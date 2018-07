Inhalt Seite 1 — Kafka konnte lachen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Christian E. Lewalter

Es hätte nicht viel gefehlt, und Franz Kafkas erster Roman – der Titel sollte lauten: „Der Verschollene“ – wäre 1914 erschienen, ein Jahr nach dem als Novelle veröffentlichten Anfangskapitel „Der Heizer“. Hier erzählt Kafka, wie ein Sechzehnjähriger, Karl Roßmann aus Prag, von einem Dienstmädchen verführt und von seinen Eltern nach Amerika deportiert, in New York von Bord gehen will, aber seinen Regenschirm vergessen hat, auf der Suche nach ihm sich in den Gängen des großen Ozeandampfers verirrt, in die Kabine eines Heizers kommt, dessen Beschwerden mit kindlicher Unbedingtheit zu den seinigen macht und vor dem Kapitän vertritt; inzwischen auch noch seines Koffers verlustig geht, aber am Ende des Streits um den Heizer von einem anwesenden amerikanischen Großspediteur und Senator als Neffe in die Arme geschlossen wird. Es geht gut aus wie im Märchen, nach einer schrecklichen und beklemmenden Irrfahrt. Das „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ hat für den Verstoßenen einen Ehrenplatz offen.

Kafka hat 1913 noch sechs weitere große Kapitel in einem Zuge geschrieben. In ihnen büßt Karl auf für ihn rätselhafte Weise die Gunst seines Manager-Onkels ein, gerät an zwei verschlagene Vagabunden, einen Iren und einen Franzosen, kann ihnen glückhaft entkommen und wird durch die mütterliche Gunst einer Oberköchin Liftboy in einem großen Hotel, nach einiger Zeit aber auch aus diesem Paradies verjagt und muß als Untergebener der beiden Vagabunden bei einer unförmig dicken Frau, der ehemaligen Sängerin Brunelda, niedrigste Dienste tun. Es scheint immer weiter bergab zu gehen mit dem armen, durch seine Rechtschaffenheit überall anstoßenden Jungen. Mitten in der peinlichsten Demütigung hat der Erzähler zunächst eingehalten und ein Schlußkapitel begonnen, daß das Happy-End einleitet: in dem phantastischen „Naturtheater von Oklahoma“, das jedermann als Mitwirkenden einstellt, findet Karl, zum Künstler avanciert, alle wieder, die es gut mit ihm gemeint haben.

Der Übergang von der grotesk-schauerlichen Brunelda-Episode zur mystischen Apotheose in Oklahoma fehlt, auch die Wiedervereinigung aller Guten ist nur angedeutet. Was hat Kafka gehindert, diese Lücken auszufüllen? War es die Entlobungskrise 1914, war es der Ausbruch des Weltkrieges? 1914 begann er die Arbeit am „Prozeß“. Und seitdem ist Karl Roßmann, hell und unschuldig wie David Copperfield, von Schutzengeln behütet, erwachsen und heißt Josef K., trägt unstillbare Schuld, wird von allen verstoßen und findet statt des wunderbar gnädigen „Naturtheaters von Oklahoma“ nur noch das unüberwindbar befremdliche Dorf, das ihm den Weg ins ersehnte und unerreichbare „Schloß“ verlegt.

Wer war Kafka: Karl Roßmann oder Josef K.? Die Frage ist töricht. Er muß beides gewesen sein. Nur erschien es ihm wohl in den düsteren Jahren Europas dringlicher, zuerst die Hohlform des mit seiner Welt zerfallenen Menschen – eben den „Josef K.“ – ganz herauszuarbeiten, ehe er den plastischen Guß – Karl Roßmann – vollendete. Aber der Nachruhm hat es anders gewollt „Prozeß“ und „Schloß“, früher von Max Brod als dem Nachlaß veröffentlicht als das erste große Romanfragment, haben Kafka zum Dichter der Verzweiflung stempeln helfen, und jener Satz, mit den 1927 in Wiesbaden ein Zuhörer Brods diesen nach einem Vortrag über Kafka „förmlich anschrie“: „Wissen Sie, daß man unsere Zeit einmal das Jahrhundert Kafkas nennen wird?“ ist bis jetzt nur halb wahr geworden. Denn der Name Kafka gilt bei den meisten als gleichbedeutend mit Angst, Verzagen, Schuldkomplex, Verlassenheit – als seien Glaube, Hoffnung und Liebe gestorben.

Nun endlich liegt auch in Deutschland die Geschichte Karl Roßmanns in der Brodschen Ausgabe vor. Sie heißt jetzt Amerika (S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M., 361 S.) – und wirklich ist ja auch Amerika, das Kafka nie gesehen hat, in seiner Einbildungskraft zur Welt nicht nur der massierten und durchorganisierten Bedrängung, sondert auch der Versöhnung und des nie ganz verlorenen Heils geworden. Die Weiträumigkeit des Kontinents – wie scharf hat Kafka sie als mehrdeutig erkannt! Nie sperren die Registraturen, das Hollerith-System (Kafka ahnte es voraus) dem Menschen jede Luft ab. Immer bleibt ein Ventil ins Freie – wie in den Filmen Chaplins, wo ja auch („Modern Times“) die äußersten Ausgeburten der Technik nicht hindern wollen, daß das Leben ihnen ein Schnippchen schlägt.

Kafka selbst hat sich einen Nachahmer von Dickens genannt. In den Abenteuern Karl Roßmanns ist er auch ein Vorahner Chaplins gewesen. Man könnte sich die Fabel von Chaplin verfilmt vorstellen, sogar auch als Anfang einer Serie von „comic strips“ – so einfältig ist sie bei aller Verzwicktheit. Wer sie dramatisieren und für die Bühne inszenieren möchte, müßte einen Bilderbogenstil finden, bunt und grell bisweilen, aber auch wieder mit zarten Farben, und vor allem fröhlich. Mit einer Musik, wie sie wohl nur Milhaud schreiben könnte. Unproblematisch, ohne Neurosen und Analysen, ohne Freud und Kierkegaard, ohne Anspielungen auf Totalitäres und den Fluch der Apparaturen.