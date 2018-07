Wir haben es uns längst abgewöhnt, in der Betrachtung von Motorisierungsfragen Vergleiche zu den USA zu stellen. Aber immerhin, wir haben auch „etwas zu bieten“. Während die Vereinigten Staaten die Nation der Automobilisten sind, darf Deutschland den Ruf für sich in Anspruch nehmen, das Land der Motorradfahrer zu sein. Der gegenwärtige Bestand von zum Verkehr in der Bundesrepublik zugelassenen Motorrädern – einschließlich der Motorfahrräder und Roller – dürfte 1,8 bis 2 Millionen betragen – im Herbst schwankt diese Zahl stets, da mancher Fahrer sein motorisiertes Zweirad aus Gründen der Einsparung von Steuern und Versicherungsprämien für den Winter stillegt. Die Statistik hat außerdem den ganz natürlichen und niemals auszuschaltenden Fehler, daß sie den Gegenwartsverhältnissen nachhinkt. Aber sie gibt doch hinsichtlich der Entwicklung sehr interessante Aufschlüsse, auch, wenn wir uns erst auf die Zahlen des vergangenen Jahres 1952 stützen können.

Es gibt gar keinen Zweifel darüber, daß der ansteigende Lebensstandard der Bundesrepublik eine erhebliche Belebung der Motorisierung nach sich zieht, und zwar gerade der Motorisierung des Arbeitnehmers des Arbeiters, des Angestellten und des Beamten. Die soziologischen Abstufungen verwischen sich natürlich, denn einerseits ist auch der „Generaldirektor“ ein Angestellter, andererseits gibt es in den „freien Berufen“ – die hier unberücksichtigt bleiben – in bezug auf das Einkommen solche Kraftfahrzeugbesitzer, die kaum die Butter zum Brot verdienen, und solche, die nicht daran denken, mit dem Vorstandsmitglied einer Aktiengesellschaft zu tauschen, vor allem aber – und wahrscheinlich zu 90 v. H. – bürgerliche Existenzen, die zwischen Motorfahrrad, Roller und Auto nur nach sehr scharfer Kalkulation wählen können. Aber da spielt dann auch schon die höhere Steuerpolitik mit der Frage der Abschreibungen eine Rolle. Der „kleine Mann“, den wir meinen, der kann sogar ein Genie sein, aber er darf doch nicht – „abschreiben“! Dennoch: der Lohn- und Gehaltsempfänger, der Beamte, der Angestellte und der Arbeiter, ist sich der Notwendigkeit der persönlichen Motorisierung bewußt, weil er Kraft und Zeit spart und diese persönliche „Rationalisierung“ letzten Endes das Sozialprodukt steigert. Leider stehen die Finanzämter – selbst der Bundesfinanzhof – noch auf einem anderen Standpunkt.

Aber befassen wir uns mit interessanten Zahlen. Im Jahre 1952 betrug der Bestand an Motorrädern (einschließlich Motorfahrräder und Roller) 1 582 118 Stück (100 v. H.). Nicht weniger als 46,8 v. H., nämlich 740 229, wurden von Arbeitern gefahren, 11,3 v. H. (179 477) von Angestellten und 4,2 v. H. (66 030) von Beamten. Das ergibt eine ganz tolle Zahl; denn 979 736 Motorräder, das sind 62,3 v. H. der Gesamtzahl, wurden von Arbeitnehmern über die Straßen gelenkt.

Betrachtet man dazu die Zulassungen fabrikneuer Motorräder im gleichen Jahre, so wird man nicht nur einen gewaltigen Aufschwung des Motorradverkehrs, sondern darüber hinaus auch eine verstärkte Motorisierung der Arbeitnehmerschaft feststellen können. Es wurden 1952 nämlich nicht weniger als 329 217 Motorräder neu zugelassen, und das ist gut 20 v. H. des Gesamtbestandes. An den Neuzulassungen ist der Arbeiter mit 58,1 v. H., der Angestellte mit 12,9 v. H. und der Beamte mit 3,9 v. H., die gesamte Arbeitnehmerschaft aber mit 74,9 v. H. beteiligt, d. h. also, daß Dreiviertel aller neuen Motorräder von Arbeitnehmern in den Verkehr gebracht wurden, während bisher nur 62,3 v. H. der Arbeitnehmer den Motorradverkehr „bevölkerten“.

Diese Zahlen lassen sich aber noch in anderer Beziehung interessant aufgliedern. Der Arbeiter kauft fünfmal soviel Motorfahrräder (rund 10 000) als der Angestellte, erkennt also ganz klar, daß der kleine Motor ein echter Helfer in seinem Leben ist, Wege, Zeit und Muskelkraft spart, und darüber hinaus ist er drauf und dran, das Fahrrad in seiner Bedeutung als individuelles Kleinverkehrsmittel abzulösen. Dennoch aber neigt die Motorradkundschaft zur stärkeren Maschine in den Leistungsklassen zwischen 175 ccm und 250 ccm, wobei entscheidend sein dürfte, daß diese spielend zwei Personen befördern und so viel Leistungsreserve haben, daß sie im Beiwagenbetrieb die Familie mitnehmen und billig transportieren können.

Sehr interessant ist auch die Entwicklung des Roller-Verkehrs in Deutschland. Während 1950 – als die „Rollerei“ bei uns begann – 9110 Motorroller hergestellt wurden, verdoppelte sich 1951 diese Zahl, um 1952 sich noch einmal auf 39 404 Stück zu verdoppeln, und im ersten Habjahr 1953 wurden nicht weniger als 32 451 Motoiroller hergestellt. – Nochmals auf die Zulassungen des Jahres 1952 zurückgreifend, kann festgestellt werden, daß sich insbesondere der Angestellte dem Motorroller zuwendet, denn von insgessmt 27 210 zugelassenen Rollern wurden 6059 von Arbeitern, nicht weniger als 9346 von Angestellten und 2106 von Beamten, zusammen 17 511 von Arbeitnehmern in Betrieb genommen. Bei den restlichen 9699 Rollern interessiert vor allem noch die Gruppe der freien Berufe, die mit 2193 Stück sehr beachtlich ist, erstaunlich aber und erschütternd zugleich – erschütternd, weil sie nicht das Geld haben, einen Wagen fahren zu können – ist die darin enthaltene Zahl von 846 Ärzten 32 Tierärzten und 79 Hebammen. Schließlich sei auch erwähnt, daß 291 Geistliche einen Motorroller benutzen.

Um das Bild abzurunden, sei auch gezeigt, wieweit der Personenkraftwagen Eingang bei den Schichten der Arbeitnehmer gefunden hat. 1952 betrug der Gesamtbestand an Pkws. in der Bundesrepublik 903 575 (100 v. H.). Von Arbeitern wurden 9813 (1,1 v. H.) Wagen gefahren, von Beamten 19 262 (2,1 v. H.) und von Angestellten 59 446 (6,6 v. H.), aber mit dieser 9,8prozentigen Beteiligung der Arbeitnehmer hinkt die Statistik unseres Erachtens aus mehreren Gründen. In der Gruppe der Arbeiter dürfte mancher Wagen nur auf den Namen des Mannes (also des unselbständigen Arbeiters) zugelassen sein, während vielleicht seine Frau mit diesem Wagen einen Beruf ausübt. In der Gruppe der Angestellten liegt diese Spanne zwischen dem Vorstandsmitglied eines Großunternehmens und dem kleinen Angestellten, dessen Frau vielleicht ebenfalls ein Nebenerwerb ausübt, und in der Gruppe der Beamten gibt es zahlreiche „beamteneigene“ Fahrzeuge, deren Hauptleistung aber im Interesse der Behörde ausgeübt wird, und solches trifft ja auch vielfach für Angestellte von Industrie und Handel zu.

Die Motorisierung des kleinen Mannes ist weitgehend zu einer Angelegenheit der Motorradindustrie geworden. Die bevorstehende Zweirad-Ausstellung in Frankfurt/Main (vom 18. bis 25. Oktober 1953) wird uns zeigen, was wir von der Zukunft zu erwarten haben. Ernst Rosemann