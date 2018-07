Kein Vortrag – eine Meditation

Ein Rollstuhl wird durch den viel zu schmalen Gang des überfüllten Raumes im Hamburger Künstlerklub „Die Insel“ geschoben. Die Besucher, die im Wege sitzen, weichen respektvoll aus. In dem Rollstuhl sitzt der erwartete Gast aus Lettland: Zenta Maurina, Philosophin, Erzählerin, Dostojewskij-Biographin, Europäerin und seit Kriegsende im Exil an der Universität Upsala. Ein weites, wallendes, weißes Seidenkleid umhüllt den gelähmten Körper, darüber ein schwarzer Spitzenschal, und im Gürtel, der wie eine Mönchskordel geschlungen ist, ein Strauß Veilchen. Die schlohweißen Haare umrahmen ein gespanntes großflächiges Gesicht, das aufleuchtet, wenn sich die großen dunklen Augen öffnen, und das sich zu einer Maske der Innerlichkeit wandelt, wenn sie geschlossen sind. Die kräftig hervorspringende Nase gibt einen männlichen Zug. Die stark modellierten Backenknochen und der breite Mund weisen auf östliche Abstammung.

Ein Vortrag war angekündigt. Es wurde eine Meditation. Die Zuhörer wurden nicht angesprochen, sondern hineingesogen in den Bann der Gedanken, die um die Figur der heutigen Zeit, den „einsamen Menschen“, kreisten. Das Genie ist schöpferisch in seiner Einsamkeit, die es als Qual und Gnade erlebt; der Flüchtling ist verlassen, ausgesetzt, allein. Wie findet der Verlassene den Weg zur Einsamkeit? Zenta Maurina ist selbst Flüchtling. Sie hat die Verlassenheit – als Gelähmte – härter und tiefer ausgekostet als andere. Drei „Wege zum Licht“ haben sich ihr gezeigt: die Musik, die Menschenliebe, das Gebet. Ihre Bücher zeichnen diese Wege nach, und sie nimmt die Strapazen großer Reisen auf sich, um ihre Erfahrung mitzuteilen. „Alle Kunst ist ein Gebet um Menschenliebe.“ Dostojewskij, das ist ihr wichtig, hat nicht nur den Stawrogin und andere nihilistische Gestalten der Verlassenheit beschrieben, sondern vor allem auch die positiven Gestalten der heilenden Liebe: den Idioten, den Staretz Sossima, den „komischen Menschen“.

In der heutigen Literatur drängen sich die Verlassenen hervor: Kafkas Josef K., Pär Lagerkvists Barrabas, die Figuren Graham Greenes, die „am Schmerz gescheiterte“ Paule Regnier. Zenta Maurina erkennt ihre symptomatische Bedeutung an. Aber über alle heute geltenden Dichter hinaus hat Dostojewskij schon das letzte Wort gesprochen. Zenta Maurina möchte es nicht „Brüderlichkeit“ nennen, weil das so mißbraucht ist, sondern Schwesterlichkeit. I.H.