Die Fertigstellung ihres neuen Verwaltungsgebäudes am Bremer Domshqf nahm die Direktion der Deutschen Schiffahrtsbank A G, Bremen, zum Anlaß, vor einer großen Zahl von Gästen aus Schiffahrt,"Werften, Industrie, Banken und Behörden einmal grundsätzlich die aktuellen Fragenderdeutschen Schiffbaufinanzierung zu erörtern. Das Unternehmen wurde 1948 als Nachfolgerin der 1918 in Berlin gegründeten Schiffspfandbriefbank ins Leben gerufen und stellt nacn schwungvoller Überwindung der Anlaufschwierigkeiten heute das weitaus größteprivate Schiffskreditinstitutder Bundesrepublik dar. Diese Feststellung konnte Dr. A. Schackowals. Vorsitze; des Vorstandes bei der Begrüßung in der traditionsreichen Halle des Biemer Rathauses mit bere_ch Ugtein stolz treffen. Seine Forderung: Da die Schiffsbanken nun einmal ausschließlich auf die Schiffsbeleihung festgelegt sind, sollten zentral gelenkte Kreditaktionen für die Schiffahrt auch grundsätzlich über sie geleitet und ein Kapitalmarkt angestrebt werden, auf dem die " Mittel zur Beleihung von 60 v. H unüberteuerter Schiffswerte auf mindestens zehn Jahre zu vernünftigen Zinssätzen zur Verfügung stehen.

AR Vorsitzender Dr. H. Richter wies auf die künftigen großen Aufgaben der Schiffspfandbriefbanken hin, zumal wohl auch die führenden deutschen Schiffahrtsgesellschaften: infolge der Schmalheit ihrer Kapitalbasis auf lange Zeit hinaus nicht mit eigenen Emissionen an den, Markt herantreten können. Er sprach sich dafür aus, in Zukunft weitere Gegenwertmittel innerhalb der Schiffahrt zu verwenden und warnte vor der Auffassung, daß die künftige Finanzierung des weiteren Wiederaufbaues unserer Handelsflotte bereits dem privaten Kapitalmarkt überlassen werden könne. Die Frage des Aufbaues unserer Schiffahrt und der Erhaltung ihrer internationalen Konkurrenzfähigkeit sei nicht in erster Linie eine Frage der Geldbeschaffung, als vielmehr eine Frageihrer Rentabilität Auf die Einrichtung der Wiederaufbaudarlehen kann nach seiner Ansicht auf keinen Fall verzichtet werden. Ob man ohne die Konstruktion der 7dDarlehen auskommen kann, muß sehr eingehend geprüft werden; zumindest wird man hier eine Ersatzkonstruktibn finden müssen, die sich besser den Grundideen der geplanten Steuerreform anpaßt und trotzdem der besonderen Situation der deutschen Schiffahrt Rechnung trägt. Entscheidend aber sollte sein, daß die notwendigen Finanzierungsmittel für den Wiederaufbau unserer Handelsflotte so bereitgestellt "werden, daß nicht nur ihr Einsatz verantwortet, sondern auch die Rentabilität und die private Grundlage der " Schiffahrt nicht gefährdet werde.

Daß man sich über diese Fragen an zuständiger Stelle iri Bonn sehr ernste Gedanken macht, zeigt der Plan zur Errichtung eines besonderen Schifffahrtsministeriums, das in direkter Zuständigkeit wohl alle Fragen des Schüfbaues und der Schiffahrt zweckmäßiger bearbeiten würde, als es bisher innerhalb des Verkehrsministeriums der Fall sein konnte w w. Die Deutsche Edelstahlwerke AG, Krefeld, hat jetzt nach gewaltigen Wiederaufbauleistungen eine um rund 10 v. H über dem Vorkriegsstand liegende Kapazität erreicht. Nach den Ausführungen von Dr. Hans Gehm, dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Gesellschafti verfügt das Unternehmen als größtes Edelstahlwerk in Westdeutschland nunmehr über eine Rohstählkapazität (einschließlich Gußerzeugnisse) von 250 000 t im Jahr, davon etwa 70 v. H. Elektrostahl. Im Kriege und danach ist etwa ein Drittel der Siemens Martin- und die Hälfte der Elektrostahlerzeugung verlorengegangen. Für den Wiederaufbau und die Neubauten sind seit dem 1. 10. 1951 bis heute rund 50 Mill. DM investiert worden; für das jetzt begonnene Geschäftsjahr 195354 (30. 9 ) wird mit weiteren 20 Mili. DM Investierungen gerechnet. Der Umsatz der DEW belief sich 195253 (30. 9 ) auf rund 225 195152; 240) Mill. DM, davon 13 v. H. Exportanteil.

Die deirHV derDortmund Rörder HmtenynionAG vorgelegte Bilanz für das Geschsüsj ahr 195152 (30. 9 ) schließt bei einer Bilanzsumme von rund 339 Mill. DM mit einem Verlust von 35 3 Miil. DM. Dabei ist zu berücksichtigen, daß Sonderabschrei amerikanisclen Markt vertreibt. bungen gemäß § 36 IHG von rund 41 3 Mill. DM vorgenommen wurden; Wie Dr. Eishoff vom. Vorstand der DHHU mitteilte, wird der Verlustvertrag durch dss Ergebnis des inzwischen beendeten nachfolgenden Geschäftsjahres ausgeglichen. Pie Liquidität des Unternehmens habe sich in dem am 30. 9. 1953 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahre gebessert. Auch der Umsatz — allerdings unter Berücksichtigung der inzwischen eingetretenen Preissteigerung — sei gestiegen. Für 195253 rechne man mit einem Umsatz von schätzungsweise 800 Mill. DM, gegenüber einem Umsatz von 725 Mill. DM irn Geschäftsjahr 195152. Das Investitionsprogramm der Dortmund HörderHüttenunion umfaßt als Kernstück den Bau der neuen 3 n Grobblechstraße im Werk Horde, deren erste Stute Anfang Oktober 1952 in Betrieb genommen worden ist.

Dortmunder Ünion< B rückenbau AG schließt Lizenzverrag. Die zum Verbände der RheinstahlUnion, Maschinen- und Stahlbau AG in Düsseldorf gehörende Dortmunder Union Brückenbau AG hat soeben einen, Lizenzvertrag mit der großen amerikanischen Baggerbauanstalt "Harnischfege r Corporation" ia MUwaufcec abgeschlossen. Die Lizenz erstreckt sich auf die Absatzgebiete Europa, vorderer Orient und Nordafrika und bezieht sich auf die Herstellung von Universal Raupenbaggern, Autobaggern und Autokränen. Mit der Lizenz ist der Dauerauftrag an die Dortmunder UnionBrüdcenbau AG verbunden, die bis jetzt in den europäischen Raum verkauften Maschinen der Harnischfeger Corp mit Ersatzteilen zu beliefern. Die Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Unternehmen und die Ausweitung ihres Produktionsprogramms erlaubt der Dortmunder UnionBrückenbau, die in der Nachkriegszeit wiedererungenen Marktpositionen in Nordafrika und den Ländern des Vorderen Orients zu festigen und weiter auszubauen.

Bau des größten Gaswerkes der Bundesrepublik. Wie im Geschäftsbericht der Ruhrgas AG, Essen, für das Jahr 1952 erwähnt wird, wurde vor kurzem der Bau einer GroBanlage zur Steinkohlenrück. Vergasung mittels Sauerstoff beschlossen. Zur Durchführung dieses Bauvorhabens und zum Betrieb dieser Anlage wurde am 2. 10. 1953 die "S te i nko hl engas Aktien gesellseh äff mit dem Sitz in Dorsten gegründet. Gegenstand dieser Gesellschaft ist Bach der Satzung der Erwerb, die Errichtung und ier Betrieb von Anlagen zur Umwandlung feste: Brennstoffe oder sonstiger Stoffe in andere Energiearten oder Stoffe, insbesondere zur Umwandlung von Steinkohle in Gas, der Vertrieb derartiger Stoffe sowie alle hiermit zusammenhängenden Geschäfte. Das geplante, größte Gaswerk Westdeutschlands, weiches in Dorsten gebaut werden soll, wird 50 Mill. DM kosten und naca dem neuen Lurgi Gasverfahren arbeiten. Das Gaswerk, dessen Errichtung 15 bis 18 Monate dauern soll, soll 1955 ia Betrieb genommen werden. Den Aufsichtsrat utd den Vorstand der neuen Gesellschaft stellt vorläufig die Ruhrgas AG, eine Erweiterung dieses Personenkreises, insbesondere für den Aufsichtsrat, ist vorgesehen. Das Grundkapital beträgt 100 000 — EM; mit einer Aufstockung dieses Kapitals ist in Kürze zu rechnen. Die Gesellschaft wird als 10%ige Tochtergesellschaft der Ruhrgas AG geführt werden.

Die Firma Friedr. Krupp Essen hat sich an der Ardelt Werke GmbH, in Wilhelmshaven (früher Eberswalde bei Berlin) durch Übernahme eines Geschäftsanteiles von 600000 DM beteiligt. Die Ardelt Werke GmbH stellt schwere und schwerste Kräne, Schleudergußmaschinen, Diesellokomotiven u a m her. Die neue Beteiligung ermöglicht es der Firma Krupp, ihren früher in Magdeburg betriebenen Kranbau in Westdeutschland fortzusetzen, obre selbst einen Neubau errichten zu müssen. Die Gesellschafter Versammlung der Ardelt Werte GmbH hat am 5. 1p. 1953 in Essen beschlossen, das Stammkapital der Gesellschaft von bisher 600 000 DM auf 1 2 Mill. DM zu erhöhen.