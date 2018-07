J. H., Paris, im Oktober

Das Lohnproblem ist nach wie vor eines der wichtigsten Probleme der französischen Wirtschaft. Die bisherigen Entscheidungen der Regierung und die Beschlüsse des französischen Industriellenverbandes genügen den Gewerkschaften keineswegs. Nach den Streikaktionen im August hatte sich die Regierung bereit erklärt, die niedrigen Gehälter der Beamten zu erhöhen. Diese Erhöhung wurde auf 3000 Francs monatlich festgesetzt, und gegenwärtig gibt es keinen Staatsangestellten, der weniger als 23 000 Francs monatlich verdient. Die Kommission für Kollektivverträge, die paritätisch zusammengesetzt ist und in der auch Regierungsvertreter Sitz und Stimme haben, wurde anderseits einberufen, um über den Budgettyp zu beraten, der die Basis für die Festsetzung des Mindestlohnes bildet. Der Mindestlohn als solcher wird dann vom Ministerrat bestimmt.

Am 8. September 1951 wurde zum letztenmal das „Minimum vital“ festgesetzt. Für eine Arbeitsstunde sollte in Paris mindestens ein Betrag von 100 Francs (etwa 1,20 DM) gezahlt werden. In diesem Zusammenhang muß darauf verwiesen werden, daß im Juli 1952 ein Gesetz über die gleitende Lohnskala beschlossen wurde. Es legt fest, daß der Mindestlohn automatisch erhöht werden müsse, wenn sich der Lebenshaltungskostenindex, der für 213 lebensnotwendige Produkte errechnet wird, um 5 v. H. erhöht. Als Basis wurde der Index 142 festgelegt. Der Mindestlohn hätte demnach erhöht werden müssen, wenn der Index der Lebenshaltungskosten die Zahl 149,1 erreicht hätte. Gegenwärtig jedoch beträgt dieser Index 141,1, während er vor einem Jahr um die gleiche Zeitperiode 145,7 erreicht hatte. Vom Standpunkt des Gesetzes aus hätte also eine Erhöhung des Mindestlohnes nicht durchgeführt werden müssen.

Indessen kam es bereits im Laufe des Jahres zu Lohnerhöhungen in verschiedenen Berufsgruppen, die in der Privatindustrie im Durchschnitt 3,4 v.H. erreichten und in den verstaatlichten Betrieben 5 v. H. In der Pariser Metallindustrie verzeichnete man Lohnerhöhungen bis zu 6 v. H., aber die Metallarbeitergewerkschaft weist darauf hin, daß diese Lohnerhöhung auf Grund des Akkordlohnes zustande kam, das heißt durch eine erhöhte Arbeitsleistung. Von gewerkschaftlicher Seite wird überdies erklärt, daß laut Angaben des nationalen Instituts für Statistik 50 v. H. aller Lohnempfänger weniger als 28 000 ffrs verdienen und daß unter 8 Arbeitern einer weniger als 19 000 ffrs Monatslohn hat.

Nachdem die Regierung ihren Angestellten eine Gehaltserhöhung gewährt hat, beschloß nun die Privatindustrie eine Erhöhung des Mindeststundenlohnes von 100 auf 110 Francs brutto. Die Gewerkschaften protestieren gegen diesen Beschluß des Industriellenverbandes und weisen darauf hin, daß der für die Staatsangestellten gültige Mindestohn von 23 000 Francs pro Monat bei einer vieizigstündigen Arbeitswoche einem Stundenlohn von mehr als 127 Francs entspricht, die Staatsangestellten also wesentlich besser fahren als jene der Privatindustrie. Bei 110 Francs pro Stunde kommt der Arbeiter bei einer normalen Arbeitsleistung von 173 Stunden auf einen Monatslohn von 19030 Francs, während die Regierung zugegeben hat, daß der allgemeine Mindestlohn auf 23 000 Francs erhöht werden müsse.

Das französische Lohnproblem ist also keineswegs gelöst. Die soziale Spannung besteht weiter, und wenn auch die gegenwärtigen Streikbewegungen nur auf die Initiative der kommunistischen Gewerkschaften zurückzuführen sind und von allen anderen Gewerkschaftsverbänden abgelehnt. Verden, so ist eine Verschärfung der Lohnkämpfe in den nächsten Wochen durchaus möglich.