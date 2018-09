Berlin, im Oktober

Es ist seit langem geplant, das Rundfunkhaus in Berlin aus dem Verband des NWDR herauszulösen. Aber der Hauptausschuß des Berliner Abgeordnetenhauses hat dem Gesetz über die Errichtung eines landeseigenen Senders „Freies Berlin“ bisher nicht zugestimmt. Er begründete seine Ablehnung damit, daß zunächst die finanziellen Grundlagen geklärt werden müßten. Zwar hieß es in Kreisen des Westberliner Senats, es seien genügend Mittel vorhanden; doch Fachleute weisen darauf hin, daß die Unterhaltskosten aus den eingehenden Hörergebühren, von denen der neuen Rundfunkanstalt jährlich etwa zwölf Millionen DM zufließen würden, nicht gedeckt werden könnten. Offenbar verfügt der Senat noch über andere Geldquellen; er hat freilich offiziell bisher nichts darüber verlautbaren lassen. Nun ist er vom Haushaltsausschuß in aller Form dazu aufgefordert worden und die Beschlußfassung ist so lange ausgesetzt, bis eine verbindliche Auskunft vorliegt.

Der Sender „Freies Berlin“ steht also immer noch auf dem Papier, obwohl über ihn schon eineinhalb Jahre diskutiert wird. Die westalliierte Kommandantur hat das Gesetz lange Zeit blockiert, vor kurzem aber ihren hartnäckigen Widerstand aufgegeben. Leider streiten sich jetzt die Deutschen untereinander.

Der NWDR hat unter gewissen Bedingungen, die sich in erster Linie auf den Status seiner Berliner Angestellten beziehen, die Bereitschaft bekundet, sein Funkhaus am Heidelberger Platz und die dazugehörenden Sendeanlagen zur Verfügung zu stellen. Eine gute Mittelwelle ist jedoch trotzdem nicht vorhanden. Die Athlone-Welle, die als einzige in Frage käme, gehört den Iren. Der NWDR darf sie für Berlin zwar mitbenutzen, kann aber sein Programm, um den irischen Sender nicht zu stören, lediglich mit 20 Kilowatt, nachts sogar nur mit 5 Kilowatt ausstrahlen. Die Folge ist, daß noch nicht 50 Prozent der Berliner Hörer auf dieser Welle einen einwandfreien Empfang haben, wie dem Senat kürzlich von der Post in einem Gutachten mitgeteilt wurde. In der Ostzone ist auf dieser Welle so gut wie überhaupt nichts zu hören. (Nicht einmal der RIAS mit seinen 300 Kilowatt dringt überall durch, seit die Russen vor einigen Monaten begonnen haben, Westberlin mit Störsendern zu umgeben.) Der Wert der Athlone-Welle wäre also auch für einen Sender „Freies Berlin“, der ja in erster Linie in die Ostzone senden will, minimal. Eine andere Mittelwelle ist praktisch nicht zu bekommen. Der RIAS gibt von seinen beiden Mittelwellen natürlich keine ab, weil er von den Amerikanern unterhalten wird, die seinerzeit als außereuropäische Macht den Kopenhagener Wellenplan nicht unterschrieben haben und daher rechtlich auch nicht an ihn gebunden sind. Anders liegen die Dinge aber beim Sender „Freies Berlin“, und die Ausstrahlung seines Programms auf einer außerhalb des Kopenhagener Wellenplanes laufenden RIAS-Welle hätte mit größter Wahrscheinlichkeit einen sofortigen Protest der Russen zur Folge, die diesmal sogar formal im Recht wären.

Die Neuverteilung der europäischen Wellen in Kopenhagen stellt für den Westen überhaupt eine verlorene Schlacht im Kalten Kriege dar. Sie ging in erster Linie auf Kosten der deutschen Sender, und die Sowjets und ihre Satelliten haben am meisten davon profitiert.

Welche Möglichkeiten bestehen nun für Berlin, sich in Westdeutschland zu Gehör zu bringen? Zur Zeit hält der NWDR 15 Prozent seines Programms für Berliner Sendungen frei, Radio Frankfurt hingegen, auf zwei Programme verteilt, im Monat nur 390 Minuten, der Südwestfunk Baden-Baden 215, Stuttgart 40, und Bremen widmet sich dem Thema Berlin nach eigener Auskunft „fallweise in der ‚Viertelstunde ohne Programm‘ “. Von Radio München war auf eine diesbezügliche Frage überhaupt keine Antwort zu bekommen... Der Wunsch der Berliner, eine „repräsentative Rundfunkanstalt zu errichten und Berlin seine alte Rundfunkgeltung zu verschaffen“, wie es in der Begründung des erwähnten Gesetzes heißt, ist also durchaus zu verstehen. Von diesem Ziel scheint man aber, wie gesagt, noch sehr weit entfernt zu sein. Eine Anfrage der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus, was aus dem im britischen Sektor gelegenen Funkhaus Masurenallee werden soll, das vor geraumer Zeit von den Kommunisten verlassen wurde, wird zudem wohl schwer zu beantworten sein. Die Engländer sind an gewisse Abmachungen mit den Russen gebunden, und sie können sich keine energische Haltung in dieser Angelegenheit erlauben, weil das einen erfolgreichen Verlauf der Luftsicherheitskonferenz zwischen den vier Besatzungsmächten in Frage stellen könnte.

Die gesamte freie Welt ist sich heute wohl ohne Ausnahme mit den Berlinern einig, daß für Berlin auch hinsichtlich einer neuen Rundfunkanstalt das Beste gerade gut genug ist. J. S.