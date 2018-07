Inhalt Seite 1 — Drei deutsche Premieren Seite 2 Auf einer Seite lesen

Göttingen, im Oktober

Ganz nahe dem Platz, wo die 300er-Mercedes und die Cadillacs der auswärtigen Premierengäste parken, haben vor hundertachtzig Jahren Gottfried August Bürger und seine Freunde geschwärmt und einander zur Laute ihre zierlichen Lieder von Wein, Verliebtheit und Melancholie vorgesungen. Drinnen, auf der Bühne des Deutschen Theaters, singen heute abend Heinz Hilperts Komödianten Lieder aus jener Zeit – aber die sind nicht von den Göttinger Nachtschwärmern, die später Professoren und Geheimräte wurden, sondern von einem, der sein ganzes Leben verschwärmt hat und der in Carl Zuckmayers Stück Vorsänger, Held und Mitautor ist: von Carl Michael Bellman, dem jüngeren schwedischen Bruder François Villons.

Die Schweden wissen, was sie an Bellman haben. Überall in der Welt erkennen sie einander, wie die Hamburger an ihrem „Hummel-Hummel!“, an Bellmans Melodien und Versen. Für die Nicht-Schweden figurierte er bisher nur als der „schwedische Anakreon“ – eine Bezeichnung, die den Literaturhistorikern von einem schwedischen. König geschenkt worden ist, jenem Gustav III., der seine Krone verschwärmte und während eines Maskenballes ermordet wurde, aber in eine schönere Unsterblichkeit eingegangen ist als alle anderen schwedischen Könige: er wurde Opernheld Verdis (im „Maskenball“), Dramenheld Strindbergs (in „Gustav III.“) – und nun auch brüderliche Gegenfigur zu Bellmann in Carl Zuckmayers „Ulla Winblad“.

Aber wer ist Ulla Winblad? Sie war wohl nur eine von vielen hübschen Stockholmer Kellnerinnen, die Bellman und seinen Mitzechern vom Bacchus-Orden Schwedenpunsch, steifen Grog und Aquavit eingeschenkt und sie in der ars amandi unterwiesen hat. „Ulla liegt im Bett allein, nicht um allein zu liegen...“ Jetzt aber hat sie Zuckmayer zum zweitenmal in das Reich der Poesie versetzt. Sein Bellman und seine Ulla, Bänkelsänger und Kellnerin, lieben einander mit jener unwiderstehlichen, brandenden Leidenschaft, die das Leben sprengt und den Tod herbeiruft. Bellman: „Was du mir bist, Ulla, das ist mein eigen wie mein Gesicht und meine Hände. Wer soll mir das nehmen?“ Ulla: „Du sprichst, als wär’s schon zu Ende.“ Bellman: „Das Ende ist immer da. Unser Tod wird schon mit uns geboren.“

Im ersten Bild bereits fallen diese Worte, in einer Liebesszene, die darum so wahr ist, weil sie (wie Bellman sagt) „den Geschmack der Vergängnis auf der Zunge spüren“ läßt. Je stärker die Liebe, desto ferner ist sie von ruhiger Dauer. Die Gefahr lauert in ihr selbst. Ulla will das Glück halten, und schon ist es zerstört. Weil sie glaubt, sie werde Bellman an die feine Welt verlieren, tut sie – kämpfend und verzichtend zugleich – selbst den Schritt nach oben und wird Baronin Lindkrona...

Zuckmayer mußte diesen Faden, der sich dann sehr verwickelt, anspinnen, wenn er Bellman in eine dramatische Fabel bringen wollte. In einem früheren Versuch von 1938 hatte er den Dichter und die Falstaff-Kumpanei seiner Lieder mit als Arabeskenwerk die Affäre des Königsmordes umspielen lassen. Das Stück, damals nach Bellman genannt und in Zürich aufgeführt, fiel auseinander (und durch). Hält die neue Fassung zusammen? Zuckmayer sagt selbst, er habe die eigentliche Handlung – Ullas Aufstieg und Scheitern – „bewußt vordergründig gehalten (wie die zu einem Opernbuch)“, und erst „dahinter spiele sich ein Märchen ab und eine Melodie“. Da ist der Dramaturg entwaffnet und könnte mit Hinweisen auf die Gesetze des Dramas nur eine offene Tür einrennen. Entscheidend ist der Augenschein: die Bühnenwirkung.

Die Göttinger Uraufführung unter Heinz Hilpert, mit tosendem Beifall begrüßt, darf kein Vorurteil aufkommen lassen. Sie hatte einen Dichter, aber keinen König. Carl Raddatz, ebenso kräftig wie sensibel, ist wahrhaftig der Dritte im Bunde mit Bellman und Zuckmayer. Ob er zärtlich wird oder zynisch, saugrob oder delikat, phantastisch oder nüchtern, immer ist die Existenz des einen und die nachschaffende Einbildungskraft des anderen Dichters in ihn eingegangen. Und wenn er mit seiner behutsamen, warmen Baßstimme Bänkellieder singt, dann vergißt man ganz, daß das Bellmans Ton Zuckmayer nachgedichtete Strophen sind, und daß ein Schauspieler namens Carl Raddatz sie vorträgt. Auf der anderen Seite: der Darsteller des Königs, trocken, verkrampft, ohne jede Majestät und Brillanz, konnte ihm nichts zuspielen. Wieso dieser gekrönte Ministerialbeamte auf den Gedanken kommen kann, seinem Volk die Freiheit zu schenken, warum die Adeligen ihn so unerträglich finden, daß sie ihn umbringen – das alles blieb unerfindlich. So neigte sich die Waage ganz und gar nach der Bellman-Seite, die „Handlung“ wurde uninteressant. Auch Brigitte Horney konnte nur dort frei aus sich heraus spielen, wo sie von der Liebe gezeichnet ist: am Anfang und am Schluß, im großen Glück und angesichts des Todes. Noch peinlicher war Siegfried Breuer lahm gelegt: nach Zuckmayers Text soll der Baron Lindkrona zunächst (sonst würde Ulla ihn nicht heiraten) die Noblesse selbst sein, dann aber aus Sorge vor der gefährlichen Schwärmerei Gustavs III. die Partei der Staatsräson nehmen, gegen den König und Bellman, und dadurch Ullas Gegner werden. Wenn aber die Gefahr auf der Bühne nicht sichtbar wird, bekommt die Rolle einen Bruch, den selbst (in Künstler von so leisen und sicheren Mitteln wie Breuer nicht überspielen kann.