Seit nahezu drei Jahren veranstaltet der Kölner Bahnhofsbuchhändler Gerhard Ludwig jeden Mittwoch um sechs Uhr in einem der Wartesäle des Kölner Hauptbahnhofes eine öffentliche Diskussion über eines der Themen unserer Zeit, insofern es in irgendeiner Beziehung zum Buche steht –, und welches Thema täte dies nicht? Die Kölner Mittwochsgespräche sind weltbekannt geworden, der Andrang der an diesen Diskussionen Interessierten – der Eintritt ist kostenlos – ist sehr groß, so groß, daß manchmal Reisende ihren Zug versäumten, ohne es dann bereut zu haben. Es geht oft heiß her bei diesen Mittwochsgesprächen, aber natürlich haben nicht alle dieser Diskussionen die gleiche Temperatur und das gleiche Temperament. Das gilt besonders für jene Abende, die aus einem besonderen Grunde, mehr der Repräsentation dienend, wie etwa das 100. und das 150. Mittwochsgespräch, kein eigentliches Streitgespräch kennen. Bei solchen Gelegenheiten wurde von Gerhard Ludwig vielmehr eine kompakte und komplette Schau geboten. Der Andrang war der gleiche.

Das 150. Mittwochsgespräch wurde nun durch das Zusammentreffen zweier Umstände geprägt. Verlegermeister Rowohlt pflegte vor 1933 gelegentlich in seiner Berliner Wohnung alle seine Autoren um sich zu versammeln und dazu auch Vertreter der Presse, der Kunst und Politik zu laden. Diese Abende waren immer ungemein fruchtbar nicht nur im überaus voluminösen kalten Büfett,sondern auch im Austausch der Meinungen und im Ausgleich der Temperamente. In Hamburg gelang es Rowohlt aus verschiedenen Gründen bislang nicht, ähnlich zu verfahren.

So bemühte sich Rowohlt, seine Autoren zu einem Autorenabend in Köln zusammenzubringen, alle seine Autoren, von den frühesten an über die gelegentlichen bis zu den neuesten. Es kamen zweiundvierzig, zum Teil von weit her. Es konnten nicht alle aus dem Ausland kommen, Sartre und Simone de Beauvoir weilten gerade in Italien; die Amerikaner hatten eine zu weite Reise, aber Neil Paterson kam aus Edinburg, Urban Roedl aus London und Cioran kam aus Paris; aus Ascona kam Leo Matthias, dessen „Partitur der Welt“ und dessen Buch über Rußland vor 1933 bei Rowohlt erschienen und Aufsehen erregten und dessen im nächsten Jahr erscheinendes Buch „Die Entdeckung Amerikas Anno 1953 oder das geordnete Chaos“ Aufsehen erregen wird; es kamen die früheren Autoren Rowohlts, die nun nach langer Abwesenheit in Amerika wieder zu Rowohlt heimgefunden haben, unter ihnen Leonhard Frank und Heinrich Eduard Jacob; es kamen gewissermaßen stellvertretend für Hemingway dessen Übersetzerin Annemarie Horschitz, für Sartre dessen Übersetzer Hans Georg Brenner; und es kamen Frau Mary Gerold-Tucholsky, und die Mutter Wolfgang Borcherts und der Verwalter des Musilschen literarischen Nachlasses, Adolf Frisé; es kamen aus Wien Rudolf Brunngraber und Arnolt Bronnen, aus Berlin Dieter Meichsner und Erich Wildberger, es kamen Paul Distelbarth und Walter Jens. Rowohlt lud aber auch die Mitarbeiter seines Verlages, Hersteller, Vertriebsleiter und Prokuristen, Lektoren und Sekretärinnen –, es war eine rechte Rowohltmischung von großem Reiz. Davon erfuhr Gerhard Ludwig und bewog Ernst Rowohlt, am nächsten Tage mit seiner Schar im 150. Mittwochsgespräch seinen Verlag und sich den Diskussionsteilnehmern zur Schau zu stellen.

Die Mittwochsgespräche entstanden zu einer Zeit, als kaum eine Hoffnung war, es werde wieder möglich sein, in unserem Lande wieder etwas wie eine literarische Atmosphäre zu schaffen, an welcher sowohl die Schaffenden wie die Genießenden ihren gemessenen Anteil hätten. Zur gleichen Zeit war es, daß Rowohlt an der Spitze der Hamburger Verleger mit einem Schild bewaffnet durch die Straßen wankte und auf diese zumindest für den Buchhandel originelle Weise für das Buch warb. Damals auch entstanden die Pläne, in der sogenannten „Woche des Buches“ durch die Autoren sozusagen auf den Straßen und Märkten mit dem Publikum in eine direkte Verbindung zu treten, alte Leser kennenzulernen und neue Leser zu gewinnen. Und heute, das ist keine Frage, hat sich das Buch durchgesetzt. Eine literarische Atmosphäre hat sich wieder gebildet, sie ist zwar immer noch hauchdünn, aber sie ist wieder da –, und freilich hat auch die Presse ihren guten Teil dazu beigetragen.

In der Tat war es auch etwas anderes als der Wille zur Werbung, der die Rowohlt-Autoren bewog, sich in Köln dergestalt der Öffentlichkeit zu präsentieren. Rowohlt-Autoren rauchen und trinken nach einem Ausspruch des Rowohlt-Autoren Erich Kästner, und es ist hinzuzufügen, daß sie auch keine Spielverderber sind. Es gibt keinen unter ihnen, welcher Rowohlts Methoden der Werbung nicht in jedem Punkte gutgeheißen hätte. Aber diesmal kam etwas anderes hinzu ... Der Verleger Klaffkc von „Westermanns Monatsheften“ sagte einmal, die Krise im Buchhandel und in der Literatur sei dadurch entstanden, daß Verleger und Autoren, zu einer gewissen Zeit verlernt hätten, ihre Leser zu lieben. Das ist unbedingt richtig, mit der zusätzlichen Frage, ob nicht auch die Leser verlernt haben, ihre Autoren und deren Verleger zu lieben. In den Mittwochsgesprächen nun hatte es sich gezeigt, wie sehr einfach es ist, dem Publikum zu zeigen, wie ernst es den Autoren ist, mit ihm ins Gespräch zu kommen, und sei es in ein Streitgespräch, ja, in einzelnen Fällen, wie sehr ernst es den Autoren ist, bei dieser Gelegenheit sogar ihre Feinde zu lieben. Briefe, den die Leser an den Autor schreiben, sind für diesen immer noch das beglückendste Dokument. Was aber, wenn Briefe der Leser in solchen Massen eintreffen, daß es dem Autor praktisch unmöglich ist, jeden Brief, wie es die strenge Forderung Siegfried Jacobsons war, auch zu beantworten. Wie soll er denn seinen Lesern zeigen, daß er seine Produktivität unmittelbar in den Dienst des Lesers zu stellen gewillt ist, als indem er sich der Öffentlichkeit auch persönlich stellt und aus dem Maße des Entgegenkommens beim Publikum seine Lehren zieht?

Wenn das, was aus den Mittwochsgesprächen und den Methoden der Werbung durch Verleger und Autor sozusagen als Nebenprodukt entstand, fortan mehr in den Mittelpunkt gerückt ist, so wird in den kommenden Zeiten, die zweifellos einmal als die Zeit der deutschen Restauration bezeichnet werden, der Streit gegenüber dem Gespräch das Übergewicht verlieren und dennoch seine Produktivität bewahren.