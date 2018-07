Der Wirbel in Wien um die vorübergehende Amtsenthebung Dr. Egon Hilberths hatte in Deutschland eine Resonanz, die schmeichelhaft für die Geltung der Wiener Staatsoper ist. Nachdem Bundeskanzler Raab aus politischen Gründen als Vermittler auftrat zwischen dem Unterrichtsminister Dr. Kolb und Dr. Hilberth, dem als Sektionschef die Verwaltung der österreichischen Bundestheater untersteht, ist mit dem Verbleiben Hilberths als De f acto Generalintendant eine Affäre geschlichtet, die Außenstehenden auf den ersten Blick nicht klar war. Man sprach von Korruption, weil Auslandsgastspiele eines Wiener Opernensembles von Musikkritikern begleitet wurden, die auf Staatskosten mitreisten. Korruption? Es kommt ja schließlich auch auf den Charakter der Kritiker und die Haltung ihrer Zeitung an, ob sie — angesichts österreichischer Presseverhältnisse — eine Reiseerleichterung als Urteilsbindung auffassen. Die Wiener Explosion lenkte freilich den Blick auf das Amt und die Person des Sektionschefs. Die Ära Hilberth ist offensichtlich abgelaufen. Man weiß an verantwortlicher Stelle in Wien nur noch nicht, wer die Zukunft der österreichischen Staatsbühnen meistern kann. Der Unterrichtsminister sucht nach einem neuen Direktor des Burgtheaters, da Josef Gielen, einer der besten Opernregisseure, als Leiter der ehrwürdigen Schauspielbühne das konventionelle Startheater der "Burg" nicht überwinden konnte. Für die Oper wurde als neuer Direktor schon vor längerer Zeit Clemens Krauss designiert. Doch stieß dieser Plan auf nicht geringeren Widerstand in der Öffentlichkeit, als die Nominierung Alexander Lernet Holenias als Aspiranten auf den Burgtheaterthron.

Hilberth ist ein Typus unserer Zeit. Auf dem Gebiet der Künste, die er verwalten soll, muß er als Dilettant gelten, der sich seine Kenntnisse als echter Liebhaber erworben hat. Seines Zeichens war er Polizeikommissar in der Wiener Verwaltung, bevor ihn das Schicksal einer siebenjährigen KZHaft traf. Die Wiener Theaterfama meldet, daß Hilberth in Dachau mit dem späteren Bundeskanzler Figl zusammen saß, diesem dort einmal das Leben retten konnte und sich für später die Leitung der österreichischen Bundestheater erbat. Der Kanzler hielt Wort, und Österreich erntete von dem Hobby eines Kunstbegeisterten kulturpolitische Nachkriegserfolge. Hilberth war großzügig in Entnazifizierungsfragen Er verfügte auch über beträchtliche Subventionen, und der Staat fragte nicht viel danach, ob und wo die ausländischen Stars ihre Wiener Gagen versteuerten. So gelang es, in Wien frühzeitig ein internationales Solistenpersonal zu versammeln und mindestens mit Teilverträgen an die Wiener Oper zu binden. Sie besaß und besitzt alles, was gut und teuer ist, in so großer Fülle, daß neben dem Betrieb in zwei Wiener Häusern Auslandsgastspiele veranstaltet werden konnten, die für die Weltgeltung Österreichs mit Kunst aufwogen, was der unglückliche Staat an politischer Macht und wirtschaftlicher Kraft verloren hatte. Dieses. Stagionesystem, das keine rechte Repertoirebildung aufkommen ließ, war die Leistung eines Managers, den der Enthusiasmus beflügelte. Da er seine Stars auch zu behandeln wußte, demonstrierten sie jetzt nachdrücklich für den "Vater der Künstler".

Das Monopol der Wiener Oper ist jedoch ins Schwanken geraten. Man kann ihre Sängerprominenz zum großen Teil auch in München und anderswo hören. Bedeutende Opernhäuser machen sogar Front gegen die vagabundierenden Stars. In Hamburg versuchte es Günther Rennert — zum Teil mit Glück — seinen Spielplan von der Verfügbarkeit der großen Namen zu befreien. In Berlin bezeichnete Heinz Tietjen die Diktatur der Stars und ihre Wiener Verlockungen als das ernsteste Hindernis für Ensemblebildung und Repertoirequalität. Große Bühnen wie Hamburg und Frankfurt am Main ziehen sich lieber Nachwuchs heran, als daß sie den Spielplan Launen und Forderungen verwöhnter Meistersänger ausliefern. Dieser wachsende Widerstand gegen Wiener Stagione Gepflogenheiten, die den Sänger zum Star machten, ist an der Donau nicht unbemerkt geblieben. Ob und wie man die Ära des Managers durch die Direktion eines Künstlers ablösen kann, das ist die Frage, die hinter den nervösen Reaktionen der Wiener Regierung auf Eigenmächtigkeiten ihres "Generalintendanten" ohne künstlerischen Auftrag steht. Johannes Jacobi