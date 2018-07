Inhalt Seite 1 — Auf das rechte Maß gebracht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ministerialdirektor Dr. Frhr. v. Maltzan

Unsere Außenhandelserfolge, deren Tempo und Ausmaß uns selbst mit Recht als erstaunlich, unser ren Mitbewerbern auf den Weltmärkten zu Unrecht oft als bedrohlich erscheinen, sind sowohl eine Voraussetzung wie eine Folge des Wiederaufbaues der deutschen Volkswirtschaft. Dieser ist, wie wir alle wissen, in erster Linie unserer eigenen Anstrengung, dann aber auch amerikanischer Hilfe und der Gunst der Weltmarktsituation zu danken. Wir haben guten Grund, uns dieser Erfolge, die Deutschland wieder in die erste Reihe der Welthandelsnationen geführt haben, zu freuen. Zugleich aber ist zweierlei notwendig: wir müssen das bisher Erreichte in der richtigen Perspektive sehen, und wir dürfen die Schwierigkeiten der demnächst zu lösenden handelspolitischen Aufgaben nicht verkennen.

Nur mit einigen wenigen Zahlen soll an dieser Stelle an die allgemein bekannte Entwicklung des Außenhandels erinnert werden. 1952 betrug die Ausfuhr der Bundesrepublik – einschließlich der Ausfuhr von Berlin (West) – 16,9 Mrd. DM, das ist mehr als das Vierfache der Ausfuhr von 1949, fast das Dreizehnfache der Ausfuhr von 1947, Die Einfuhr erreichte 1952 rund 16,2 Mrd. DM, sie hat weniger stark zugenommen als die Ausfuhr, aber während 1949 noch nicht die Hälfte der Einfuhr aus eigenen Mitteln finanziert wurde (der Rest aus Marshallplan- und anderen amerikanischen Hilfsgeldern), war die Einfuhr 1952 bis auf den Bruchteil eines Prozents eigenfinanziert. Damit war die Bundesrepublik, ordnet man die Staaten nach der Größe ihres Außenhandelsumsatzes (Einfuhr und Ausfuhr zusammen), 1952 an die fünfte Stelle gerückt. Ihr Anteil an der Welteinfuhr betrug 5,1 v. H., ihr Anteil an der Weltausfuhr 5,8 v. H. Der Einfuhrüberschuß verwandelte sich 1952 zum erstenmal in einen Ausfuhrüberschuß. Das Defizit im Warenhandel mit den USA zeigte eine starke Abnahme. Der Anteil der industriellen Fertigwaren an der Ausfuhr erreichte 1952 jedoch 75 v. H. gegen 48 v. H. im Jahre 1949 –, in den ersten Nachkriegsjahren wurde unser „Export“ leidet ganz überwiegend mit Kohle und Holz bestritten ...

Es ist nun notwendig, dieses schöne Ergebnis der letzten Jahre in die richtige Perspektive zu rücken. Zunächst in den Zahlen. Zwar sind wir wieder auf einen der vordersten Platz? im Welthandel gerückt, den fünften. 1929 aber stand das Reich an dritter Stelle, hinter den USA und Großbritannien. Unser Anteil (Reich) am Welthandelsumsatz betrug 1929 genau 9,5 v. H., 1952 (Bundesrepublik) aber erst 5,4 v. H. Wichtiger: der Bundesrepublik fehlen die agrarischen Überschußgebiete des Ostens, sie ist allein schon dadurch auf eine größere Einfuhr, die mit größerer Ausfuhr bezahlt werden muß, angewiesen. Die Bevölkerungsdichte der Bundesrepublik beträgt 199 Menschen je qkm, gegen 147 im Reich. Wir sind damit nahe an die Bevölkerungsdichte Großbritanniens (208 Einwohner je qkm) herangekommen, den die Bundesrepublik auch nach Größe, Bevölkerungszahl und Wirtschaftsstruktur ähnelt. Während aber 1952 der Außenhandelsumsatz je Kopf der Bevölkerung Großbritanniens rund 1370 DM betrug, belief er sich in der Bundesrepublik nur auf rund 654 DM, war also noch nicht halb so hoch wie der britische. Um noch eine andere Vergleichszahl zu nennen: gemessen am Volkseinkommen betrug unsere Einfuhr 1913 etwa 24 v. H., 1952 aber nur 16 v. H.; unsere Ausfuhr damals 22 v. H., jetzt 13 v. H.

Man muß sich ferner stets die besonderen Umstände vor Augen halten, unter denen sich uiser Wiedereintritt in die Weltwirtschaft vollzogen hat. Jahrelang konnten wir die amerikanische Wirtschaftshilfe in unsere Rechnungen einstellen, jetzt müssen wir ohne sie auskommen. Als der Koreaboom eine erhebliche Nachfrage nach industriellen Erzeugnissen hervorrief, war die Bundesrepublik das einzige große Industrieland mit freien Produktionskapazitäten. Wir konnten schnell und dank einer auf innere Stabilität gerichteten Wirtschaftspolitik billig liefern und so einen bedeutenden Teil der zusätzlichen Nachfrage sowohl der Industrieländer wie insbesondere der an den gestiegenen Rohstoffpreisen gut verdienenden, daher kaufkräftig gewordenen Rohstoffländer befriedigen. Als dann später die Rohstoffpreise wieder zu sinken begannen, während die für unsere industriellen Ausfuhrgüter erreichten Preise nur langsamer nachgaben, zogen wir Nutzen aus der verbesserten Austauschrelation.

In Zukunft werden uns weitere Geländegewinne auf dem Weltmarkt schwerer fallen als in den Jahren 1950, 1951 und 1952. Die durch die Rüstungskonjunktur zunächst hervorgerufene Beanspruchung der anderen Bezugsländer für industrielle Waren hat nachgelassen. Infolgedessen liefern sie uns einen weit härteren Konkurrenzkampf als damals. Der Rückgang der Rohstoffpreise hat die Kaufkraft der Rohstoffe produzierenden Länder geschwächt und unsern Absatz dorthin erschwert. Immer mehr stoßen wir uns an den Grenzen, die der langfristigen Finanzierung unserer Investitionsgüterexporte durch die Situation am deutschen Kapitalmarkt gezogen sind. Alle Pessimisten, die im Hinblick auf diese Erschwerungen schon vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren den unvermeidlichen Rückschlag prophezeiten haben sich freilich geirrt, Unsere Ausfuhr war im ersten Halbjahr 1953 um 5,2 v. H. größer als im ersten Halbjahr 1952, die Einfuhr war – ausschließlich infolge gesunkener Preise – um nur 3,3 v. H. niedriger. Unsere Außenhandelsentwicklung in den letzten zwölf Monaten hat gezeigt, daß zwar die besondere Chance des Koreabooms uns bei der Rückkehr zum Weltmarkt sehr geholfen hat, daß aber unser Verbleiben auf dem Weltmark und unsere weiteren Fortschritte auf ihm nicht von der Fortdauer dieser einmaligen Chance abhängig waren. Begünstigt durch eine vorübergehende Konstellation, haben wir eine dauernde Grundlage geschaffen, auf der wir weiterbauen können und müssen.

Die veränderte Welthandelslage und Deutschlands verändertePosition in der Weltwirtschaft stellt unserer Außenhandelspolitik ganz neue Aufgaben. Bis 1950/52 war ihr zentrales Problem die„Dollarlücke“, der große Überschuß der Einfuhren aus dem Dollarraum über die Ausfuhren dorthin, insbesondere der große Einfuhrsaldo im Warenaustausch mit den USA. Dieser Einfuhrüberschuß hat sich immer weiter verringert, teils infolge Umlagerung der Einfuhr, teils infolge gesteigerter Ausfuhr, und da der Bundesrepublik zur Zeit außerhalb der Warenhandelsbilanz beträchtliche Dollarbeträge zufließen, hat das Dollarproblem viel von seiner Schärfe verloren. Trotzdem behält freilich der Dollar-Drive seine Bedeutung; denn nur der Verkauf gegen Dollar bringt uns Devisen ein, die wir überall und jederzeit verwenden können. Soweit wir die Dollars nicht zur Abdeckung unserer laufenden Verpflichtungen brauchen, dienen sie der notwendigen Stärkung unserer Währungsreserven und tragen so zur Sicherung unseres Außenhandels in der Zukunft bei.