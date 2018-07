Weitere Aufwärtsentwicklung bei Siemens. Auf der alljährlichen Jubilarsehrung am 106. Gründungstage des Hauses Siemens – berichtete Dr. Hermann von Siemens; der Vorsitzende des AR der beiden Siemens-Gesellschaften, vor den Berliner Jubilaren des Hauses Siemens von der weiteren Aufwärtsentwicklung bei Siemens im zu Ende gegangenen Geschäftsjahr 1952/53. Die Zahl der Beschäftigten bei den Siemens-Gesellschaften habe insgesamt 97 000 erreicht, davon rd. 46 000 bei Siemens & Halske und rd. 51 000 bei den Siemens-Schuckert-Werken, Auch bei den Tochtergesellschaften sei die Zahl der Mitarbeiter gestiegen. Erhebliche Investitionen seien für den weiteren Ausbau der Fabrikationsanlagen, aber auch für den Auf- und Ausbau der ausländischen Vertriebsorganisation erfolgt. Auch für den Wohnungsbau habe man erhebliche Aufwendungen gemacht. Bei erhöhtem Umsatz und Bestelleingang lasse sich im Augenblick das zahlenmäßige Ergebnis des gerade zu Ende gegangenen Geschäftsjahres noch nicht genau überblicken, doch dürfe man mindestens mit einer Dividende in Vorjahreshöhe rechnen (1951/52 Siemens & Halske AG 6 v. H.; Siemens-Schuckert-Werke AG 5 v. H.) Für das laufende Geschäftsjahr erwarte man eine weitere Umsatzzunahme insbesondere im Exportgeschäft. Allerdings bereite die Finanzierung der meist langfristigen Anlagegeschäfte im Ausland.sowie der ständig schärfer werdende internationale Wettbewerb Sorgen.

Wintershall AG: 6 v. H. Dividende. Die Wintershall Aktiengesellschaft Celle, die der zum 28. Oktober einberufenem HV für 1952 eine auf 6 (1951: 5) v. H. erhöhte Dividende vorschlägt, hat jetzt den wieder ausführlich gehaltenen Geschäftsbericht für 1952 vorgelegt. Die Kalierzeugung im Bundesgebiet hat 1952 mit rund 1,3 Mill. t Reinkali den Vorkriegsstand um etwa 70 v. H. übertroffen; gegenüber 1951 ist eine Zunahme um knapp 20 v. H. eingetreten. Von dem gegenüber dem Vorjahr nahezu unveränderten Absatz von etwa 1,1 Mill. t Reinkali wurden 0,7 Mill. t von der inländischen Landwirtschaft aufgenommen, während 0,4 Mill. t – etwa ein Drittel der abgesetzten Menge – exportiert wurden. Der Anteil der gesamten Wintershall-Gruppe betrug 310 312 t Reinkali, das ist rund 27,5 v. H. des Gesamtabsatzes im Bundesgebiet. In dem Bericht heißt es, daß die Produktionssteigerungen in den übrigen kaligewinnenden Ländern, insbesondere in den USA, mehr und mehr den Absatz nach dem für die deutsche Kaliindustrie besonders interessanten amerikanischen Markt beeinträchtigt. Dennoch glaubt man damit rechnen zu können, daß durch die internationalen Maßnahmen zur Steigerung der landwirtschaftlichen Erzeugung auch der Weltkaliverbrauch und damit auch das deutsche Kali-Exportgeschäft noch ausbaufähig sind. Das gleiche erwartet man vom Kaliabsatz am Inlandmarkt.

Die Wasag-Chemie AG, Essen, schlägt der zum 10. November einberufenen HV vor, den Vorstand der Gesellschaft zur Begebung einer Wandel-Schuldverschreibungs-Anleihe im Betrage von 5 Mill. DM mit einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 6 1/2 v. H. zu ermächtigen. Damit verbunden ist die Beschlußfassung über eine bedingte Erhöhung des Grundkapitals um 5 Mill. DM zum Zwecke der Sicherstellung von Umtauschrechten der Gläubiger der Wandelschuldverschreibungen.

Farbwerke Hoechst führen Belegschaftsprämie nach Dividendenhöhe ein. Die Farbwerke Hoechst AG, vorm. Meister Lucius & Brüning, Frankfurt/M.-Höchst,hat mit den Belegschaften der Werke in Höchst, Griesheim, Offenbach/M. und Gersthofen sowie für die Tochtergesellschaften Knapsack-Griesheim AG, Kalle & Co. AG, Bobingen AG für Textilfaser und Behring-Werke AG eine Jahresprämien-Ordnung vereinbart, deren Höhe sich nach der jeweils gezahlten Dividende richtet. In einem gestaffelten Punktsystem werden Treue und Leistung der Arbeitnehmer bewertet, ferner die Zeit der Zugehörigkeit zur Firma und das Jahreseinkommen.

Zwischenfeststellungsklage des Volkswagenwerkes. Das Volkswagenwerk hat eine Zwischenfeststellungsklage beim Oberlandesgericht Celle erhoben. Dadurch soll die Frage geklärt werden, ob zwischen der Volkswagenwerk GmbH und den klagenden Volkswagensparern tatsächlich ein Vertragsverhältnis besteht. Das Oberlandesgericht in Celle hatte in dem seit Jahren anhängigen Muster-Prozeß von zwei Volkswagensparern gegen das Volkswagenwerk einen neuen Verhandlungstermin auf den 30. November anberaumt.

In der ao. HV der Iduna-Germania wurden Änderungen der Satzungsbestimmungen über den AR beschlossen. Ferner wurde unter entsprechender Ergänzung der Satzung die Aufnahme des besonderen Garderobenhaftpflichtgeschäftes vorgesehen. Die Prämieneinnahme hat nach der Währungsumstellung eine starke Aufwärtsentwicklung erfahren. Während sich 1939 die gesamte Prämieneinnahme auf 12,8 Mill. DM belief, wird für 1953 trotz des Verlustes Mitteldeutschlands und der Ostgebiete ein Geschäft von nahezu 30 Mill. DM erwartet. Die Kapitalanlagen haben sich seit der Währungsreform von 8,9 auf 16 Mill. DM erhöht. Nach angespannten Schadensjahren unmittelbar nach der Währungsreform hat sich das Geschäft seit 1952 normalisiert, so daß die Gesellschaft glaubt, ab 1953 wieder die Dividendenzahlung aufnehmen zu können. Generaldir. Berthold Beitz wird in Kürze als Generalbevollmächtigter zu Krupp übertreten und von da an dem AR der Gesellschaft angehören. Der Vorstand wird dann aus Erhard Böhme, Dr. Rudolf Hönack und Dr. Wilhelm Hartmann bestehen.

Die Hamburgische Landesbank-Girozentrale, Hamburg, legt jetzt 5 l/2prozentige, im Zins steuerfreie, und 7 1/2prozentige steuerbegünstigte Pfandbriefe in Beträgen von je 5 Mill. DM zur Zeichnung auf. Der Ausgabekurs ist bei beiden Emissionen 98 v. H. Bereits vor einiger Zeit hat das Institut 5prozentige im Zins steuerfreie Pfandbriefe im Gesamtbetrage von 5 Mill. DM zum Verkauf angeboten. Diese Emission wird jetzt zu gleichen Bedingungen um 5 Mill. DM aufgestockt. Der Ausgabekurs beträgt 93 Prozent.

Dierig bleibt für 1952 ohne Dividende. Die Christian Dierig AG, Augsburg, die 1951 sechs Prozent Dividende auf die 37,6 Mill. DM A-Aktien gezahlt hat, bleibt für 1952 ohne Dividende, Die konsolidierte Ertragsrechnung (einschl. der F. H. Hammersen AG, Osnabrück) schließt bei einem erheblich kleineren Rohertrag von 36,79 (1951: 50,43) – alles in Mill. DM – und 1,0 (0,97) Beteiligungserträgen ohne Gewinn und Verlust. Der Gewinnvortrag von 0,17 Mill. DM aus 1951 wird weiter vorgetragen. Bei Dierig haben sich nach der guten Konjunktur des Jahres 1951 die gleichen Erscheinungen gezeigt, die für die Entwicklung der westdeutschen Baumwollindustrie im Jahre 1952 typisch gewesen sind.