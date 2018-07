Damit ist das Bukett der festverzinslichen Papiere einigermaßen umrissen. Trotz ihrer Vielfalt und den heute hohen Zinschancen nehmen sie im täglichen Börsengeschäft nur den zweiten Platz ein. Die erste Geige spielt die Aktie. Den Grund braucht man nicht weit zu suchen. Sie hat im großen und ganzen über zwei Währungsreformen und Kriege hinweg ihren Wert erhalten können, während die festverzinslichen Papiere einer zweimaligen Abwertung unterlagen. Wer also gewissenhaft sein Geld anlegen will, muß sich gleichermaßen in Renten und Aktien engagieren. In welcher Relation das jeweils zu geschehen hat, bleibt dem einzelnen überlassen. Sehr viel mehr Überlegung erfordert die richtige Auswahl der Aktien; denn hier ist es mit der Errechnung der Rendite allein nicht mehr getan. Sicherlich ist sie von einer nicht zu unterschätzenden Bedeutung, aber letzten Endes sind schon Unternehmen insolvent geworden, die im Jahr zuvor noch prächtige Dividenden gezahlt haben. Bevor man „Miteigentümer“ (oder Aktionär) einer Gesellschaft wird, lasse man sich also von seiner Bank eingehend über den Status der Gesellschaft, über ihre Beschäftigungs- und Auftragslage aufklären. Das schützt zwar nicht hundertprozentig vor Verlusten, doch es vermindert das Risiko. Dieses Risiko muß der Aktionär aber tragen. Dafür steht ihm normalerweise eine entsprechende Entschädigung in Form einer angemessenen Dividende zu, die über dem Durchschnittszinssatz des festverzinslichen Markts liegen soll. Wenn es heute bei uns noch keineswegs so ist, dann liegt es an der Steuergesetzgebung, die eine gesunde Kapitalmarktfunktion verhindert.

Obgleich die Aktien – wie schon gesagt – in letzter Zeit stetig geklettert sind und sich zum Teil auch jetzt noch in der Aufwärtsbewegung befinden, bietet der Markt weiterhin viele reizvolle Möglichkeiten. Die Furcht vor einer allgemein rückläufigen Kursbewegung ist nahezu gegenstandslos, da nach übereinstimmender Meinung der Fachleute die meisten Papiere Reserven haben, die im Kurs noch nicht berücksichtigt sind. Man braucht dabei nur an die generelle Dividendenerhöhung zu denken, die durch den von 60 auf 30 v. H. gesenkten Körperschaftssteuersatz für ausgeschüttete Gewinne ermöglicht wird. Das bedeutet nämlich, daß die bisherigen Dividendensätze von 3 auf 4 1/2 v. H., von 4 auf 5,7 v. H., von 4 1/2 auf 6,4 v. H., von 5 auf 7,1 v. H., von 5 1/2 auf 7,8 v. H., von 6 auf 8, 5 v. H., von 7 auf 10 v. H. und von 8 auf 11,4 v. H. gesteigert werden. können, ohne daß die Gesellschaft höhere Mittel für die Ausschüttung aufzuwenden braucht. Es kann wohl damit gerechnet werden, daß von dieser Möglichkeit schon deshalb reichlich Gebrauch gemacht werden wird, damit die Unternehmen die dringend erforderlichen Kapitalerhöhungen durchführen können. Höhere Dividenden ziehen höhere. Kurse nach sich und diese braucht man, wenn man mit Erfolg an den Kapitalmarkt appellieren will.

Bewertungsreserven weisen in ihrer Mehrzahl noch die Montangesellschaften auf, deren Kurse einmal unter der Ungewißheit der Kapitalumstellung litten, zum anderen waren die Eisen- und Stahlunternehmungen lange Zeit von Sozialisierungsbestrebungen bedroht. Mit dem Ausgang der Bundestagswahlen wurde diese Gefahr endgültig beseitigt, was nunmehr durch eine Angleichung der Kurse an das übrige Niveau zum Ausdruck kommt. Wenn sich diese Bewegung recht zähflüssig vollzieht, dann liegt das ohne Zweifel daran, daß die Kurse (mit Ausnahme von Mannesmann) in „RM“ notiert werden, also optisch ungewöhnliche Höhen erreichen. Rechnet man diese RM-Kurse an Hand der Kapitalumstellungen auf DM um, erkennt man schnell die realisierbaren Chancen, zumal man von einem großen Teil der Montan-Nachfolgegesellschaften weiß, daß sie dividendenreif sind.

Niemand wird sein Vermögen in Aktien eines Wirtschaftszweiges anlegen. Eine solide Streuung ist immer empfehlenswert. Wie unangenehm eine Einseitigkeit in der Vermögensanlage sein kann, wird jeder alte IG-Farben-Aktionär bestätigen können, dem es nach 1945 lange Jahre hindurch verwehrt war, über seine Aktien frei zu verfügen. Theoretisch und nach dem Willen der Alliierten hätte er in dieser Zeit hungern müssen; denn verkaufen konnte er nicht und die Verzinsung fiel durch die Zwangsentflechtung ohnehin aus. Als die IG-Farben-Aktien wieder zum Börsenhandel zuge-(FORTSETZUNG VON SEITE lassen wurden, zogen viele Leute daraus die Konsequenz uni nahmen eine Umschichtung ihres Besitzes vor. Sie verteilten das Risiko über mehrere Wirtschaftsgruppen. Soweit sie es damals zu den hohen Einführungskursen taten, haben sie es nicht zu bereuen brauchen. Wer allerdings seine IG-Farben-Aktien verkaufte, als sie zwischen 85 und 90 v. H. standen, der betrachtet die heutigen Kurse (116 bis 118 v. H.) nicht ohne Neid. Heute hat die IG-Farben-Aktie ihre Stellung als das Standardpapier wieder zurückerobert. Der Ruhm ist aber nur von kurzer Dauer. Seit dem 1. Okober ist der Umtausch der Papiere in solche der Nachfolgegesellschaften in vollem Gange. Aber da sie es ja schließlich waren, die den guten Ruf der IG-Farben-Aktie begründen halfen, hat man ihnen auch die volle Sympathie übertragen. Die Kurse der Nachfolgegesellschaften stehen deshalb der IG-Farben-Aktie keineswegs nach.

Als solide Anlagepapiere haben sich seit jeher die Bankaktien erwiesen. Sie haben zwar den Parikurs nun fast alle überschritten, wodurch sich die Effektivverzinsung für den Neuerwerber entsprechend vermindert, doch es ist anzunehmen, daß namentlich die Großbanken nicht auf dem für 1952 gezahlten Dividendensatz von 6 v. H. stehenbleiben werden. – Wer das Risiko gut verteilen will, kann an den Gesellschaften der Elektroindustrie nicht vorübergehen. Durch die in den letzten Wochen angestiegenen Kurse ist es auch hier schwer, renditemäßig auf seine Rechnung zu kommen, aber man braucht kein Prophet zu sein, um vorauszusagen, daß die Kurse von AEG und Siemens noch einige Punkte klettern können. – Zu den „sicheren“ Papieren zählen weiter die Aktien der Elektro-Versorgungsbetriebe, bei denen es konjunkturelle Schwankungen schon deshalb nicht gibt, als sich die Stromabnahme jährlich um etwa 10 v. H. vermehrt. Man kann von den Betrieben eine stetige Dividendenpolitik erwarten, aber keine „Spitzenrendite“, da den Gesellschaften durch den meist vorhandenen Staatseinfluß gewisse Grenzen in der Bewegungsfreiheit gesetzt sind.

Damit ist die Auswahl guter Papiere keineswegs erschöpft. Es sind hier nur einige Möglichkeiten angedeutet und Gesichtspunkte aufgeführt, die heute im Aktiengeschäft eine Rolle spielen. Sie zeiden, daß das Wertpapiersparen keine Geheimwissenschaft ist. Kurt Wendt