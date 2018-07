Inhalt Seite 1 — Banken im harten Wettbewerb Seite 2 Auf einer Seite lesen

Kaum ein anderer Gewerbezweig ist von der Währungsumstellung so hart betroffen worden, wie die westdeutschen Banken. Es war kaum mehr übriggeblieben als einige zerbombte Bürogebäude, mehr oder weniger große Effektenpakete und problematische Ausgleichsforderungen. Als großes Aktivum hatten sie jedoch eine Bankenkundschaft, deren Hauptsorge die Finanzierung des Aufbaues der Betriebe war, mit in die neue Zeit hinübergenommen. Es mußte auf der ganzen Linie aus dem Nichts heraus neu begonnen werden.

Nun gehört es zu den Geheimnissen des Bankgeschäftes, daß, wenn man es richtig anfängt und wenn man die große Kunst des Bankiers, „das rechte Maß zu halten“, beherrscht, und wenn schließlich eine Periode wirtschaftlicher Expansionen direkt bevorsteht, man Kredite „schöpfen“ kann, ohne daß man vorher entsprechende Einlagen besitzt. Das ist in den Aufbaujahren in einem ganz großen Umfang geschehen. Aber dies ist ein gefährliches Geschäft, weil es nicht Bestand hat. Die Kredite, soweit aus ihnen Investitionen erfolgt sind, müssen schließlich durch echte Ersparnisse und Gewinne abgelöst werden. In diesem Prozeß befindet sich seit einiger Zeit das deutsche Bankgewerbe. Die Bilanzen müssen wieder in Ordnung gebracht werden, und zwar nicht nur bei den Kreditinstituten, sondern auch bei ihrer Kundschaft. Es ist notwendig, daß das Anlagevermögen wieder durch eigene Mittel, zumindest aber durch langfristige Kredite gedeckt wird.

Mit der Beschaffung von eigenen Mitteln sieht es, da der Aktienmarkt noch nicht in Ordnung ist, schlecht aus. An Stelle eines ausreichenden Eigenkapitals sind vielfach lang- und mittelfristige Darlehen getreten, was wiederum bedingt, daß den Banken ausreichende langfristige Mittel zur Verfügung gestellt werden, was auch in zunehmendem Umfang der Fall ist. Das hat bisher den in normalen Zeiten üblichen Prozeß der ständigen Verkürzung der Bankbilanzen verhindert, so daß sich laufend bei ihnen die Bilanzsummen ausweiten:

Für die Ertragsseite der Banken hat dies seine guten und seine schlechten Seiten gehabt. Die hohen Gewinne aus dem Emissionsgeschäft sind entfallen; die Zinsgewinne wuchsen dagegen lange Zeit mit den Bilanzsummen stattlich an. Ob es besser gewesen wäre, wenn die Dinge anders gelaufen wären, ist eine müßige Frage, die niemand zu beantworten weiß. Sicher ist nur, daß, seitdem es aus den verschiedensten Gründen zu einer Überliquidität gekommen ist, die vor einigen Jahren große Zinsspanne erheblich zusammenschrumpfte, so daß heute die Zinsen in der Ertragsrechnung der Banker trots des weiter sich ausweitenden Bilanzvolumens nicht mehr die ausschlaggebende Rolle spielen.

Im Zinsgeschäft ist es zu einer gewissen Ertragsklemme gekommen, aus der jedes Institut sich herauszuwinden bemüht. Dafür gibt es grundsätzlich zwei Wege. Man kann entweder das Bilanzvolumen noch mehr ausweiten als bisher, um aus einem größeren Kreditvolumen den gleichen Zinsbetrag zu erwirtschaften, oder man intensiviert das Geschäft um die Spanne, die bei Zinsen verlorengegangen ist. Bei unserer normalisierten, sich im Vergleich zu den ersten Aufbaujahren nur noch langsam ausdehnenden Wirtschaft ist aber der Zuwachs an lohnenden Bankgeschäften nicht so groß, wie dies notwendig wäre, um allen Kreditinstituten die Verdienstmöglichkeiten zu verschaffen. Die Folge ist ein heftiger Wettbewerb im Bankgewerbe, der seine hellen, aber auch seine grauen Seiten hat.

Zu den unangenehmen Folgen einer überstarken Konkurrenz gehört der Wettlauf um die großen Geldeinlagen. Jedes Institut will sie an sich reißen, um damit Mittel für die Durchführung lohnender Finanzierungen, vor allem im Außenhandelsgeschäft, in die Hand zu bekommen. Es wurden oft „graue“, d. h. über die von der Bankenaufsichtsbehörde festgesetzten Sätze hinausgehende Zinsen angeboten. Das war recht bedenklich; denn es birgt die Gefahr in sich, daß die eine oder andere Bank sich zu stark engagiert. Treten Verluste ein, die nicht nur die schmalen eigenen Mittel der Banken, sondern auch die Einlagen gefährden, dann werden von der hierdurch ausgelösten Vertrauenserschütterung nicht nur die Sünder, sondern mehr oder weniger alle Bankiers betroffen. Das wissen die Kreditinstitute natürlich sehr genau. Es besteht deshalb im Bankgewerbe eine Solidarität, wie man sie in der freien Wirtschaft sonst kaum kennt. Sie sorgt jetzt dafür, daß der Wettbewerb um die großen Einlagen auf ein gesundes Maß zurückgeführt wird.

Nicht weniger problematisch wie die grauen Geldmärkte sind die großen, heute etwa 6 Mrd. DM betragenden Einlagen der öffentlichen Hand. Diese Gelder werden den Banken nicht zur freien Verwendung angeboten. Die entsprechenden Einlagen sind vielmehr an Verwendungsauflagen gebunden. Dadurch sind etwa 20 v. H. der bei den Geschäftsbanken unterhaltenen Einlagen dem freien Markt entzogen und einer administrativen Lenkung unterworfen. In diesem Bereich haben die Banken ihre Funktion als Kaufleute verloren; sie sind zu Vermögensverwaltern der öffentlichen Hand abgesunken, was naturgemäß in erster Linie für die Institute gilt, die den Löwenanteil dieser Mittel an sich reißen konnten, weil sie der öffentlichen Hand besonders nahestehen.