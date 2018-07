Inhalt Seite 1 — Ihre Tochter ist tugendhaft... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Walter Meckauer

Chinesische Liebesbriefe, der Phantasie des Europäers ein lyrisches Spiel von Pfirsichblüten und Schmetterlingen, offenbaren erstarrte Gefühle wie manch anderer zum Schnörkel gewordener Brauch dieses Landes. Und obwohl heute der Sturm der Geschichte über China dahinweht, der den abgerissenen Zöpfen auch viele uralte gute Sitten nachfolgen läßt, so mag es immer noch im Innern des großen „Blumigen Landes“ verlorene Plätze und Flecken geben, welche dem jahrtausendealten Lebens- und Kulturstil treu geblieben sind. In Altchina war es nicht der Liebhaber, sondern der Vater des Liebhabers, der einen Liebesbriefwechsel begann. Er schrieb:

„Ich schreibe diesen Brief, um Ihnen einen Beweis meiner Achtung und Ergebenheit zu liefern. Gestatten Sie mir daher, mein verehrungswürdiger Verwandter, Ihnen ergebenst Glück zu wünschen! Ihre ehrenwerte Familie bewohnt seit sehr langer Zeit Seng-Wun und Jut-Hoi, wo ihre geachteten Mitglieder sich immer durch hohe literarische Bildung ausgezeichnet haben; denn Ihre Abhandlungen sind in einem nahezu unvergleichlichen Stil geschrieben. Namentlich Ihr Essay ‚Über das Leben der Goldfische‘ hat Ihnen zu großen literarischen Ehren verhelfen. Auch Ihr Rang ist hoch. Was mich betrifft, so bin ich von Jugend auf träge und arm gewesen, und mein Rang ist weit ehrenvoller, als ich es verdiene. Ihre Tochter, die mein Sohn begehrt, ist sanftmütig und tugendhaft, während mein Sohn schwachgeistig und ihrer unwürdig ist. Die Geschenke, die ich. Ihnen sende, sind sehr gewöhnlicher Art und wertlos.“

Die Antwort des Brautvaters lautete darauf:

„Heute fängt das zweite Winterviertel an, und ich habe aus diesem Anlaß Ihre Geschenke mit warmem Dank angenommen. Es tut mir sehr leid, Ihnen keine ähnlichen anbieten zu können; denn sie gleichen dem Kostbarsten, was ich bisher erhalten habe. Ich erlaube mir, Ihnen achtungsvollst zu gratulieren, mein verehrungswürdiger Brautwerber Ihre respekterheischende Familie hat einst in der Provinz Fokien gelebt, ist aber jetzt in der Hauptstadt der Provinz Kwangtung angesiedelt. Ihr erhabener Name war in Kougha berühmt, und die Gelehrten von Inphang haben ihre zahlreichen Talente hochgepriesen. Auch Ihre Sitten sind beispiellos und mild wie ein Hauch. Ich jedoch bin so arm, daß ich mich nicht ernähren kann. Ihres Sohnes hochgebildeter Geist ist überragend wie der Himmel über der Erde. Meine Tochter aber wurde leider in einer dürftigen Hütte geboren und hat keinen Unterricht genossen. Sie war hocherfreut zu hören, daß Sie wünschen, ich möge mich bereit erklären, sie mit Ihrem erlauchten Sohn zu verheiraten.“

Im Verlauf der Hochzeitsformalitäten überbrachte der Freund des Bräutigams einen roten, goldgeränderten Brief. Etwa so:

„,Dringend!’ Einst war es üblich, daß der Verlobte sich ins Haus seiner Anverlobten begab, um sie in ihr neues Heim zu geleiten. Gegenwärtig jedoch herrscht der Brauch, daß der Vater des Gatten dem Vater der jungen Gattin einen Brief schreibt, in welchem er ihn bittet, die Braut eiligst in das Haus ihres künftigen Herrn zu schicken. Da diese Sitte eine viel allgemeinere ist, bitte ich Sie, mir zu gestatten, daß ich sie bei dem vorliegenden Anlaß zur Anwendung bringe. Mein Sohn erwartet im Zeremoniensaal Ihre Tochter, um sie zu empfangen. Möge Ihnen hundertjähriger Friede zuteil werden! Mögen Sie auf fünf Generationen hindurch gedeihen!“