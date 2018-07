Es wäre nicht uninteressant, einmal die aus kleinen Verhältnissen stammenden, karrieremachenden Schauspielerinnen und die von Menschenliebe beseelten, mehr oder weniger genialen Ärzte zusammenzuzählen, die in den Romanfriedhöfen unseres Jahrhunderts der Massenproduktion vergilben. Offenbar kommen Schauspielerinnen- und Ärzteschicksale dem Bedürfnis, amüsant und erbaulich unterhalten zu werden, besonders entgegen. Ihnen zur Seite steht für den frivoleren Geschmack „die Mondäne“, – ein Trio, das übrigens auch vom Unterhaltungsfilm bevorzugt wird. Drei neue Romane bestätigen diese These.

„Herz unter der Maske“ von Ly Corsari (Hoffmann und Campe Verlag, 318 Seiten, Ganzleinen, 12,50)

erfüllt die Ansprüche der unkomplizierten Leserin an einen guten Frauenroman. Farbig, konventionell, ohne verwirrende Hintergründigkeit wird hier die Geschichte einer holländischen Schauspielerin erzählt, deren Künstlernatur ihr allerlei Ungemach in der Liebe bereitet. Die Männer entgleiten ihr, weil sie ihr eigenes Leben führen wollen, und als sich die Frau nach bitteren Enttäuschungen ihrem bis dahin vernachlässigten 15jährigen Sohn mit der gleichen herzhaften, aber besitzergreifenden Liebe zuwendet, gerät sie in Gefahr, auch den Jungen zu verlieren. Diese mit weiblichem Taktgefühl die gefährlichen Klippen bekannter Komplexe umschiffende Mutter-Sohn-Episode mit ihrer lebensbejahenden und tapferen Lösung erhebt das Buch in eine Sphäre menschlicher Wärme.

Wesentlich anspruchsvoller ist der in spritzigem, sauberem Stil geschriebene Roman von

Susan Yorke: „ich“, Roman einer Frau von 40. (Verlag Hoff mann und Campe, 285 Seiten, Ganzleinen, 12,50.)

Auch hier handelt es sich um eine Frau im „gefährlichen“ Alter, das seit Balzacs Zeiten offenbar um zehn Jahre verschoben worden ist. Susan Yorke konstruiert unter der strengen Kontrolle eines scharfen Verstandes, der sich keinen Augenblick zum Verweilen bei sentimentalen Unwesentlichkeiten verführen läßt, die bestürzende Fabel einer mondänen Frau von 40 Jahren, die ihre letzte Liebe plant, durchführt und – vernichtet. „Ich oder du’’, fordert der Raubtierinstinkt dieses Jahrhunderts, den Susan Yorke konsequent, auf das Mann-Weib-Verhältnis überträgt. Es liegt auf der Hand, welch ein großartiges Stück moderne Prosa dieses Thema ergeben könnte, wäre es nicht nur mit Geschmack und Verstand, sondern mit dichterischer Kraft gestaltet. So aber bleibt dieses Buch trotz des unkonventionellen, mit Zitaten und geistreichen Bemerkungen über Männer und Frauen, Liebe, Ehe und Musik gespickten Themas – leider – eine unbefriedigende, kalt intellektuelle Spielerei mit dem gefährlichen Feuer wirklichen Lebens und weiblicher Abgründigkeit.

Den dritten Roman schrieb der englische Autor Francis Brett-Young „Der junge Arzt“. (Paul Zsolnay-Verlag), 438 Seiten).

Dieses breit ausholende, in geruhsam gepflegtem, landläufigem Erzählerstil hinfließende Stück Epik schildert die Entwicklung eines englischen Apothekersohns mit dem gewissen „Stich“ ins Musische zum Arzt. Den soziologischen und landschaftlichen Hintergrund bilden die Mittelschichten der Bevölkerung der westlichen Midlands. Die neun Kapitel des umfangreichen Buches sind in kürzere Abschnitte eingeteilt, die das Lesen erleichtern. Einfühlsam, mit warmer, lebendiger Anteilnahme und gewiß aus persönlichem Erleben heraus wird das Leben eines jungen Mediziners jener gemütvollen Jahre zu Anfang dieses Jahrhunderts mit allen uns zum Teil aus ähnlichen Büchern (auch von Brett-Young selbst) vertrauten Einzelheiten des Schul-, Elternhaus-, Seziersaal- und Studentenlebens, mit Liebesaffären, ersten ärztlichen Erfahrungen, Patientengeschichten und allerlei Skrupeln, Enttäuschungen und Sehnsüchten eines normal reagierenden, sensitiven jungen Mannes vor uns aufgerollt. Der Roman enthält keine Überraschungen. Auch dürfte das breite Gleis des Entwicklungsromans heute einigermaßen ausgefahren worden sein. Wer jedoch ein sauber und mit Liebe geschriebenes, nicht eben aufregendes, aber das empfängliche Gemüt gewiß bereicherndes Unterhaltungsbuch lesen möchte, dem kann man dieses Buch durchaus empfehlen. Johanna Moosdorf