Am 28. Oktober werden in Westberlin die Vorstand; und Zulassungsstellen der deutschen Börsen zu internen Besprechungen zusammenkommen. Dabei dürften u. a. die Fragen behandelt werden, die sich aus der Überspitzung des Wirtschaftsföderalismus für die Wertpapierzulassungen zum Schaden der Publizität ergeben. Es geht u. a. darum, ob ein Zulassungsprospekt nur im Bundesanzeiger und in einem loyalen Pflichtblatt der „Heimatbörse“ oder auch in der Presse der anderen Börsen, an denen das Wertpapier zugelassen wird, sowie in ausgesprochen überregionalen Blättern veröffentlicht werden muß. Während man sogar in Kreisen der Alliierten eingesehen hat, daß eine starke Wirtschaft nicht auf Zersplitterung beruhen kann und man sich daher u. a. mit einer Dreiteilung des Banksystems (als Übergangslösung) begnügt hat, werden im Börsenbereich die ehrgeizigen Pläne der wirtschaftlichen Partikularisten weiter betrieben. Dabei muß man sich im klaren sein, daß bei der Entwicklung der Fernmeldetechnik und der Einbürgerung des Fernschreibens eine Vielzahl von Börsen noch weniger gerechtfertigt ist als früher. Aber die heiligen Interessen der Läiderbelange versuchen diese Entwicklung aufzuhalten.

Bei der früheren Vorrangstellung der Berliner Börse spielte dieses Problem keine große Rolle. Es kam hinzu, daß die Berliner Tageszeitungen mit bedeutendem Wirtschaftsteil ihren Leserkreis in ganz Deutschland hatten. Durch den Kriegsausgang haben sich die Dinge völlig gewandelt. Die einstige Hauptbörse Deutschlands hatte infolge der Schließung der Berliner Banken und der Abschneidung durch die Blockade sowie durch die um neun Monate verspätete Währungsreform und andere Maßnahmen (Versandverbot für Wertpapiere von Westdeutschland nach Westberlin) ihre Grundlagen zunächst verloren. Als nach der Währungsreform in Westdeutschland die Börsen wieder eröffnet wurden, schienen zahlreiche Wertpapiere, die ihren Hauptmarkt in Berlin gehabt hatten, heimatlos geworden zu sein. Die westdeutschen Börsen nahmen sich dieser verwaisten Berliner Börsenkinder sehr gern an, nicht ohne anzukünden, daß sie die Kursnotiz dieser Wertpapiere nach Wiedereröffnung der Berliner Börse wieder zurückgeben würden.

An diese Zusage ließ man sich bei der Wiedereröffnung der Berliner Börse im März 1952 allerdings nicht gern erinnern; ihre Nichteinlösung wird in vielen Fällen erleichtert durch das Verhalten mancher Aktiengesellschaften und eines Teils ihrer Emissionsbanken. Nachdem man jahrzehntelang die Vorteile der Berliner Börsennotiz in Anspruch genommen hat, glaubt man die mit jeder Börsenzulassung verbundenen Kosten und Mühen sparen zu können, indem man von der Wiederaufnahme der Notiz an der Berliner Börse anläßlich der DM-Umstellung absieht, Dem Sinn jeder Börsenzulassung widerspricht es, wenn sie nur zeitlich begrenzt sein soll – es sei denn, die Gesellschaft geht in Konkurs oder ihr Aktienkapital befindet sich nicht mehr in Händen des Publikums. Man darf aber nicht die Erwerber von Aktien vor den Kopf stoßen, indem man sie von der aus der Börsenzulassung resultierenden Möglichkeit, die Aktien zum amtlichen Kurs jederzeit zu verwerten, willkürlich ausschließt. Das ist ein Verstoß gegen Treu und Glauben, der sich an der Institution der Börse und des Inhaberpapieres rächen muß – und das in einer Zeit, in der sich sonst Banken und andere Wirtschaftskreise einschließlich der Industrie, unterstützt vom Bundeswirtschaftsminister, um eine Wiederherstellung der Aktie als Instrument der Kapitalbeschaffung bemühen.

Die Diskriminierung der Börse fällt noch mehr ins Gewicht, weil sie gegenüber Berlin betrieben wird; denn hier geht es nicht allein um die 2,2 Millionen Einwohner Westberlins, sondern auch um die 18 Millionen Einwohner der Sowjetzone und Ostberlins, wo es weit mehr Aktionäre gibt, als man in Westdeutschland zu wissen scheint. Der Aktionär aus der Sowjetzone kann unschwer die Verbindung mit den Westberliner Banken aufrechterhalten, was ihm nach Westdeutschland hin wesentlich schwerer gemacht wird. Die Einstellung der Börsennotiz in Berlin ist aber auch geeignet, den Emissionskredit der Aktiengesellschaften und vielleicht auch den ihrer Berater zu schädigen, nicht erst dann, wenn nach der Wiedervereinigung Berlin wieder mehr zum Zuge kommt, sondern schon früher, weil die Aktionäre nicht mehr die Gewißheit haben, daß die Aktien der betreffenden Gesellschaft eines Tages plötzlich nicht mehr lieferbar sein könnten, wie man auf Grund der Berliner Erfahrungen befürchten muß.

Abgesehen von der Schädigung des Börsengedankens, erhält aber auch Westberlin durch Desinteressements solcher Art Schläge, die sich letztlich gegen das Bundesgebiet (und seine Steuerzahler) richten. Die Kritik am Notopfer Berlin und an seiner Höhe ist nicht berechtigt, solange einzelne Wirtschaftsunternehmen Maßnahmen treffen, die die Leistungsbilanz Berlins schwächen; denn Berlins wirtschaftliche Stärke beruht nicht allein auf seinen Warenlieferungen, sondern auch auf seinen Dienstleistungen. Je geringer der Passivsaldo der Warenlieferungen und der aus Dienstleistungen bestehenden Zahlungsbilanz Westberlins ist, um so geringer wird auch der Zuschußbedarf aus Westdeutschland werden, gleichgültig, ob er aus dem Notopfer in die Berliner Landeskasse zur Zahlung der Arbeitslosenunterstützung fließt oder ob er in Form von Steuernachlässen den Westberliner Betrieben gewährt werden muß. E. S.