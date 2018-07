Wenden wir uns zunächst dem Rentenmarkt zu, also den festverzinslichen Papieren. Wenn kürzlich auf einer Hauptversammlung einmal das Wert fiel, er sei das Nichtschwimmerbecken des Wertpapiermarktes, dann ist diese Ansicht ebenso richtig wie falsch. Zwar hat der Besitzer festverzinslicher Papiere die Aussicht auf ein bleibendes, nicht van der jeweiligen Wirtschaftslage abhängiges Zinserträgnis, doch ist allein schon die Auswahl angesichts der Vielzahl der hier vorhandenen Typen ein Problem, das der einzelne kaum ohne sachverständige Hilfe für sich lösen kann. Der Mann hinter dem Bankschalter muß heute die Steuergesetze ebenso kennen wie den Wertpapiermarkt. Er ist oft mehr „Steuerberater“ als Bankbeamter.

Die Frage, die er dem Kunden vorlegen muß, lautet: Was soll mit der Geldanlage erreicht werden? Will jemand aus seinem laufenden Einkommen gewisse Beträge abzweigen, um in den Genuß der hierfür vorgesehenen Steuererleichterungen zu kommen, wird er anders vorgehen müssen, als derjenige, der ein Vermögen geerbt hat und dafür eine Anlagemöglichkeit sucht. Bleiben wir zunächst bei den steuerbegünstigten Papieren. Bei ihrer Zeichnung ist der Zeichnungsbetrag im Rahmen der gesetzlich festgelegten Höchstgrenze als „Sonderausgaben“ absetzbar. Daneben unterliegen die Zinsen keinerlei Steuerabzug. Die Brutto-Verzinsung bei den steuerfreien Emissionen ist auf 5 1/2 v. H. begrenzt. Die Effektiv-Verzinsung stellt sich aber durch die Einsparung bei der Steuer beträchtlich höher. Jemand, der der Steuerklasse III (mit einem Kind) angehört, 12 000 DM jährlich verdient und davon 600 DM steuerfrei spart, kommt bei den 5 v. H. öffentlichen Anleihen bereits auf einen Zinssatz von 8,8 v. H., bei den 5 v.H. Hypothekenpfandbriefen wegen des Emissionskurses von 93 v. H. auf 9,65 v. H. Personen mit größerem Einkommen erreichen Zinssätze bis 26,8 v. H. Ähnliche Renditen ergeben sich bei den jetzt zur Einführung gelangenden 5 1/2 v. H. Hypothekenpfandbriefen.

Wer seine steuerfrei zu sparende Quote bereits ausgenutzt hat und wessen Einkommen so groß ist, daß er mehr als 30 v. H. Einkommensteuer zahlen muß, wird sich nach Emissionen umsehen, die eine höhere Brutto-Verzinsung als 5 oder 5 1/2 v. H. aufweisen. Bei allen diesen Papieren ist von der Rendite eine Kapitalertragssteuer von 30 v. H. abzuziehen; damit sind dann alle Ertragssteuern mit Ausnahme der Kirchensteuer abgegolten. Die 8 v. H. Industrieobligationen erbringen deshalb nur eine Netto-Verzinsung (unter Berücksichtigung des Zeichnungskurses von 98 v. H.) von 5,72 v. H., die 7 1/2 v. H. Hypothekenpfandbriefe (Zeichnungskurs 97 v. H.) eine von 5,47, die 7 v. H. Hypothekenpfandbriefe (Zeichnungskurs 94 v. H.) eine von 5,35 v. H. Im Endergebnis sieht die Rendite bei diesen Typen also ziemlich gleich aus. Wenn die Wertpapiere mit der relativ hohen Brutto-Verzinsung den niedriger verzinsbaren, aber dafür steuerfreien Serien vorgezogen werden, dann liegt darin ohne Zweifel eine Spekulation auf eine Erleichterung in der Steuergesetzgebung, die eventuell den höheren Zinssatz besser zum Tragen bringen könnte.

Ein Sonderfall sind die 8 v. H. Bayerischen Schatzanweisungen (oder kurz „Bayern-Schätze“). Ihre Zinsen werden dem Inhaber voll ausgezahlt, er hat sie aber später bei seiner Einkommensteuererklärung in Anrechnung zu bringen. Je nach Steuerklasse kann sich der Zinssatz also mehr oder weniger kräftig vermindern. Er bleibt unverändert, wenn ein Lohnsteuerpflichtiger über weniger Nebeneinnahmen als 600 DM jährlich verfügt. Da die Bayern-Schätze heute erst bei etwa 104 1/2 v. H. erhältlich sind, gilt ohnehin für den jetzigen Erwerber ein Zinsertrag von 7,66 v. H.

Ein Kapitel für sich bilden die 10 : 1 zusammengelegten RM-Renten, bei denen sich die Kurse der effektiven Stücke auf den neuen DM-Nominalbetrag verstehen. Wegen ihres niedrigen Zinssatzes von 4 v. H. haben sie gegenüber den anderen Papieren einen schweren Stand. Ihre Kurse liegen durchschnittlich zwischen 76 und 85 v. H., je nach Aktivität, die der Emissionsträger bei der Kurspflege entwickelt. Die RM-Industrieobligationen (Zinssatz durchschnittlich 5 v. H.) finden leichter ihren Markt, da bei einer Reihe von ihnen der Rückzahlungstermin näherrückt und dann die Stücke zum Pari-Kurs eingelöst werden.

Nun noch ein Wort zu den Reichsschatzanweisungen, deren Handel gerade in letzter Zeit erheblich zugenommen hat. Soll man zum jetzigen Kurs (5 bis 5 1/4 v. H.) verkaufen? Das ist die Frage, die am Bankschalter mit mehr oder weniger Ausführlichkeit diskutiert wird. Nun, auch hier wird man – wie sehr oft am Wertpapiermarkt – dem Kunden das volle Risiko nicht abnehmen können. Fest steht jedoch, daß eine Entschädigung der Inhaber von Reichsschatzanweisungen sicher ist; aller Voraussicht nach wird sie mindestens 6,5 v. H., vielleicht sogar 10 v. H. betragen. Dabei ist natürlich von amtlicher Seite nicht an eine Barauszahlung, sondern an einen Umtausch in eine neue Anleihe gedacht, deren Ausstattung allerdings noch ungewiß ist.

Zwittergeschöpfe sind die diversen Wandelanleihen, die noch im vergangenen Jahr große Erfolge hatten, mit Abklingen des Sachwertdenkens aber „unmodern“ geworden sind. Sie bieten sowohl einen annehmbaren Zinssatz (6 1/2 v. H.) als auch eine Substanzsicherung, die durch die Möglichkeit eines späteren Umtausches dieser Stücke in Aktien des jeweiligen Unternehmens geboten wird. Mit der allgemeinen Aufwärtsentwicklung auf dem Aktienmarkt vor und nach den Bundestagswahlen wurden auch die Kurse der Wandelanleihen nach oben gesprochen. Sie liegen heute zwischen 90 und 96 v. H. Von den Zinsen sind 30 v. H. Kapitalertragssteuer abzuziehen.