute noch die Meinungen auseinander bezüglich des ibero-amerikanischen Zusammenschlusses, wie er etwa der Politik des argentinischen Staatschefs Peron nachgesagt wird. Der Autor nimmt in seinem Buch davon keine Notiz. Wenn solche Absichten dennoch augenscheinlich sind, vorerst in Gestalt von Freundschaftsbündnissen und Handelsverträgen, ist ihre Kommentierung Sache der Tagespolitik. Sie konnte nicht Gegenstand einer Geschichtsschreibung sein. Und nur darum ging es ja dem Historiker Wilhelm von Schoen. Sein Anliegen war, zu sichten, zu ordnen und die Ereignisse so zusammenzufassen, daß die Schicksalsverkettung der Länder Mittel- und Südamerikas als lebendiges, den Lauf der Welt mitbestimmendes Ganzes zutage trat. Dieses Vorhaben ist ihm in hohem Maße geglückt.