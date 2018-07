F. M. C., Rom, im Oktober

Man kann die Richtigkeit des Ausdruckes „Außenhandelskrise“, mit dem hier die Lage der Ein- und Ausfuhr in ihrer Auswirkung auf die Gesamtwirtschaft bezeichnet wird, nicht in Abrede stellen. Das Ansteigen der Industrieproduktion hat in den letzten Monaten angehalten, so daß aus dem Blickfeld des Beschäftigungsstandes und des Umfanges der Gütererzeugung die Beurteilungen und Prognosen günstig ausfallen könnten, wenn nicht im fortschreitenden Schrumpfungsprozeß des Exports bei gleichzeitig von Monat zu Monat sich vergrößerndem Importbedarf ein gefährdender Faktor läge.

Die Deckung der Einfuhr durch die Ausfuhr belief sich 1931 bis 1935 auf 78 v. H., 1947 auf 36 v. H., dann hob sie sich dank der fortschreitenden Gewinnung der Auslandsmärkte bis 1950 auf 81 v. H. Gegen Ende 1950 setzte eine unablässige Überhöhung der Rohstoffbezüge ein, und 1951 entsprach der Ausfuhrerlös nur mehr 52 v. H. des Importe aufwandes. Da 1952 sich eine einschneidende Exportsenkung (gegen 1951 um 16,1 v. H.) bei weiterem Importanstieg (+ 6,7) ergab, sank das Deckungsverhältnis auf 45,6 v. H. Nach den offiziellen Hinweisen konnte das Defizit der Handelsbilanz des Jahres 1952 von 581,56 Mrd. Lire (gegen 328,39 Mrd. 1951) in der noch nicht bekanntgegebenen Zahlungsbilanz zum größten Teil durch die Mehreingänge aus dem Fremdenverkehr und den Auswandererrimessen aufgefangen werden, doch ist sich die italienische Wirtschaftsführung im klaren, daß sie sich im Außenhandel der Alternative einer Herabdrückung der Warenbezüge oder einer Ausweitung der Lieferungen an das Ausland gegenübersieht. Es ist naheliegend, daß die italienische Regierung den Ausweg in der Exportrichtung sucht und sich handelspolitisch auf die von der OEEC verfochtenen Richtlinien einstellt, die eine systematische Auflockerung des internationalen Warenverkehrs zum Ziele haben. Ein Herabdrücken der Einfuhr zur Deviseneinsparung käme einer Abstoppung der den Inlandsbedarf, versorgenden und auf den Bezug ausländischer Rohstoffe angewiesenen Produktion gleich und kann daher nicht in Erwägung gezogen werden. Ohne die erhöhte Aufnahmebereitschaft des Binnenmarktes, die vor allem den Verbrauchsgütern zugute kommt, hätte die italienische Industrie im vergangenen Jahr auf den Absatzschwund im Ausland mit einer Absenkung ihres Erzeugungsniveaus reagieren müssen. Sie hat jedoch dieses nicht nur halten, sondern in einigen Zweigen sogar heben können. Der Generalindex der Industrieproduktion ergab auf der Berechnungsgrundlage von 1938 (= 100) für das Jahr 1952 gegenüber 1951 eine Steigerung um 2,9 v. H. von 138 auf 142 und im ersten Semester 1953 eine solche um 7,9 v. H. gegen die gleiche Zeit 1952.

Was die Preisentwicklung anlangt, so behielt im Großhandel die Absenkungstendenz gegenüber den zeitlich umgrenzten Aufwärtsbewegungen die Oberhand, so daß der durchschnittliche Jahresindex 1952 (Basis 1938 = 1) 52,69 ergab, während er sich 1951 auf 55,88 belief. Im ersten Semester 1953 zeigten die Großhandelspreise nur geringe Schwankungen. Bedingt durch die Höhe der italienischen Verteilungskosten, im besonderen durch die Übersetzung des Zwischenhandels und durch die aus der Inflationszeit erhalten gebliebene Größe der Gewinnmarge, sind die Kleinhandelspreise, nicht nur nicht dem Abgleiten im Großhandel gefolgt, sondern blieben im langsamen, aber ständigen Anstieg. Alle Versuche der Regierung, in dieses Gefüge einzugreifen, blieben praktisch erfolglos. Der Jahresdurchschnitt der Lebenshaltungskosten 1952 (Basis 1938) ist infolge dieser Verhältnisse (zum Teil auch durch die Teilauflockerung des Mietenschutzes) von 53,20 des vorangegangenen Jahres auf 55,45 hinaufgegangen.

Die Grundzüge der italienischen Wirtschaftslage sind auch für die Weiterentwicklung durch das erste Halbjahr 1953 bestimmend geblieben. Die Ausfuhr ist weiterhin bei Anhalten der fortschreitenden Einfuhrzunahme zurückgegangen. Immerhin ist im Juli eine Wendung zum Besseren eingetreten. Der Inlandsabsatz stellt den produktionstragenden Faktor dar. Die Nachfrage des Marktes nach Verbrauchsgütern hat bisher keine Minderung erfahren; nach der regelmäßigen – saisonbedingten – Absenkung während des Hochsommers ist mit Herbst? beginn die Kaufbereitschaft der breiten Bevölkerungskreise wieder wirksam geworden. Im Großhandel ist die Periode der Zurückhaltung und des Abstoßens der Lagerbestände allem Anschein nach ausgelaufen, und im September hat eine gewisse Geschäftsbelebung eingesetzt. Die Industrieproduktion war gegen das Frühjahr zu etwas abgesunken, doch fiel die Gesamtentwicklung im ersten Halbjahr nicht ungünstig aus. In der letzten Zeit klingt die Beurteilung der Lage von seiten der Industrie selbst wieder zuversichtlicher.

Ein Rückschlag im Inlandsverbrauch müßte allerdings das Produktionsniveau sofort herabdrücken, wenn es nicht gelingt, durch Vergrößerung des Exportvolumens das Gleichgewicht zu erhalten. Im Wirtschaftsprogramm der Regierung Pella steht die Ausfuhrförderung an erster Stelle. Die Frage der staatlichen Exportkreditversicherung, die seit eineinhalb Jahren zur Diskussion gestanden hat, wurde in Angriff genommen; die Genehmigung des bezüglichen Gesetzentwurfes durch den Ministerrat liegt bereits vor. Das schwierigste Problem bildet jedoch der Erstarrungszustand der italienischen Produktionskosten, deren Höhe das Haupthindernis für das italienische Angebot im Auslandswettbewerb ist.