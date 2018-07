Inhalt Seite 1 — Wo Asien am rötesten ist Seite 2 Auf einer Seite lesen

Dort, wo Rotchina am rötesten ist, an der Grenze des eigentlichen China zu Sowjetrußland und Korea, liegt die Mandschurei, vor einigen Jahren noch das Kaiserreich Mandschukuo, ehe Schöpfung des japanischen Generalstabes, es, heute eine große rotchinesische Provinz. Die Japaner bitten sich hier ein Zentrum der Schwerindustrie und zugleich ein strategisches Vorfeld geschaffen. Ene und Kohle aus Nordchina wurden in der Mandschurei verhüttet, zu industriellen Fertigfabrikaten verarbeitet und über Dairen mit seinem ausgezeichneten Hafen in alle Länder Asiens verschifft. Neben der berühmten Seefestung Port Arthur, die jetzt unter den Sowjets wieder eine russische Garnison hat, ist Dairen der bedeutendste Platz, der durch die südmandschurische Eisenbahn mit dem Inneren des Kontinents verbunden ist. Nur wenigen Europäern ist es bisher gelungen, den Fuß auf das Gebiet dieses mandschurischen Hafens zu setzen. Zu ihnen gehört der Autor des folgenden Berichts.

Es ist schwer, heute nach Dairen hineinzukommen. Das Einfallstor zur Mandschurei wird streng bewacht. Nur hundert Meilen ist das koreanische Krisenzentrum entfernt. Fast das ganze Jahr über liegt dieser moderne Hafen ziemlich verödet. Nur zur Zeit der Mais- und Sojaernte kommen große Frachtschiffe aus aller Welt – meist unter Panamaflagge –, die um des „big business“ willen die Unsicherheit des Ost-West-Handels riskieren.

Die Kontrollen könnten in einem im Krieg befindlichen Land nicht größer sein. Die Schiffe werden, genau auf Spione untersucht, eine minutiöse Durchleuchtung aller Besatzungsmitglieder findet statt. Radio- und Fotoapparate, Geld und Wertobjekte werden unter Verschluß genommen; jeder wird für den „Gesundheitspaß“ fotografiert. Landgangserlaubnis ist kaum zu erhalten; hermetisch werden die Schiffe von der Außenwelt und voneinander abgeschlossen. Post- und Telegraphenverkehr ist nur mit behördlicher Erlaubnis möglich. Überall stehen Wachen, jämmerlich uniformierte chinesische Soldaten in Stoff Stoffschuhen, die aber ihre Waffe brutal gebrauchen.

Selten nur gelingt es, den Sicherheitskordon zu durchbrechen. Hell leuchten abends die großen Hochöfen über die Bucht, und aus allen Fabriken dringt der Lichtschein. Die ganze große Stadt scheint nur aus Fabriken zu bestehen, in denen Tag und Nacht gearbeitet wird. Arbeit Tag und Nacht, Arbeit unter schwersten, härtesten Bedingungen scheint die einzige Devise dieser Stadt zu sein. Das normale zivile Leben existiert nicht mehr. Anstatt der noch in China anzutreffenden, wenn auch kümmerlichen Ladenstraßen sieht man hier nur hin und wieder einige dürftige Magazine, aus denen die Arbeiter der Staatsbetriebe ihre knappen Rationen beziehen.

Alles, was nicht unmittelbar der Arbeit dient, ist vernachlässigt: Schmutzige Straßen, Wohnhäuser mit schiefen, altersschwachen Türen und zersprungenen Fenstern. Die vielen Arbeiter und Arbeiterinnen samt ihren ebenfalls arbeitenden Kindern wohnen in Schlafhäusern und führen ein klägliches Familienleben.

In diesem tristen Bild überraschen auffällig gut angezogene Zivilisten, Männer in gutsitzenden Maßanzügen aus erstklassigen Stoffen, elegante Frauen, die in jedem Pariser Restaurant bestehen könnten, artig gekleidete Kinder mit Kindermädchen. Luxusautos fegen durch den hoch aufspritzenden Straßenschmutz: Angehörige der sowjetischen „Kolonie“, die einen riesigen Verwaltungsstab be-– sitzt, eine militärische Garnison unterhält und in allen möglichen Büros der Stadt- und Hafenverwaltung, der Fabriken und Werften vertreten ist.

Vom Hafen her kommend, hat man zunächst den Eindruck, in einer chinesisch-mandschurischen Stadt zu sein, doch ändert sich das Bild rapide, wenn man in das ausgedehnte, noch aus der japanischen Zeit herrührende Villenviertel gelangt, das sich hügelaufwärts bis in die wilden romantischen Berge der Umgebung erstreckt. Hier, in gepflegten Straßen, wohnen die sowjetischen Experten aller Art, Wirtschaftsberater und Ingenieure, Offiziere und Beamte, in schmucken Einfamilienhäusern mit normaler Wasser- und Lichtversorgung und funktionierender Telephonverbindung.