Dieses Gebrüll ist bezeichnend für das Tier selbst. Man könnte (man könnte!) es einen Ausdruck seiner Kraft nennen, es ist einzig in seiner Art und läßt sich von keiner Stimme eines anderen lebenden Wesens übertreffen. Das Gebrüll selbst besteht aus Lauten, die zwischen Oh! und Ah! in der Mitte liegen und überaus kräftig sind. In der Regel beginnt es mit drei oder vier langsam hervorgestoßenen Lauten, die fast wie ein Stöhnen klingen. Gegen das Ende hin aber werden sie wieder langsamer und nehmen auch an Stärke ab, so daß die letzten eigentlich mehr einem Geknurre gleichen (Brehms Tierleben, II. Band ) Soviel über das Brüllen des Löwen. Was man hingegen vom Schakal zu hören bekommt, klingt höchst unerfreulich. Nach Brehm handelt es sich hier um ein unangenehmes, lästiges, im höchsten Grade klägliches Geheul, mit dem sich die Schakale zusammenheulen.

Auch wenn man persönlich echte Löwen nur aus dem Zirkus, dem Zoo und den literarischen Salons kennt, kann man sich leicht vorstellen, wie sich diesem edlen Tier das Fell sträubt, wenn das penetrante Heulen eines Schakals an sein Ohr dringt. Kein Zweifel: diese Tiere sind durch Welten voneinander getrennt. Für uns aber geht es hier um eine klare Entscheidung: Löwe oder Schakal? Die Antwort liegt wohl auf der Hand. Der Schakal ist, wieder nach Brehm, der dreisteste und zudringlichste aller Wildhunde. Frech dringt er in menschliche Behausungen ein, schleicht sich vor jedes Radiogerät: und stiftet dort schweren Schäden. Mit der Frechheit des Fuchses macht er sich über Hühner, Kaninchen und Sendungen her und mit der Gier des Marders mordet er Mäuse, Katzen und Autoren. Ein Löwe hingegen! An ihm ist alles groß und erhaben. Nur ein Wort wird ihm gerecht: Majestätisch! Es ist nicht seine Größe allein — das Nashorn ist größer! — es ist nicht nur seine Stärke — der Elefant ist stärker! — auch seine Mähne ist es nicht, die ihn uns zum König der Wüste macht. Es ist vor allem sein fester, unbeugsamer Charakter — wo finden wir ihn beim Schakal? — der ihn zum Symbol der Kraft und Wachsamkeit werden läßt. Es ist sein ausgeprägter Individualismus, seine Großmut, seine Noblesse, sein Freiheitsdrang, sein Stolz und nicht zuletzt: sein Mut! Ein richtiger Löwe schreckt buchstäblich vor nichts zurück. Ja, ihm wäre es durchaus zuzutrauen, gar ein Hörspiel zu schreiben und es senden zu lassen. Durchaus! Einem Schakal aber, und damit kommen wir zum springenden Punkt! —, nie und nimmer. Der würde es allenfalls heulend und kläffend zerreißen! We.