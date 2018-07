Gerade zu der Zeit, als die meisten Leute beim Holzhacken waren, wurde Jozef nach Komarno gerufen und dort lange Zeit festgehalten. In der Kaserne neben ihm schlief Ivan Pictor, ein Mensch, der viel redete. Er sprach von morgens bis abends und sogar dann noch, wenn die andern vor Müdigkeit nicht mehr Atem holen konnten. Ivan Pietor hatte keinen Dienstgrad; Trotzdem redeten ihn die Reservisten mit „Gefreiter“ an, und er war ihnen nicht böse darum. Später erfuhr Jozef von ihm selbst, daß er nicht nur aus Ulk so genannt wurde, denn Pietor schrie ihn an:

Denkst du, ich bin so eine Trompete wie du? Ich habe einen Stern gehabt, aber ich weine noch lange nicht, weil ich ihn nicht mehr tragen darf! Deshalb bin ich um kein Haar dümmer! Auch ein anderer bin ich nicht geworden! Ich bin so, wie ich sein soll! Vor hier aus gehe ich gleich wieder vor Gericht! Hab’ keine Angst! Der Teufel holt mich deshalb nicht!

Verwirrt starrte Jozef den andern an. Nicht, daß er Abscheu empfand vor Leuten, die mit dem Gericht zu tun hatten, aber er konnte sich nicht denken, daß ein Mann, wie Ivan Pietor die Hand nach fremdem Eigentum ausstrecken konnte. Denn Gericht stellte sich Jozef immer mit einer solchen Tat verbunden vor.

Da half ihm Pietor selber: Glaub’ ja nicht, daß ich gestohlen hätte, obwohl das auch kein schlechter Beruf wäre. Ich werde immer nur vor Gericht gestellt, weil ich manchmal öffentlich herausschreie, wie die anderen stehlen. Vielleicht ist die Zeit gar nicht mehr weit, wo auch dir Vater und Mutter gestohlen werden, und selbst du wirst dann nicht zu ihnen halten. Hab’ ich recht?

Jozef stimmte nicht zu, weil er nicht verstanden hatte, was Pietor meinte, und zum Fragenstellen reichte die Zeit nicht mehr. Ein richtiger Gefreiter kam herein und scharte sie zum Unterricht über eine neue Flinte, die man damals in der Herzegowina noch nicht kannte. Die Reservisten lehnten dieselbe gewiß auch jetzt noch ab, denn sie schauten über den Kopf des Gefreiten hinweg in die Luft, gähnten fürchterlich und schlummerten sogar manchmal ein. Stumm ließen sie es über sich ergehen, daß die Chargierten sie Ochsen schimpften und mit den Namen anderer dummer Tiere belegten. Stumm, weil gewiß keiner der Reservisten sie verstand. Sicherlich nur deshalb. Anstoß daran nahm nur Ivan Pietor:

So könnt Ihr mit uns nicht umgehen. Auch mit mir nicht, denn ich habe kein Wort verstanden. Ich spreche kein Ungarisch. Wenn Ihr es auf Slowakisch sagt..., dann mit Gottes Hilfe!

So ist es! ... Richtig! ... brüllte es plötzlich von allen Seiten.