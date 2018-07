Berlin, im OktoberVor wenigen Wochen erst gedachten wir der achtzigsten Wiederkehr des Geburtstages von Max Reinhardt. Um das siebzigjährige Jubiläum des Hauses, mit dem sich sein Ruhm aufs engste verbindet, ist es trotz allem Propagandaaufwand von östlicher Seite heute wesentlich stiller bestellt. Man rechnet heute nicht mehr mit dem Haus in der Schumannstraße – und wenn man auch den Namen des größten Magiers der jüngeren Theaterhistorie beschwörend seiner eigentlichen Bezeichnung als „Deutsches Theater“ hinzugefügt hat: es ist kalt und ungemütlich geworden in seinen Wandelgängen und Foyers, und aller Samt und Plüsch des nun schon erinnerungsverklärten Zuschauerraums, dessen atmosphärischer Mottenduft heute von der beizenden Stiefelwichse der zu Dutzenden in die Vorstellungen abkommandierten kasernierten Volkspolizisten durchtränkt ist, kann das Wunder der holden Verzauberung, die sich hier doch Abend für Abend vollzog, nicht mehr zu neuem Leben erwecken.

Was für Hoffnungen hatte man auf dieses Haus gesetzt, das Adolph L’Arronge vor nun genau siebzig Jahren ins Leben rief! Der noch nicht einmal dreißigjährige Theaterkritiker Otto Brahm machte sich zum Sprecher der ganzen jungen Generation, als er am Morgen des Eröffnungstages in der Vossischen Zeitung schrieb: „... bitter klagte Lessing über den gutherzigen Einfall, den Deutschen ein Nationaltheater zu verschaffen, da wir Deutchen noch keine Nation waren. Heute sind wir eine Nation, in polischem und sittlichem Sinne; ist es zu kühn, in dem Augenblick, wo sich in der Hauptstadt des Reiches ein ‚Deutsches Theater’ auftut, Ziele zu stecken, Hoffnungen auszubrechen, die zu verwirklichen des Schweißes der Edlen wert wäre?“

Damals ging am Abend Schillers „Kabale und Liebe“ in Szene, und wieder war es „Kabale und Liebe“, das Otto Brahm elf Jahre später als Eröffnungsvorstellung auf den Spielplan des von ihm übernommenen Hauses setzte. Auch diesmal stand ein Schiller auf dem Programm der Festvorstellung, nicht „Kabale und Liebe“, aber doch „Don Carlos“, und jetzt glaubte sich Wolfgang Langhoff, der heutige Herr des Hauses, als Vollstrecker des Brahmschen Willens. 1883 soll Deutschland eine Nation in politischem und sittlichem Sinne gewesen sein? Mitnichten, ruft Langhoff aus, denn was Brahm damals dafür hielt, das war in Wirklichkeit nichts anderes als ein unter Bismarcks Kürassierstiefeln „zusammengetretener Staat“. So deutet er denn auch ganz konsequent Posas „Traumbild eines neuen Staates“ im Programmheft seiner Inszenierung als den „utopischen Traum der Besten aller Nationen, der von Marx und Engels, den großen Begründern des Sozialismus, zur theoretischen Gewißheit umgestaltet, von der Arbeiterklasse aller Länder ersehnt und erkämpft, von Lenin und Stalin, den genialen Fortsetzern des Marxismus, auf einem Sechstel der Erde von der Theorie zur Wirklichkeit geführt wurde. Und dieses ‚Traumbild eines neuen Staates’ verwirklicht sich in diesen Tagen auch bei uns, in einem Teile unseres Vaterlandes. Wir deutschen Zeitgenossen, die wir Zeugen und Mitschöpfer des planmäßigen Aufbaus des Sozialismus sind, empfinden Schillers Traum von einem neuen Staate als unseren eigenen Traum, der seine Erfüllung gefunden hat.“

Nun, soll Herr Langhoff ruhig so empfinden – sein Posa hat jeden Abend Höllenqualen auszustehen, wenn er in dem toten Schweigen, das ihn nach seinem provozierenden Ruf nach Gedankenfreiheit aus dem Zuschauerraum angähnt, die passive Stellungnahme eines Publikums spürt, das sich nicht einmal mehr im Theater eine unkontrollierte Gefühlsreaktion erlauben darf.

Es ist ein weiter Weg, den das „Deutsche Theater“ in diesen siebzig Jahren zurückgelegt hat – die Frage ist nur, ob sich sein Publikum und seine Künstler unter dem Bismarckschen Kürassierstiefel oder unter den Stiefeln seiner jetzigen sowjetischen Aufpasser wohler gefühlt haben. Ein gutes Stück deutscher Geschichte läßt sich an seinem Werdegang ablesen. Aber auch wenn man heute diesen Spiegel, der wie kein anderer das Auf und Ab der künstlerischen, geistigen, politischen und sozialen Strömungen der letzten Dezennien reflektierte, zu einem Zerrspiegel umzufälschen versucht, so bleibt doch zu hoffen, daß eines Tages das große Wunder der Verzauberung, das sich so oft von der Bühne den Zuschauern mitteilte, an dem Geist und dem künstlerischen Flair des Hauses selbst eine abermalige Metamorphose zustande bringt.

Wolfgang Schrader